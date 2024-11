Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : La rechute Les Oceláři renouent avec la défaite, le Dynamo creuse son avance en tęte, Mladá Boleslav et le Sparta restent dans le quatuor de tęte, suivis par Mountfield. Karlovy Vary, Olomouc sont plus loin mais s'accrochent. Plzeň bat Liberec et lui laisse la derničre place Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Phil Rouinssard le 03/11/2024 ŕ 21:00 Tweeter

BK Mladá Boleslav : 2-3

Energie Karlovy Vary - Verva Litvínov : 2-0

Rytíři Kladno - Mountfield HK : 4-5 TAB

Sparta Praha - Motor České Budějovice : 8-1

Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec : 1-0

HC Olomouc - Kometa Brno : 3-2 TAB

Dynamo Pardubice - Vítkovice Ridera : 6-2



hcocelari.cz Les Oceláři rechutent face ŕ Mladá Boleslav

Les Oceláři qui ont regoûté à la victoire espèrent confirmer à domicile face à Mladá Boleslav équipe surprise de ce début de saison. Un premier tiers équilibré permet à chaque équipe de marquer une fois, c'est donc sur un score de parité que les deux adversaires se séparent après 20 minutes. Le rythme baisse au deuxième vingt mais Třinec prend les commandes du match sans pour autant réussir à passer Furch. Au début du dernier tiers et pour la seconde fois de la partie, les locaux prennent les devants avec un but sur powerplay. Dans la foulée suite à une violente charge à la tête, Sikora écope d'un 5+20. Le BK profite à fond de ces cinq minutes de powerplay. Fořt égalise dans un silence glacial. Sur les dernières secondes de l'avantage, Čajka met les visiteurs devant. Les locaux assommés, peinent à se montrer dangereux et s'inclinent une fois encore. Grâce à ce bon succès MB reste dans le quatuor de tête.

Le Dynamo reprend le large en tête de la ligue après avoir corrigé Vítkovice. Les chevaux ont marqué un but dans chacun des deux premiers tiers avant d'exploser au troisième. Houdek marque un doublé tandis que Červenka compte quatre assistances.

Le Sparta écrase České Budějovice pour récupérer la troisième place. La messe était dite dès le premier tiers avec un cinglant 4-0. Le reste du match n'a été que démonstration locale face à des visiteurs qui avaient abdiqués. Řepík finit à quatre points, Oceláři Třinec -: 2-3- Verva Litvínov : 2-0Rytíři Kladno -: 4-5 TAB- Motor České Budějovice : 8-1- Bílí Tygři Liberec : 1-0- Kometa Brno : 3-2 TAB- Vítkovice Ridera : 6-2Lesqui ont regoûté à la victoire espèrent confirmer à domicile face àéquipe surprise de ce début de saison. Un premier tiers équilibré permet à chaque équipe de marquer une fois, c'est donc sur un score de parité que les deux adversaires se séparent après 20 minutes. Le rythme baisse au deuxième vingt mais Třinec prend les commandes du match sans pour autant réussir à passer. Au début du dernier tiers et pour la seconde fois de la partie, les locaux prennent les devants avec un but sur powerplay. Dans la foulée suite à une violente charge à la tête,écope d'un 5+20. Le BK profite à fond de ces cinq minutes de powerplay.égalise dans un silence glacial. Sur les dernières secondes de l'avantage,met les visiteurs devant. Les locaux assommés, peinent à se montrer dangereux et s'inclinent une fois encore. Grâce à ce bon succès MB reste dans le quatuor de tête.Lereprend le large en tête de la ligue après avoir corrigé. Les chevaux ont marqué un but dans chacun des deux premiers tiers avant d'exploser au troisième.marque un doublé tandis quecompte quatre assistances.Leécrasepour récupérer la troisième place. La messe était dite dès le premier tiers avec un cinglant 4-0. Le reste du match n'a été que démonstration locale face à des visiteurs qui avaient abdiqués.finit à quatre points, Chlapík à 3. Zohorna inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Photographe : Roman Mareš pour rytirikladno.cz Mountfield s'impose aux tirs au but ŕ Kladno

Kladno a encore perdu et Mountfield encore gagné mais il a fallu pousser jusqu'aux tirs au but pour connaître le nom du vainqueur de cette partie. Tamáši ouvre très vite le score mais les locaux parviennent à égaliser. Perret est expulsé du match au quart d'heure de jeu. Tamáši remet les siens devant au tiers médiant, avant de compléter le tour du chapeau au début du dernier vingt. HK mène même 4-1, mais peu après l'inévitable Tralmaks réduit l'écart. En fin de tiers, Ticháček profite d'un powerplay pour rapprocher le score. Le gardien local sort et Melka arrache l'égalisation. Malgré une suppériorité en prolongation les Rytíři ne peuvent marquer. Aux tirs au but Mountfield marque trois fois et les locaux ratent tout.

L'Energie remporte un brillant succès à domicile face à Litvínov qui perd encore un peu d'avance sur ses poursuivants. Frodl blanchit avec 18 arrêts. Tandis que Jaks et Gríger marquent les deux buts. Karlovy Vary reste à la poursuite des meilleures places.

Olomouc reste dans le premier groupe de poursuivant en s'imposant aux tirs au but face à la Kometa. Pourtant Brno a mené à deux reprises dans cette rencontre mais les coqs ont su revenir dans le coup à chaque fois. Kusko et Fridrich donnent finalement la victoire au HCO en fusillade.

Plzeň quitte la dernière place en remportant d'un souffle le match de la mort contre les Bílí Tygři qui descendent au fond du trou après une cinquième défaite de suite. Klepiš inscrit l'unique but de la rencontre tandis que Malik blanchit avec 27 arrêts.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Alex Tamáši (Mountfield HK)

** : Roman Červenka (Dynamo Pardubice)

*** : Alex Tamáši (Mountfield HK)

** : Roman Červenka (Dynamo Pardubice)

* : Nick Malik (Škoda Plzeň)







