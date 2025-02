Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Les Indiens renversent les Chevaliers Plzeň remporte nettement son match ŕ Kladno Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 20/02/2025 ŕ 21:00 Tweeter

Škoda Plzeň : 1-4 (1-0, 0-2, 0-2)



rytirikladno.cz Plzeň s'impose ŕ Kladno

Les Rytíři, de nouveau derniers, reçoivent Plzeň en match avancé pour tenter de quitter cet inconfortable fauteuil alors que la fin de saison se rapproche à grands pas.

Il ne fallait pas arriver en retard à la patinoire, il faut moins de trente secondes aux locaux pour ouvrir les compteurs. Pytlík récupère une sortie de zone catastrophique des visiteurs, il remet devant la cage pour Tralmaks qui pousse au fond du revers (1-0).

Progressivement les visiteurs prennent le contrôle du jeu mais sans parvenir à égaliser. Kladno s'accroche à sa cage et tient son avance jusqu'à la première sirène. La domination des Indiens se poursuit au tiers médiant. Logiquement ils parviennent à égaliser grâce à Elson (1-1).

Moins de trente secondes plus tard, Plzeň fait encore sauter la banque. Klepiš dévie de l'autre côté vers Merejko dont la reprise fait trembler les filets (1-2).

Kladno tangue encore sous les coups adverses mais parvient à sauver les meubles et maintient ce petit écart tout à fait rattrapable en vingt minutes. Les chevaliers renversent la tendance au dernier tiers et dominent assez nettement le jeu. C'est au tour de Plzeň de faire le dos rond. Les Indiens tiennent malgré plusieurs pénalités. En fin de partie, Kladno sort son gardien pour tenter de revenir, l'occasion pour Rubīns et Rohlik de marquer dans la cage vide (1-4).

Victoire importante pour les Indiens qui se maintiennent au neuvième rang avant les matchs de leurs concurrents demain. Kladno échoue à quitter la dernière place.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Turner Elson

** : Eduards Tralmaks

