Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Les cartes en main Litvínov se rapproche de la premičre place avec encore un match en moins, Brno repasse 5e Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 20/11/2024 ŕ 21:00 Tweeter

Verva Litvínov : 3-4

Kometa Brno - Energie Karlovy Vary : 4-2



hcverva.cz Litvínov repasse ŕ la 2e place avec un match en moins

Litvínov profite de son match en retard pour déjouer le Motor et repasser deuxième. Tout en continuant de lorgner la première place avec un match joué de moins que le leader. Le premier tiers est largement dominé par les locaux mais chaque équipe marque un but. Dès la reprise, Štencel en powerplay remet le Motor devant, mais Ondřej Kaše égalise dans la foulée également en suppériorité. Pour la première fois les visiteurs passent devant, Přikryl égalise. Moins d'une minute plus tard Čajkovič a remis les pétroliers devant. Malgré tous ses efforts, České Budějovice ne reviendra plus et doit s'incliner.

Match clé en haut de tableau dans le premier groupe de poursuivants, Brno à domicile domine l'Energie et lui subtilise la sixième place. La Kometa réussit à satelliser son adversaire dès le premier tiers avec un cinglant 3-0 grâce notamment à un doublé de Flek. Karlovy Vary ne désarme pas et dans un deuxième tiers dominé, débloque son compteur, puis rapproche le score à l'entame du dernier vingt. Mueller permet aux Moraves de prendre définitivement l'ascendant en fin de match.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jakub Flek (Kometa Brno)

** : Maxim Čajkovič (Verva Litvínov)

* : Martin Beránek (Motor České Budějovice) Motor České Budějovice -: 3-4- Energie Karlovy Vary : 4-2profite de son match en retard pour déjouer leet repasser deuxième. Tout en continuant de lorgner la première place avec un match joué de moins que le leader. Le premier tiers est largement dominé par les locaux mais chaque équipe marque un but. Dès la reprise,en powerplay remet le Motor devant, maiségalise dans la foulée également en suppériorité. Pour la première fois les visiteurs passent devant,égalise. Moins d'une minute plus tarda remis les pétroliers devant. Malgré tous ses efforts, České Budějovice ne reviendra plus et doit s'incliner.Match clé en haut de tableau dans le premier groupe de poursuivants,à domicile domine l'et lui subtilise la sixième place. La Kometa réussit à satelliser son adversaire dès le premier tiers avec un cinglant 3-0 grâce notamment à un doublé de. Karlovy Vary ne désarme pas et dans un deuxième tiers dominé, débloque son compteur, puis rapproche le score à l'entame du dernier vingt.permet aux Moraves de prendre définitivement l'ascendant en fin de match.*** : Jakub Flek (Kometa Brno)** : Maxim Čajkovič (Verva Litvínov)* : Martin Beránek (Motor České Budějovice) © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur