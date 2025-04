Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : La couronne vacille Le Sparta s'impose en prolongation et met le champion en titre au bord de l'élimination. Dans l'autre match, Mountfield égalise Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 21/03/2025 ŕ 21:00 Tweeter

Mountfield HK : 2-3 ap (2-2)

Oceláři Třinec - Sparta Praha : 3-4 ap (1-3)



Photographe : Lukáš Filipec pour hcocelari.cz Le Sparta s'impose ŕ Třinec et mčne 3-1 la série

Třinec qui a gagné le match 3 peut égaliser en cas de nouvelle victoire devant ses partisans, où elle n'a pas perdu des playoffs. Le Sparta doit se ressaisir pour éviter de perdre son avance. Il change son gardien et aligne Kovář pour cette quatrième partie. BK Mladá Boleslav -: 2-3 ap (2-2)Oceláři Třinec -: 3-4 ap (1-3)qui a gagné le match 3 peut égaliser en cas de nouvelle victoire devant ses partisans, où elle n'a pas perdu des playoffs. Ledoit se ressaisir pour éviter de perdre son avance. Il change son gardien et alignepour cette quatrième partie. Les deux équipes ne se découvre pas au premier tiers et pendant vingt minutes étouffantes le score reste vierge. Il ne fallait pas revenir en retard à son siège après la première pause. Cienciala donne l'avantage aux locaux après 45 secondes de jeu dans le deuxième vingt. Le leader reprend le contrôle du jeu et force le verrou, Krejčík de la bleue égalise. Au dernier vingt, le Sparta profite d'un powerplay pour passer devant grâce à Horák. Les Oceláři reviennent dans l'autre sens et en une minute, Kovařčík inscrit un doublé, il égalise et donne l'avantage aux locaux dans une ambiance de folie. Praha tente de revenir, mais le temps descend vite, en fin de match, le gardien de la capitale sort. Sur un engagement gagné en zone offensive, Krejčík envoie un slap puissant, Řepík dévie au fond et égalise à 27 secondes du terme. La prolongation est engagé, mais les locaux sont rapidement pénalisés. L'occasion est belle, trop belle pour ne pas être saisie. Le palet circule très vite dans les crosses pragoises. Kemiläinen à la bleue envoie un missile entre les pads de Kacetl masqué. Troisième victoire pour le Sparta dans la série, qui pourrait se qualifier dès lundi devant ses partisans. Mais dans la même situation l'an passée, Praha avait perdu finalement la série, il faudra donc serrer les rangs jusqu'au bout. Les Oceláři se retrouvent dos au ravin, ils n'ont plus le choix il ne faut plus perdre et remporter les trois prochains matchs pour éviter d'être éliminé, ils l'ont déjà fait l'an dernier, mais cette fois cela s'annonce plus dur. Le trône du quintuple champion est presque renversé.

Nouveau match serré dans cette série, Mountfield vaincu aux deux premiers matchs à domicile a remporté les deux à Mladá Boleslav et les deux sont désormais dos à dos. Le BK voit son exploit en Bohême orientale effacé par une nouvelle défaite crève coeur. Le premier tiers est âprement disputé avec une domination locale mais profitant d'un powerplay, Miškář ouvre le score pour les visiteurs. Joie de courte durée, dans la minute qui suit Pyrochta égalise. Mountfield domine le deuxième tiers et Klíma le héros de la veille, remet HK devant. Mladá Boleslav résiste et parvient à revenir en fin de période, Pyrochta décidément intenable, égalise encore. Le dernier est disputé mais verrouillé, rien ne se passe. Il faut se rendre en prolongation pour la première fois de la série. Mountfield domine largement celle-ci et logiquement Dmowski donne la victoire et l'égalisation dans la série.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jakub Krejčík (Praha)

** : Filip Pyrochta (Mladá Boleslav)

*** : Jakub Krejčík (Praha)

** : Filip Pyrochta (Mladá Boleslav)

* : Ondřej Kovařčík (Třinec)







