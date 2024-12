Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Le champion revient Nouvelle victoire pour Třinec qui revient dixičme. Peu d'autres changements si ce n'est Mountfield troisičme et Vítkovice huitičme Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 22/12/2024 ŕ 21:00 Tweeter

Oceláři Třinec - Motor České Budějovice : 3-1

Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav : 3-2

Rytíři Kladno - Sparta Praha : 2-4

Bílí Tygři Liberec - Vítkovice Ridera : 1-3

Mountfield HK - Kometa Brno : 4-2

Škoda Plzeň - Verva Litvínov : 1-2

HC Olomouc - Dynamo Pardubice : 0-2



hcocelari.cz Třinec remporte une nouvelle victoire

Les Oceláři poursuivent leur remontée au général avec une victoire à domicile contre České Budějovice. Un bon succès qui permet au quintuple champion en titre de prendre la dixième place.

Le Dynamo a eu du mal à s'imposer à Olomouc mais revient en fin de partie. Vomáčka blanchit avec 28 arrêts.

Litvínov remporte une victoire serrée à Plzeň pour se maintenir deuxième et rester dans le sillage du tôlier.

Mountfield confirme sa troisième place avec un bon succès contre Brno qui lui glisse au neuvième rang.

Le Sparta remporte le derby en enfonçant Kladno malgré un nouveau but de Jágr. Le club de la capitale reste quatrième.

L'Energie continue son bon parcours et se rapproche de plus en plus de la cinquième place encore détenue par son adversaire du jour, Mladá Boleslav qui enchaîne son troisième revers de suite et voit son avance se réduire.

Vítkovice se relance avec brio à Liberec avec un succès convaincant. Une belle victoire qui permet aux mineurs de s'emparer de la huitième place.







