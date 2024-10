Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : L'écart se resserre Le Dynamo et le Sparta se rapprochent du leader. Olomouc, Brno et l'Energie assurent en milieu de tableau. En bas le Motor redémarre et quitte la derničre place Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 11/10/2024 ŕ 21:00 Tweeter

Motor České Budějovice - Rytíři Kladno : 3-0

Energie Karlovy Vary - Škoda Plzeň : 6-1

Verva Litvínov - Sparta Praha : 2-4

Kometa Brno - Vítkovice Ridera : 5-3

HC Olomouc - Oceláři Třinec : 2-0

Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec : 2-1 TAB



hcbilitygri.cz Le Dynamo domine Liberec aux tirs au but

Après un début de saison contrasté, le Dynamo cherche un nouveau souffle à domicile face à Liberec qui accumule les revers. Les locaux dominent le premier tiers mais le score reste vierge. Les fautes se multiplient au tiers médiant, malgré tout les chevaux continuent d'être plus dangereux. Zachar parvient à s'échapper en break et à ouvrir le score un peu contre le cours du jeu. En début de dernier tiers le slap de Hájek permet d'égaliser. Le score en reste là, même en prolongation malgré de bonnes occasions pour Pardubice. Aux tirs au but, Kaut, Červenka et Paulovič marquent tandis que Vomáčka repousse tous les tigres blancs. Pardubice l'emporte et repasse deuxième à trois points du trône. Liberec continue de se traîner en bas de tableau, à deux points de la zone rouge.

Le leader, Litvínov s'incline pour la troisième fois d'affilée et voit son avance continuer de fondre, le Sparta qui l'a vaincu dans cette journée passe troisième et se rapproche à quatre points derrière. Après un premier tiers sans but, Čajkovič ouvre le score pour les locaux. Les spartiates marquent trois buts d'affilée pour prendre une nette avance. Čajkovič profite d'un powerplay pour rapprocher la marque, mais un dernier but en cage vide, le deuxième du soir pour Hyka, assure la victoire du club de la capitale.

Olomouc se rapproche des places protégées avec une troisième victoire consécutive. Cette fois c'est contre les Oceláři que les Moraves se sont nettement imposés. Orsava et Fridrich comptent les buts tandis que Machovský blanchi avec

hcplzen.cz L'Energie écrase Plzeň dans le derby

Victoire tonitruante dans le derby pour l'Energie, la troisième de suite, qui pulvérise Plzeň qui descend à la dernière place du général. Beránek et 25 arrêts.Victoire tonitruante dans le derby pour l', la troisième de suite, qui pulvérisequi descend à la dernière place du général.et Reunanen inscrivent trois points chacun, deux pour Černoch et Jaks. Karlovy Vary occupe la neuvième place.

Brno remporte une deuxième victoire d'affilée, la troisième en quatre matchs pour poursuivre sa remontée, il dispose de Vítkovice dans un match à rebondissements. Une énorme première partie de match permet à la Kometa de mener 4-0 (avec un doublé de Cingel) après 35 minutes de jeu, la messe semble dite. Ostrava revient petit à petit dans la rencontre et à 3'30 du terme, il n'y a plus qu'un but de retard. Mais les mineurs ne reviendront pas, ils encaissent un dernier but en cage vide qui scelle leur sort.

Le Motor redémarre en passant sur Kladno. Dans un match très largement dominé, les automobilistes ont marqué un but par tiers dont deux pour la superstar Gulaš. Dans la cage, Klouček repousse 28 lancers et blanchit. Vaincu sur ses cinq derniers matchs, České Budějovice se relance et abandonne la dernière place du championnat.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ondřej Beránek (Energie Karlovy Vary)

** : Milan Gulaš (Motor České Budějovice)

*** : Ondřej Beránek (Energie Karlovy Vary)

** : Milan Gulaš (Motor České Budějovice)

* : Lukáš Cingel (Kometa Brno)







