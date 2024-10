Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : La douceur du foyer Le Dynamo ŕ domicile l'emporte et passe premier, le Sparta fait également démonstration de sa force devant ses partisans Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 22/10/2024 ŕ 21:00 Tweeter

Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav : 2-0

Sparta Praha - Vítkovice Ridera : 5-1



Photographe : Pavel Mazáč / Sport sur isport.blesk.cz Le Sparta Praha surclasse Vítkovice

Le Sparta a été vaincu aux deux derniers matchs il doit rebondir devant ses partisans face à une équipe de Vítkovice qui a également perdu ses deux dernières rencontres dans des scénarios rocambolesques. Il ne fallait pas arriver en retard à la patinoire, Chlapík part en break, contourne la cage et remet dans l'axe pour Horák qui troue les filets après à peine plus d'une minute de jeu. Les locaux multiplient les fautes, mais les mineurs ne parviennent pas à en profiter. Dès la reprise, un contre et un tir lointain de Lednický permettent à - BK Mladá Boleslav: 2-0- Vítkovice Ridera : 5-1Lea été vaincu aux deux derniers matchs il doit rebondir devant ses partisans face à une équipe dequi a également perdu ses deux dernières rencontres dans des scénarios rocambolesques. Il ne fallait pas arriver en retard à la patinoire,part en break, contourne la cage et remet dans l'axe pourqui troue les filets après à peine plus d'une minute de jeu. Les locaux multiplient les fautes, mais les mineurs ne parviennent pas à en profiter. Dès la reprise, un contre et un tir lointain depermettent à Vítkovice d'égaliser. A la moitié du match, sur un contre, un échange parfait de passes entre Řepík et Hyka permet au second de faire trembler les filets. Dans la foulée, une perte de palet catastrophique dans la défense silésienne, est récupérée par Řepík qui sert Sobotka qui n'a plus qu'à fusiller le portier. Au dernier tiers le club d'Ostrava sombre sous les pénalités, Horák et Irving alourdissent encore le score en powerplay. Un large succès pour Praha qui remonte au troisième rang. Nouvelle déroute pour Vítkovice qui doute de plus en plus.

Le Dynamo qui a perdu sur sa dernière partie espère se relancer face à Mladá Boleslav qui le poursuit à deux longueurs après deux victoires d'affilée. Dans un premier tiers complètement aux mains des locaux le score reste pourtant vierge. Le jeu s'équilibre au deuxième vingt, mais le score ne bouge toujours pas. Dès la reprise de la dernière période, Kaut ouvre enfin les compteurs pour Pardubice. Le BK cherche à revenir mais Will ne cèdera pas, il blanchit avec 27 arrêts. Červenka assure la victoire des siens en cage vide. Le Dynamo s'empare de la première place, provisoirement, car il a un match d'avance sur Litvínov.

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Roman Horák (Sparta Praha)

** : Roman Will (Dynamo Pardubice)

*** : Roman Horák (Sparta Praha)
** : Roman Will (Dynamo Pardubice)
* : Michal Řepík (Sparta Praha)







