Kometa Brno : 0-1 (2-4)



Photographe : Jakub Knap pour hokejkv.cz La Kometa Brno s'impose au match 6 et rejoint les demi-finales

L'Energie dos au ravin dans la série doit l'emporter devant ses partisans pour pousser à la tenue d'un septième match. Brno peut finir ce soir pour éviter un match couperet toujours délicat à négocier.

Karlovy Vary démarre à tombeau ouvert la partie et mitraille la cage adverse, Postava multiplie les interventions et est contraint au miracle. Le premier tiers malgré une écrasante domination locale ne voit pas de but. La partie s'équilibre au tiers médiant, même si c'est bien l'Energie qui reste la plus dangereuse. Pour autant, c'est bien la Kometa qui ouvre la marque. Kos entre en zone, glisse à Ilomäki qui dévie vers Konečný à gauche, sa reprise impeccable fait trembler les filets (0-1).

Brno qui prend les devants a fait le plus dur et se replie dans sa zone. L'Energie fait l'effort pour reprendre le contrôle du jeu mais la porte visiteuse reste fermée jusqu'au deuxième coup de sirène. Au dernier tiers, la Kometa joue astucieusement et renvoie son adversaire sans trop se mettre en danger. Les tentatives locales sont peu dangereuses et Postava tient bon jusqu'au bout et blanchi avec 43 arrêts.

Brno se qualifie en six parties pour les demi-finales, mais doit encore patienter jusqu'à demain pour connaître le nom de son adversaire, le Sparta ou le Dynamo et n'aura pas l'avantage de la glace. Karlovy Vary et son attaque virevoltante aura été tenu en échec et restée muette à deux reprises dans cette série, fin de parcours sur une saison réussie pour l'Energie.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michal Postava

** : Dominik Frodl

