Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec : 6-3

Energie Karlovy Vary - Kometa Brno : 5-4 ap

BK Mladá Boleslav - Sparta Praha : 1-2

HC Olomouc - Mountfield HK : 4-1

Dynamo Pardubice - Verva Litvínov : 3-1



Le Dynamo fait chuter Litvínov pour la 1čre fois de la saison

Le Dynamo après deux revers de suite espèrent rebondir à domicile mais il reçoit Litvínov leader invaincu après 7 victoires. Les locaux déroulent dans un excellent premier tiers mais le score ne bouge pas tant le leader tient bon derrière. Le jeu est plus équilibré en deuxième période mais les chevaux restent plus dangereux. David Kaše intercepte une mauvaise passe et sert parfaitement Pekař qui contre seul et d'un revers parfait ouvre le score complètement contre le cours du jeu. Le Dynamo repart à l'offensive, Kaut récupère derrière la cage adverse et remet dans l'axe pour Šustr qui reprend victorieusement profitant du trafic devant la cage. Pardubice continue de déployer son bon jeu et fait le show en dernière période. Une triangulaire magnifique initiée par Herčík depuis la gauche relayée au centre par Zohorna jusqu'à l'angle opposé pour Radil qui n'a plus qu'à lancer dans la cage ouverte et fait hurler la foule. Le Verva repart mais le jeu reste équilibrée jusqu'au bout. En fin de match, le premier de la classe sort son gardien mais Kaut en profite pour marquer en cage vide et assurer la victoire pour le Dynamo qui s'empare de la deuxième place. Premier revers pour Litvínov mais qui conserve cinq longueurs d'avance sur son adversaire du jour.

Les Oceláři retrouvent la victoire à domicile en disposant de Liberec. Les visiteurs peinent et commettent des fautes au premier tiers, malgré tout le score ne bouge pas avant la première sirène. Dès la reprise, Addamo inscrit son troisième but de la saison en powerplay. Deux buts en une minute permettent aux dragons de prendre le large. Filippi débloque le compteur des tigres blancs en fin de période. Les Bílí Tygři reviennent dans le game au début du dernier tiers, ils rapprochent le score et en powerplay, Filippi inscrit son deuxième but et égalise. En fin de partie, Třinec repasse devant grâce à Kundrátek qui inscrit son troisième point de la soirée. Liberec sort son gardien pour recoller mais encaisse deux buts en cage vide et s'incline finalement lourdement.

Le Sparta s'impose sur le fil ŕ Mladá Boleslav

Le Sparta s'impose d'extrême justesse à Mladá Boleslav et renverse le match en toute fin. Un bon premier tiers des locaux permet à Lakatoš d'ouvrir la marque au quart d'heure de jeu. Le BK continue de dominer au tiers médiant mais le score ne bouge pas. Praha mitraille au dernier tiers et égalise à dix minutes du terme. A moins d'une minute de la sirène finale, Forman donne une victoire improbable aux spartiates.

Olomouc remporte un deuxième succès de suite en surclassant Mountfield qui décidément n'y arrive pas. Après un premier tiers vierge, un doublé de Kusko met les coqs sur orbite. Dès la reprise Fridrich porte le score à 3-0. En infériorité Kusko récupère la rondelle fonce seul en break et complète le tour du chapeau. Les lions débloquent enfin leur compteur mais s'incline encore. Le HCO est septième.

Karlovy Vary remporte un match disputé contre la Kometa mais prend deux points clés qui lui permettent d'abandonner la dernière place du championnat. Au premier tiers, chaque équipe marque un but à une minute d'intervalle et terminent la période dos à dos. Par deux fois l'Energie prend les devants dans le tiers médiant. Au dernier vingt, les locaux continuent de faire la course en tête, Beránek compte deux buts dans la soirée. Brno s'accroche et parvient à égaliser à chaque fois, avec un doublé de Ďaloga. Il faut donc disputer une prolongation, et le premier à marquer gagne. Une fois encore c'est KV, Jiskra délivre les locaux.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Silvester Kusko (HC Olomouc)

** : Tomáš Kundrátek (Oceláři Třinec)

