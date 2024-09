Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Le leader assure Quatričme succčs pour Litvínov seul en tęte, Vítkovice et Pardubice suivent. Le Sparta, Kladno et Karlovy Vary sont ŕ la relance. Premičre victoire pour Olomouc Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 24/09/2024 ŕ 21:00 Tweeter

Energie Karlovy Vary - Mountfield HK : 6-3

Škoda Plzeň - Sparta Praha : 0-5

Vítkovice Ridera - Oceláři Třinec : 2-1 ap

Rytíři Kladno - Kometa Brno : 4-1

Bílí Tygři Liberec - Verva Litvínov : 2-4

HC Olomouc - Motor České Budějovice : 3-1

Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav : 5-2



hcbilitygri.cz Litvínov reste invaincu et leader en déjouant Liberec

Litvínov qui a remporté ses trois premiers matchs est en tête de l'extraliga se déplace à Liberec qui va tenter des les arrêter. McIsaac ouvre les compteurs en faveur des visiteurs, mais un doublé de Faško-Rudáš en powerplay permet aux tigres blancs de renverser la tendance. Dans les dernières secondes de la période, le Verva égalise. Liberec multiplie les fautes en début de tiers, McIsaac en profite pour redonner l'avantage aux pétrochimistes. Litvínov accroit encore son avance face à une équipe locale qui sombre dans l'indiscipline. Le score ne bouge plus mais les raffineurs contrôlent le match jusqu'au bout, ils signent leur quatrième victoire en quatre matchs et sont plus que jamais leader.

Vítkovice remporte de justesse le derby de Silésie contre les Oceláři. Dans un match très équilibré, Abdul ouvre le score en powerplay au deuxième vingt. Les dragons égalisent grâce à Čacho en fin de partie. En prolongation, Třinec est pénalisé, l'occasion est trop belle et Nellis donne la victoire aux mineurs qui montent à la deuxième place.

Le Dynamo se reprend après sa dérouillée en déjouant Mladá Boleslav qui s'incline pour la première fois de la saison. Un excellent premier tiers permet à Zohorna et Červenka de scorer et de donner une bonne avance. Les lions font des efforts et parviennent à égaliser au tiers médiant, mais les chevaux reprennent l'avantage avant la deuxième sirène. Pardubice finit par emporter son adversaire au dernier vingt avec deux nouveaux buts. Čerešňák termine la soirée à 4 points. Le vice-champion remonte à la troisième place.

Le Sparta surclasse Plzeň et retrouve sa force de frappe. Le jeune Ton fait le métier avec un doublé et trois points ! Kořenář blanchit avec seulement 13 petits arrêts, tant les Indiens étaient à côté de leurs patins dans ce match.

Photographe : Jakub Knap pour hokejkv.cz Karlovy Vary domine Mountfield

Karlovy Vary s'était relancé dimanche avec une première victoire de la saison remportée dans la capitale, les joueurs de la ville thermale espèrent l'emporter à domicile face à Mountfield qui s'est incliné aux trois premiers matchs. Jiskra ouvre la marque au premier tiers. Un début de tiers de feu permet aux lions de renverser complètement le match. Ils inscrivent trois buts dans les trois premières minutes de la période, avec deux points pour Jergl et une assistance de Perret. HK s'empêtre dans son indiscipline et remet son adversaire en course. Deux buts marqués en powerplay remettent l'Energie a égalité. Au dernier tiers les locaux, parviennent à repasser devant et à finir avec un dernier but en cage vide. Beránek complète ainsi le tour du chapeau. Deuxième succès de suite pour Karlovy Vary qui s'empare de la huitième place. Mountfield s'incline pour la quatrième fois en autant de match et glisse au dernier rang.

Les Rytíři se replacent également dans le milieu de tableau avec un nouveau bon succès contre une belle écurie, Brno. Un excellent premier tiers permet aux locaux de prendre deux longueurs d'avance par Hanousek et Smoleňák. La Kometa réduit bien le score au tiers médiant mais en fin de partie, Kladno marque deux fois dont une en cage vide (deuxième but du jour pour Smoleňák) pour assurer sa victoire et la septième place.

Premier succès de la saison pour Olomouc qui l'emporte devant ses partisans face à České Budějovice. Dans un match plutôt équilibré, Kohout inscrit un doublé dont un but en cage vide. Les coqs abandonnent la dernière place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Peter Čerešňák (Dynamo Pardubice)

** : Ondřej Beránek (Energie Karlovy Vary)

