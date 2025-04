Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : La comète leur tombe sur la tête Nouveau revers pour le Sparta qui est au bord de l'élimination Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 09/04/2025 à 21:00 Tweeter

Kometa Brno : 3-4 ap (2-3)



Photographe : Vít Golda pour hc-kometa.cz La Kometa s'impose à Praha dans le match 5

Après quatre matchs la série est égalisée avec deux victoires partout. Brno de retour devant ses partisans espère prendre pour la troisième fois l'avantage dans la série. Le Sparta doit l'emporter pour enfin assumer son statut de favori.

Le match démarre mollement sur un long round d'observation, même en powerplay la Kometa ne peut ouvrir la marque. Mais elle reste devant et Kollár ouvre les compteurs (0-1).

Coup de semonce dans la capitale, mais dans la foulée les visiteurs sont pénalisés, la sanction tombe immédiatement. Špaček égalise en powerplay (1-1).

Les efforts locaux se poursuivent et quasiment immédiatement, Sobotka leur donne l'avantage (2-1).

C'est sur ce score que s'achève la première période. Brno reprend les choses en main dans la deuxième période et domine nettement le jeu. Les locaux bafouillent leur hockey et offrent une bien piètre performance. Logiquement, la Kometa égalise et c'est Ilomäki qui se charge de remettre les deux équipes dos à dos (2-2).

Malgré leurs bons efforts, les visiteurs ne parviennent pas à passer devant avant la deuxième sirène. Le rythme s'accroît au dernier vingt. Praha porte le palet à l'offensive et récupère un powerplay. Hyka donne l'avantage sur le jeu de puissance (3-2).

Dans la foulée, une nouvelle faute est sifflée contre les Moraves mais cette fois la suppériorité n'est pas exploitée. Brno revient dans le jeu et Flek égalise assez logiquement (3-3).

Pas de vainqueur à l'issue du temps réglementaire, il faut disputer une prolongation, la première de la série. Peu après le début de l'overtime, une pénalité est sifflée contre Praha. La Kometa s'installe et fait tourner, Zábranský depuis le cercle gauche envoie un missile et déjoue Kovář côté plaque (3-4).

Brno s'impose une fois encore dans la capitale et reprend pour la troisième fois les devants dans la série, les Moraves pourraient conclure dès vendredi devant leur public. Le Sparta est dos au mur et il lui faudra remporter les deux prochains matchs s'il veut rejoindre la finale.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Jakub Flek

** : Andrej Kollár

* : Jani Lajunen Sparta Praha -: 3-4 ap (2-3)Après quatre matchs la série est égalisée avec deux victoires partout. Brno de retour devant ses partisans espère prendre pour la troisième fois l'avantage dans la série. Le Sparta doit l'emporter pour enfin assumer son statut de favori.Le match démarre mollement sur un long round d'observation, même en powerplay la Kometa ne peut ouvrir la marque. Mais elle reste devant etouvre les compteursCoup de semonce dans la capitale, mais dans la foulée les visiteurs sont pénalisés, la sanction tombe immédiatement.égalise en powerplayLes efforts locaux se poursuivent et quasiment immédiatement,leur donne l'avantageC'est sur ce score que s'achève la première période. Brno reprend les choses en main dans la deuxième période et domine nettement le jeu. Les locaux bafouillent leur hockey et offrent une bien piètre performance. Logiquement, la Kometa égalise et c'estqui se charge de remettre les deux équipes dos à dosMalgré leurs bons efforts, les visiteurs ne parviennent pas à passer devant avant la deuxième sirène. Le rythme s'accroît au dernier vingt. Praha porte le palet à l'offensive et récupère un powerplay.donne l'avantage sur le jeu de puissanceDans la foulée, une nouvelle faute est sifflée contre les Moraves mais cette fois la suppériorité n'est pas exploitée. Brno revient dans le jeu etégalise assez logiquementPas de vainqueur à l'issue du temps réglementaire, il faut disputer une prolongation, la première de la série. Peu après le début de l'overtime, une pénalité est sifflée contre Praha. La Kometa s'installe et fait tourner,depuis le cercle gauche envoie un missile et déjouecôté plaqueBrno s'impose une fois encore dans la capitale et reprend pour la troisième fois les devants dans la série, les Moraves pourraient conclure dès vendredi devant leur public. Le Sparta est dos au mur et il lui faudra remporter les deux prochains matchs s'il veut rejoindre la finale.*** : Jakub Flek** : Andrej Kollár* : Jani Lajunen © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur