Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : La survie en jeu Kladno quitte la derničre place, Mladá Boleslav et Karlovy Vary se relancent pour rester dans la course aux quatre meilleures places. Litvínov se rapproche, Mountfield assure sa 3e place, le Sparta reste solidement leader Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 28/02/2025 ŕ 21:00 Tweeter

Motor České Budějovice - Mountfield HK : 1-3

BK Mladá Boleslav - Kometa Brno : 3-0

Vítkovice Ridera - Verva Litvínov : 2-3 TAB

Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec : 2-0

Rytíři Kladno : 2-4

Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec : 1-0



Photographe : Jakub Šustr pour hc-olomouc.cz Kladno remporte le match de la survie contre Olomouc

Duel capital en bas de tableau pour éviter le barrage de relégation, Olomouc reçoit les Rytíři. Les coqs dominent le premier tiers et Orsava ouvre la marque en fin de celui-ci. L'indiscipline va coûter cher aux Moraves dans le tiers médiant. Dès la reprise, Pytlík profite d'un powerplay pour égaliser. Le HCO fait une faute et Pietroniro donne l'avantage aux visiteurs sur un penalty. Malgré une domination locale au dernier tiers, Filip creuse l'avance de Kladno. En toute fin de partie, Olomouc sort son gardien pour revenir, Bláha marque en cage vide. Les coqs poussent encore et Navrátil parvient à réduire l'écart mais il est trop tard. Kladno prend trois points vitaux qui l'éloignent de la dernière place. Les Moraves sont derniers mais avec encore deux matchs à jouer ils peuvent encore espérer éviter les barrages.

Le Sparta s'impose sur le plus petits des scores contre Liberec. Un unique but de Sobotka au powerplay dans le premier tiers a suffit. Les tigres blancs complètement à la cave n'ont tiré que 14 fois sur la cage de Kovář qui blanchit sans difficulté.

Mountfield confirme sa place sur le podium et rejoint à égalité la deuxième place après une victoire (la 3e d'affilée) à České Budějovice qui voit sa série de six victoires s'arrêter. Pavlík et Miškář comptent deux points dans la victoire des lions.

Litvínov recolle au top 4 avec un succès arraché aux tirs au but contre Vítkovice. Pourtant les pétrochimistes ont dominé de la tête et des épaules la rencontre mais les locaux ont su tenir sous l'orage pour prendre un point vital. En effet, il permet aux mineurs de rester dans les places qualificatives pour les playoffs à deux journées de la fin.

bkboleslav.cz Furch blanchit, Mladá Boleslav domine Brno

Mladá Boleslav met fin à sa série de six défaites consécutives de la plus belle des manières en corrigeant la Kometa. Dans un match équilibré les lions ont marqué un but par tiers enétant infranchissables derrière. Furch blanchit son ancienne équipe avec 26 arrêts. Un succès qui permet au BK de retrouver la septième place et de revenir à quatre points de son adversaire actuel, dernier possesseur d'une place protégée.

Karlovy Vary se relance en glaçant les Oceláři. Avec 31 arrêts, Frodl blanchit et endosse une fois encore le costume de super héros dans la cité thermale.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée : HC Olomouc -: 2-4- Bílí Tygři Liberec : 1-0Duel capital en bas de tableau pour éviter le barrage de relégation,reçoit les. Les coqs dominent le premier tiers etouvre la marque en fin de celui-ci. L'indiscipline va coûter cher aux Moraves dans le tiers médiant. Dès la reprise,profite d'un powerplay pour égaliser. Le HCO fait une faute etdonne l'avantage aux visiteurs sur un penalty. Malgré une domination locale au dernier tiers,creuse l'avance de Kladno. En toute fin de partie, Olomouc sort son gardien pour revenir,marque en cage vide. Les coqs poussent encore etparvient à réduire l'écart mais il est trop tard. Kladno prend trois points vitaux qui l'éloignent de la dernière place. Les Moraves sont derniers mais avec encore deux matchs à jouer ils peuvent encore espérer éviter les barrages.Les'impose sur le plus petits des scores contre. Un unique but deau powerplay dans le premier tiers a suffit. Les tigres blancs complètement à la cave n'ont tiré que 14 fois sur la cage dequi blanchit sans difficulté.confirme sa place sur le podium et rejoint à égalité la deuxième place après une victoire (la 3e d'affilée) àqui voit sa série de six victoires s'arrêter.etcomptent deux points dans la victoire des lions.recolle au top 4 avec un succès arraché aux tirs au but contre. Pourtant les pétrochimistes ont dominé de la tête et des épaules la rencontre mais les locaux ont su tenir sous l'orage pour prendre un point vital. En effet, il permet aux mineurs de rester dans les places qualificatives pour les playoffs à deux journées de la fin.met fin à sa série de six défaites consécutives de la plus belle des manières en corrigeant la. Dans un match équilibré les lions ont marqué un but par tiers enétant infranchissables derrière.blanchit son ancienne équipe avec 26 arrêts. Un succès qui permet au BK de retrouver la septième place et de revenir à quatre points de son adversaire actuel, dernier possesseur d'une place protégée.se relance en glaçant les. Avec 31 arrêts,blanchit et endosse une fois encore le costume de super héros dans la cité thermale.



*** : Dominik Frodl (Karlovy Vary)

** : Dominik Furch (Mladá Boleslav)

* : Phil Pietroniro (Kladno) : 1-3** :* : © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo