HC Olomouc : 3-4 ap



Photographe : Jan Pavlíček pour bkboleslav.cz Olomouc triomphe ŕ Mladá Boleslav

Olomouc remporte une victoire serrée mais précieuse à Mladá Boleslav après deux défaites aux deux dernières sorties. Pour le BK c'est une deuxième défaite de suite, mais le point pris lui permet de passer provisoirement troisième en attendant les matchs de ses adversaires demain.

Les visiteurs dominent le premier tiers et Fridrich ouvre logiquement le score avant le quart d'heure de jeu. Dans les dernières secondes de jeu de la période, Pyrochta égalise. Dès la reprise du deuxième tiers, Řezníček remet le HCO devant. Les lions dominent nettement la période, et Rekonen parvient à égaliser. Une bagarre générale éclate sur la deuxième sirène et les fautes pleuvent. Macuh est même expulsé.

Sirota dévie parfaitement dans l'axe pour Fridrich qui redonne pour la troisième fois l'avantage aux coqs. MB retourne à sa domination sans partage, Pyrochta d'un lancer surpuissant égalise pour la troisième fois. Malgré leurs efforts les locaux ne pourront pas passer devant et il faut disputer une prolongation.

Dès l'entame, les locaux sont pénalisés. Fridrich dans le cercle gauche expédie un missile sous le bras de Furch pour compléter le tour du chapeau et donner la victoire aux Moraves. Olomouc reste dixième trop loin de la neuvième, mais protégé de la onzième.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Petr Fridrich

** : Filip Pyrochta

