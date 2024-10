Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Le chant du coq Les coqs d'Olomouc se relancent en bloquant le Sparta Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 02/10/2024 à 21:00 Tweeter

HC Olomouc - Sparta Praha : 3-2 (2-0, 0-1, 1-1)



Photographe : Michal Struž pour hc-olomouc.cz Olomouc, devant ses partisans, déjoue le Sparta

Olomouc qui a commencé sa saison doucement semble se reprendre mais a été vaincu au dernier match. Les coqs cherchent un second souffle face à la solide équipe du Sparta qui reste sur trois victoires consécutives sans encaisser le moindre but.

Le match démarre fort côté visiteurs, ceux-ci portent les premiers coups. Rutar de la bleue envoie un missile dans la lucarne pragoise pour ouvrir la marque après 4 minutes de jeu (1-0).

Praha revient métamorphosé sur le glaçon. La musique change du tout au tout et c'est au tour des visiteurs de dicter leur loi. Hrabík contourne la cage et remet dans le slot pour Tomek qui feinte le tir, avant d'ajuster parfaitement Machovský et débloque le compteur spartiate (2-1).

La période s'équilibre un peu mais le Sparta domine toujours le jeu. Une faute vient briser l'élan visiteur et permet au HCO de se relancer un peu mais le score ne bougera plus jusqu'à la fin de la période. Praha continue son effort au dernier tiers pour revenir à hauteur. Sous pression, Olomouc concède une pénalité, la première de la partie. Le pressing est intense sur la cage locale, les tentatives sont nombreuses mais c'est un but un peu gag qui permet au Sparta d'égaliser. Une passe de Kousal est dévié par la palette de Najman, le palet monte et vient lober le gardien local (2-2).

Joie de très courte durée pour les visiteurs. Olomouc repart immédiatement de l'autre côté, Fridrich voit son tir s'écraser sur le poteau, le palet repart de l'autre côté, la reprise de Černý, elle, fait trembler les filets (3-2).

Le Sparta essaie de reprendre le contrôle du match mais son adversaire ne se laisse pas faire. En fin de match Praha sort son gardien pour tenter d'arracher l'égalisation. Le siège de la cage morave ne donne rien. Machovský sort quelques arrêts réflexes décisifs en fin de partie pour maintenir le score et la victoire des siens.

Olomouc retrouve la victoire s'empare de la neuvième place et met de la distance avec la zone rouge. Praha chute mais reste dans le quatuor de tête.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Jakub Orsava

** : Kryštof Hrabík

