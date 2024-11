Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : La fin de la disette Liberec retrouve enfin le succčs. Litvínov et le Sparta se rapprochent du trône. Mountfield et Karlovy Vary suivent de plus loin. Le Motor remonte, en bas Plzeň rejoint le bon groupe Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 15/11/2024 ŕ 21:00 Tweeter

Verva Litvínov - HC Olomouc : 4-0

BK Mladá Boleslav - Motor České Budějovice : 2-4

Vítkovice Ridera - Energie Karlovy Vary : 2-5

Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec : 1-4

Kometa Brno - Škoda Plzeň : 2-3 TAB

Mountfield HK - Oceláři Třinec : 2-1

Sparta Praha - Dynamo Pardubice : 8-1



Photographe : Marek Sekáč pour hcbilitygri.cz Les Bílí Tygři renouent avec la victoire

Les Bílí Tygři retrouvent enfin la victoire après 5 revers d'affilée, ils dominent Kladno qui s'incline pour la huitième fois consécutive, la crise s'aggrave ! Flynn inscrit un doublé dont un penalty pour donner une confortable avance aux tigres. Pietroniro la star locale réduit la marque en infériorité. Les chevaliers pressent pour revenir, en vain. Liberec marque deux fois dans la cage vide, dont un troisième but pour Flynn. Liberec l'emporte mais reste dernier à deux points de la sortie du trou.

Litvínov surclasse Olomouc dans un match à sens unique et revient à deux longueurs de la première place. Il falait à peine 30 secondes de jeu à Hlava pour ouvrir la marque. Les frères Kaše ont encore assuré le spectacle avec trois points pour Ondřej et deux pour David. Zajíček blanchit avec 22 arrêts.

Deuxième tonitruant succès de suite pour le Sparta (troisième si on compte la CHL) avec une correction en règle infligée à une équipe de Pardubice complètement transparente et qui voit fondre son avance sur les autres. Après un solide premier tiers et deux buts inscrits dans les cinq premières minutes, les spartiates ont explosé les compteurs avec cinq buts dans le tiers médiant. Červenka inscrit le seul but du Dynamo. Horák inscrit trois points, Irving compte un doublé. Grâce à cette victoire Praha reprend la troisième place.

Mountfield remporte une huitième victoire d'affilée en déjouant Třinec qui poursuit sa plongée dans les profondeurs du classement. Un succès qui s'est dessiné très tardivement malgré une domination de tous les instants avec un but à 3 minutes du terme signé Pavlík.

Photographe : Petr Kotala pour hc-vitkovice.cz L'Energie domine Vítkovice et passe 6e

L'Energie renverse avec brio Vítkovice qui continue son chemin de croix avec un cinquième revers d'affilée. Sur une faute d'Auvitu, le powerplay de KV permet à Gríger d'ouvrir la marque. Jaks double la mise à la reprise sur un nouveau jeu de puissance. Les mineurs débloquent leur compteur à la mi-tiers. L'Energie reprend force au dernier tiers avec trois buts. Beránek et Jaks terminent la soirée avec deux points chacun. Un succès important pour Karlovy Vary qui grimpe au sixième rang.

Au milieu de tableau le Motor s'empare de la neuvième place avec un bon succès à Mladá Boleslav. Les deux adversaires se neutralisent pendant quarante minutes avec deux buts chacuns dans chaque période. Cibulka parvient à remettre les visiteurs devant en dernier vingt, avant un dernier but en cage vide qui scelle la victoire des automobilistes.

Seconde victoire consécutive pour Plzeň qui l'emporte aux tirs au but chez la Kometa. Après un premier tiers vierge, les Indiens marquent deux buts au tiers médiant mais ils ne peuvent résister au retour de Brno qui égalise. Finalement Matýs déjà buteur dans la rencontre délivre les visiteurs aux tirs au but. Un succès qui permet au club de Škoda de prendre la douzième place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Oscar Flynn (Bílí Tygři Liberec)

** : Roman Horák (Sparta Praha)

* : Ondřej Kaše (Verva Litvínov) - HC Olomouc : 4-0BK Mladá Boleslav -: 2-4Vítkovice Ridera -: 2-5Rytíři Kladno -: 1-4Kometa Brno -: 2-3 TABOceláři Třinec : 2-1- Dynamo Pardubice: 8-1Lesretrouvent enfin la victoire après 5 revers d'affilée, ils dominentqui s'incline pour la huitième fois consécutive, la crise s'aggrave !inscrit un doublé dont un penalty pour donner une confortable avance aux tigres.la star locale réduit la marque en infériorité. Les chevaliers pressent pour revenir, en vain. Liberec marque deux fois dans la cage vide, dont un troisième but pour. Liberec l'emporte mais reste dernier à deux points de la sortie du trou.surclassedans un match à sens unique et revient à deux longueurs de la première place. Il falait à peine 30 secondes de jeu àpour ouvrir la marque. Les frèresont encore assuré le spectacle avec trois points pour Ondřej et deux pour David.blanchit avec 22 arrêts.Deuxième tonitruant succès de suite pour le(troisième si on compte la CHL) avec une correction en règle infligée à une équipe decomplètement transparente et qui voit fondre son avance sur les autres. Après un solide premier tiers et deux buts inscrits dans les cinq premières minutes, les spartiates ont explosé les compteurs avec cinq buts dans le tiers médiant.inscrit le seul but du Dynamo.inscrit trois points,compte un doublé. Grâce à cette victoire Praha reprend la troisième place.remporte une huitième victoire d'affilée en déjouantqui poursuit sa plongée dans les profondeurs du classement. Un succès qui s'est dessiné très tardivement malgré une domination de tous les instants avec un but à 3 minutes du terme signéL'renverse avec brioqui continue son chemin de croix avec un cinquième revers d'affilée. Sur une faute d', le powerplay de KV permet àd'ouvrir la marque.double la mise à la reprise sur un nouveau jeu de puissance. Les mineurs débloquent leur compteur à la mi-tiers. L'Energie reprend force au dernier tiers avec trois buts.etterminent la soirée avec deux points chacun. Un succès important pour Karlovy Vary qui grimpe au sixième rang.Au milieu de tableau les'empare de la neuvième place avec un bon succès à. Les deux adversaires se neutralisent pendant quarante minutes avec deux buts chacuns dans chaque période.parvient à remettre les visiteurs devant en dernier vingt, avant un dernier but en cage vide qui scelle la victoire des automobilistes.Seconde victoire consécutive pourqui l'emporte aux tirs au but chez la. Après un premier tiers vierge, les Indiens marquent deux buts au tiers médiant mais ils ne peuvent résister au retour de Brno qui égalise. Finalementdéjà buteur dans la rencontre délivre les visiteurs aux tirs au but. Un succès qui permet au club de Škoda de prendre la douzième place.*** : Oscar Flynn (Bílí Tygři Liberec)** : Roman Horák (Sparta Praha)* : Ondřej Kaše (Verva Litvínov) © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur