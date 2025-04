Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Le trône renversé Le Sparta élimine les Oceláři quintuple champion en titre. Mountfield prend les devants dans l'autre série Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 24/03/2025 à 21:00 Tweeter

Mountfield HK - BK Mladá Boleslav : 4-2 (3-2)

Sparta Praha - Oceláři Třinec : 3-2 (4-1)



Photographe : Michal Kamaryt pour CTK Le Sparta élimine Třinec quintuple champion en titre

Le Sparta n'a besoin que d'un succès devant ses partisans pour rejoindre les demi et enfin éliminer sa bête noire, et le quintuple champion en titre, Třinec. Le roi au bord du ravin doit l'emporter pour ne pas voir son incroyable série de titres s'arrêter là. Tout le monde a encore dans la tête, les demi-finales de l'an dernier où le Sparta qui menait la série 3-1 l'a finalement perdue et menait le match 5 à encore une seconde du terme. Le premier tiers est extrêmement verrouillé, mais profitant d'un powerplay, - BK Mladá Boleslav: 4-2 (3-2)- Oceláři Třinec: 3-2Len'a besoin que d'un succès devant ses partisans pour rejoindre les demi et enfin éliminer sa bête noire, et le quintuple champion en titre,. Le roi au bord du ravin doit l'emporter pour ne pas voir son incroyable série de titres s'arrêter là. Tout le monde a encore dans la tête, les demi-finales de l'an dernier où le Sparta qui menait la série 3-1 l'a finalement perdue et menait le match 5 à encore une seconde du terme. Le premier tiers est extrêmement verrouillé, mais profitant d'un powerplay, Růžička ouvre le score pour les visiteurs sur l'un de leur deux tirs du tiers, le réalisme, toujours. Le deuxième tiers reste étouffant, mais les unités spéciales font encore la différence, mais cette fois ci les pragoises. Řepík égalise en powerplay, tandis que Chlapík donne l'avantage également en suppériorité numérique. Au début du dernier tiers, Irving récupère un penalty, il part loin sur la droite, revient sur le but et à bout portant fusille Kacetl pour faire gronder 17 220 fans enragés. Les Oceláři repartent dans l'autre sens car la partie commence à mal tourner. Teplý rapproche alors la marque et ménage le suspense. Le temps file et le Sparta, ne recule pas sur son avance et joue son jeu en poussant vers l'avant. Třinec est repoussé et ne parvient pas à menacer son adversaire alors que le chrono défile à toute vitesse. Les Silésiens sortent leur gardien et prennent leur temps mort. Mais même à six, ils doivent reculer et batailler fermement autour de leur but pour éviter à la cage vide d'être visitée. Quand les dragons repartent enfin il reste à peine 7 secondes, c'est fini, la sirène retentit. L'arena chavire, et le public fait signe de la main à leur adversaire de toujours en leur disant au revoir. Toute la République tchèque, à part la métropole industrielle de Silésie, est soulagée. Le règne impressionnant des Oceláři vient de prendre fin après cinq ans consécutif. Fort logique au vue de cette saison décevante. Le Sparta rejoint les demi-finales.

Mountfield après deux succès à l'extérieur retrouve sa glace où il n'a pas pu battre Mladá Boleslav. Le premier tiers est sérré et plutôt équilibré, mais Pavlík ouvre le score pour les locaux. Profitant d'un rapide powerplay à l'entame du deuxième tiers, l'inévitable Lakatoš égalise. Le BK continue son pressing et domine nettement la rencontre, sur une sortie de prison bien négociée, Pilař parvient à remettre les locaux devant complètement contre le cours du jeu. Dans la foulée, Čech égalise d'un bon slap. Au dernier tiers, MB s'effondre et Mountfield domine du casque et des épaules. Furch reprend son impressionnant boulot devant la cage mais il s'incline face à Jergl en powerplay. En fin de match, les visiteurs sortent leur gardien pour tenter le tout pour le tout. Mudrák creuse l'écart dans la cage vide. Mountfield prend les commandes pour la première fois dans la série, et pourrait conclure dès le prochain match en cas de succès. Mladá Boleslav devra l'emporter mercredi pour rester en vie.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Aaron Irving (Praha)

** : Tomáš Pavelka (Mountfield)

© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







