Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Les lions et les locaux Litvínov, České Budějovice et Karlovy Vary remportent le premier match ŕ domicile, Mladá Boleslav s'impose ŕ l'extérieur Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 07/03/2025 ŕ 21:00 Tweeter

Energie Karlovy Vary - Vítkovice Ridera : 4-3 ap (1-0)

Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec : 4-2 (1-0)

BK Mladá Boleslav : 3-5 (0-1)

Verva Litvínov - Oceláři Třinec : 2-1 ap (1-0)



Photographe : Jan Pavlíček pour bkboleslav.cz Mladá Boleslav gagne le premier match ŕ Plzeň

Mladá Boleslav remporte le premier match de la série à Plzeň pour un hold up parfait à l'extérieur. Les locaux dominent le premier tiers, mais Lintuniemi ouvre le score pour le BK en powerplay. Moses, puis Hradec creusent l'écart en début de deuxième vingt. Les Indiens parviennent à débloquer leur compteur un peu après la moitié de la partie. Les powerplay permettent à Plzeň d'égaliser grâce à Nenonen puis à Klepiš. Une fois encore le BK laisse filer une avance de trois buts, mais malgré une domination sans partage de son adversaire, c'est lui qui parvient à repasser devant à 3 minutes du terme grâce à Čajka. Les locaux paniquent et commettent une faute, ils sortent quand même leur gardien pour revenir à hauteur mais encaissent un dernier but en cage vide.

Malgré une intense domination du jeu, l'Energie a peiné à domicile pour se défaire d'une accrocheuse équipe de Vítkovice. Le premier tiers est surdominé par les locaux mais c'est Abdul qui ouvre la marque en powerplay. Les unités spéciales sont décisives dans ce match, Procházka marque deux fois en suppériorité au tiers médiant pour renverser le match et donner l'avantage à Karlovy Vary. Les mineurs parviennent à égaliser mais l'inévitable Beránek remet les siens devant avant la sirène. Dans un bon dernier tiers, Barinka égalise logiquement. Il faut disputer une prolongation, l'Energie continue de dominer nettement, et c'est la superstar locale, Beránek qui permet de remporter la première manche.

Photographe : Ondřej Hájek pour ČTK Litvínov remporte au bout du suspense le match 1

Litvínov réussi a remporter un premier match de titan contre Třinec qui a tenté jusqu'au bout de refaire sa stratégie habituelle de playoffs. Un excellent premier tiers dominé de main de maître par le quintuple champion en titre lui permet d'ouvrir le score par Koch. Profitant d'un powerplay, Sukeľ égalise dès la reprise du deuxième tiers. Les pétrochimistes dominent le restent du tiers mais sans succès. Les Oceláři renversent la tendance en dernière période sans parvenir à passer devant. Il faut disputer une prolongation et celle-ci est archi dominée par les locaux. Kacetl ferme la porte, les visiteurs tiennent, et sur leur unique lancer de l'overtime, Kundrátek dans le slot troue les filets, mais le but est annulé pour hors jeu. Litvínov repart au charbon. Čajkovič lancé comme un boulet de canon sur la droite vient donner la victoire dans une ambiance explosive.

Le Motor remporte logiquement la première rencontre des playoffs devant ses partisans contre Liberec. Dans un premier tiers équilibré, Valský ouvre la marque pour les locaux. Les unites spéciales font le job au tiers médiant, Olesen double la mise en infériorité, tandis que Zohorna creuse l'écart en powerplay. Les tigres blancs se réveillent enfin et marquent deux buts en deux minutes pour recoller. Mais les automobilistes continuent d'exploiter leurs jeux de puissance et Kašlík redonne de l'écart. Le dernier tiers est équilibré mais le score ne bouge plus jusqu'au bout.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Ondřej Beránek (Karlovy Vary)

** : Matúš Sukeľ (Litvínov)

* : Nick Olesen (České Budějovice) Škoda Plzeň -: 3-5 (0-1)- Oceláři Třinec: 2-1 ap (1-0)remporte le premier match de la série àpour un hold up parfait à l'extérieur. Les locaux dominent le premier tiers, maisouvre le score pour le BK en powerplay., puiscreusent l'écart en début de deuxième vingt. Les Indiens parviennent à débloquer leur compteur un peu après la moitié de la partie. Les powerplay permettent à Plzeň d'égaliser grâce àpuis à. Une fois encore le BK laisse filer une avance de trois buts, mais malgré une domination sans partage de son adversaire, c'est lui qui parvient à repasser devant à 3 minutes du terme grâce à. Les locaux paniquent et commettent une faute, ils sortent quand même leur gardien pour revenir à hauteur mais encaissent un dernier but en cage vide.Malgré une intense domination du jeu, l'a peiné à domicile pour se défaire d'une accrocheuse équipe de. Le premier tiers est surdominé par les locaux mais c'estqui ouvre la marque en powerplay. Les unités spéciales sont décisives dans ce match,marque deux fois en suppériorité au tiers médiant pour renverser le match et donner l'avantage à Karlovy Vary. Les mineurs parviennent à égaliser mais l'inévitableremet les siens devant avant la sirène. Dans un bon dernier tiers,égalise logiquement. Il faut disputer une prolongation, l'Energie continue de dominer nettement, et c'est la superstar locale,qui permet de remporter la première manche.réussi a remporter un premier match de titan contrequi a tenté jusqu'au bout de refaire sa stratégie habituelle de playoffs. Un excellent premier tiers dominé de main de maître par le quintuple champion en titre lui permet d'ouvrir le score par. Profitant d'un powerplay,égalise dès la reprise du deuxième tiers. Les pétrochimistes dominent le restent du tiers mais sans succès. Les Oceláři renversent la tendance en dernière période sans parvenir à passer devant. Il faut disputer une prolongation et celle-ci est archi dominée par les locaux.ferme la porte, les visiteurs tiennent, et sur leur unique lancer de l'overtime,dans le slot troue les filets, mais le but est annulé pour hors jeu. Litvínov repart au charbon.lancé comme un boulet de canon sur la droite vient donner la victoire dans une ambiance explosive.Leremporte logiquement la première rencontre des playoffs devant ses partisans contre. Dans un premier tiers équilibré,ouvre la marque pour les locaux. Les unites spéciales font le job au tiers médiant,double la mise en infériorité, tandis quecreuse l'écart en powerplay. Les tigres blancs se réveillent enfin et marquent deux buts en deux minutes pour recoller. Mais les automobilistes continuent d'exploiter leurs jeux de puissance etredonne de l'écart. Le dernier tiers est équilibré mais le score ne bouge plus jusqu'au bout.*** : Ondřej Beránek (Karlovy Vary)** : Matúš Sukeľ (Litvínov)* : Nick Olesen (České Budějovice) © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo