TELH : La route du succès Le Motor remonte au septième rang, Olomouc rebondit derrière, en bas, Třinec, Liberec et Plzeň gagnent. En haut, Litvínov passe deuxième, Mladá Boleslav troisième Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 01/12/2024 à 21:00

Škoda Plzeň - Dynamo Pardubice : 5-2

Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec : 2-3 ap

Bílí Tygři Liberec - Sparta Praha : 3-1

Verva Litvínov - Vítkovice Ridera : 3-2

BK Mladá Boleslav - Kometa Brno : 4-2

Motor České Budějovice - Mountfield HK : 4-2

HC Olomouc - Rytíři Kladno : 4-1



Photographe : Petr Tibitanzl pour hcmotor.cz Ordoš et le Motor déjoue Mountfield et passent 7ème

Quatrième victoire consécutive pour le Motor qui s'empare de la septième place en dominant Mountfield. La partie démarre bien pour les locaux et Kašlík ouvre rapidement les compteurs, mais McCormack égalise à la mi-tiers. Sur un powerplay, Ordoš remet les automobilistes devant. Les unités spéciales sont importantes au tiers médiant, Mountfield égalise en powerplay mais CB reprend les commandes également en suppériorité. Valský double la mise à l'entame du dernier tiers, les lions pressent pour revenir mais en vain.

Litvínov repasse deuxième en renversant le match face à Vítkovice. Pourtant les mineurs menaient 1-0 après un tiers, puis même 2-0 au milieu du second, mais Koblasa débloque le compteur local juste avant la deuxième sirène. Un dernier tiers dominé sans partage par les pétrochimistes leur permet d'égaliser, puis de passer devant en fin de rencontre.

Mladá Boleslav retrouve la troisième place avec un succès convaincant contre la Kometa. Pourtant les visiteurs menaient 2-0 après un tiers grâce à Ďaloga et Konečný. Les lions inversent la tendance au tiers médiant, Jánošík débloque le compteur local, Bernad égalise en toute fin de période. La domination du BK s'accroit au dernier tiers et débouche sur un penalty, converti par Bernad. Un dernier but en cage vide assure la victoire des lions.

Olomouc repasse la marche en avant après deux revers en enfonçant encore un peu plus les Rytíři. Pourtant les visiteurs ouvrent la marque dès l'entame du match grâce à Smoleňák. Au deuxième tiers, Kohout en infériorité puis Doktor marquent et renversent la tendance. Les coqs marquent encore deux buts en dernière période pour achever leur bonne victoire.

Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Les Bílí Tygři dominent le Sparta

Les Bílí Tygři confirment leur retour de forme avec un succès probant à domicile contre Praha. Dans un bon premier tiers, Klíma ouvre la marque. Au second tiers, Flynn double la mise en powerplay. Les unités spéciales font le job au dernier tiers. Irving en powerplay rapproche le score mais Flynn également en suppériorité alourdit la marque. Succès important pour Liberec qui se maintient douzième même avec la victoire de son premier poursuivant.

Deuxième victoire d'affilée pour Třinec qui poursuit sa rédemption même si le quintuple champion a peiné sur la glace de Karlovy Vary et ne l'emporte qu'en prolongation grâce à un but de Kovařčík, décidéement l'homme en forme du moment. Deux buts dans les deux premières minutes du match donnaient pourtant un excellent avantage aux dragons mais l'Energie revenait dans la foulée avant d'égaliser au début du dernier vingt.

Plzeň remporte un succès brillant devant ses partisans face au leader, Pardubice, qui chute lourdement contre un adversaire de bas de tableau. Simon inscrit un doublé, Rohlik et Elson marquent également deux points.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : David Bernad (BK Mladá Boleslav)

** : Oscar Flynn (Bílí Tygři Liberec)

*** : David Bernad (BK Mladá Boleslav)

** : Oscar Flynn (Bílí Tygři Liberec)

* : Doiminik Simon (Škoda Plzeň)







