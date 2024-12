Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Les lions se mangent entre eux Les lions de Moutnfield dominent les lions de MB.Le Dynamo reste en tęte, le Sparta passe 2e. L'Energie, le Motor, et Vítkovice assurent dans le ventre mou, Třinec remonte Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 29/11/2024 ŕ 21:00 Tweeter

Bílí Tygři Liberec - Dynamo Pardubice : 1-4

Oceláři Třinec - HC Olomouc : 3-2

Verva Litvínov - Sparta Praha : 0-4

Energie Karlovy Vary : 0-3

Vítkovice Ridera - Kometa Brno : 5-2

Rytíři Kladno - Motor České Budějovice : 1-4

Mountfield HK - BK Mladá Boleslav : 2-1



mountfieldhk.cz Mountfield s'impose contre Mladá Boleslav

Mountfield remporte un match clé en haut de tableau face à Mladá Boleslav. Dans un premier tiers largement aux mains des locaux, Buchtele ouvre pourtant la marque pour les visiteurs. HK continue sa domination stérile au deuxième tiers mais fait sauter le verrou en une minute avec deux buts de Šťastný et Miškář. Un succès très important qui permet à Mountfield de revenir a égalité avec leur adversaire du soir mais avec un match de plus tout de même.

Le Dynamo continue de rester en tête avec une victoire convaincante sur la glace de Liberec. Pourtant Perez permettait aux Bílí Tygři de mener après 20 minutes. Pardubice continue sa domination au tiers médiant et Smejkal égalise avant que Kousal ne donne l'avantage. Škoda Plzeň -: 0-3- Kometa Brno : 5-2Rytíři Kladno -: 1-4- BK Mladá Boleslav : 2-1remporte un match clé en haut de tableau face à. Dans un premier tiers largement aux mains des locaux,ouvre pourtant la marque pour les visiteurs. HK continue sa domination stérile au deuxième tiers mais fait sauter le verrou en une minute avec deux buts deet. Un succès très important qui permet à Mountfield de revenir a égalité avec leur adversaire du soir mais avec un match de plus tout de même.Lecontinue de rester en tête avec une victoire convaincante sur la glace de. Pourtantpermettait aux Bílí Tygři de mener après 20 minutes. Pardubice continue sa domination au tiers médiant etégalise avant quene donne l'avantage. Sedlák et Červenka confirment leur bonne forme du moment avec un but chacun en dernière période.

Le Sparta retouve sa force en s'imposant avec brio à Litvínov qui voit la tête du championnat s'éloigner. Ondřej Hrabík et Lajunen inscrivent deux points. Kořenář blanchit avec 27 arrêts. Praha profite de ce bon succès en haut de tableau pour passer deuxième du classement, les pétrochimistes sont désormais quatrième.

hokejkv.cz Frodl blanchit Plzeň, l'Energie assure

L'Energie remporte un succès logique à Plzeň mais qui a bien eu du mal à se dessiner. Redlich inscrit l'unique but de la partie, les Indiens n'arrivent pas à revenir et Frodl les blanchit avec 32 arrêts. Deux buts en cage vide permettent à Karlovy Vary d'assurer son succès avec deux points de Šír.

Troisième victoire consécutive pour le Motor qui renverse un match mal engagé contre Kladno. Les automobilistes ont dominé du casque et des épaules les deux premier tiers mais sans parvenir à déjouer Brízgala impérial. Pietroniro en début de tiers médiant permet aux Rytíři de mener au score. Ils ont ensuite tenus mais n'ont pas pu aller jusqu'au hold-up et ont finalement explosé en quatre minutes à la moitié de la dernière période avec trois buts encaissés, dont deux points de Vráblík. České Budějovice remonte au huitième rang tandis que Kladno reste dernier.

Vítkovice continue son yoyo et cette fois est en haut avec un brillant succès face à Brno bien terne. Kalus inscrit quatre points dans cette nette victoire. Malgré deux points de Flek la Kometa n'a pas brillé et s'écrase en Silésie.

Les Oceláři signent une deuxième victoire de suite, cette fois face à Olomouc. Pourtant, Plášek avait ouvert la marque dès 15 secondes de jeu. Profitant d'un powerplay, Nestrašil égalise. La domination du quintuple champion en titre est sans partage au tiers médiant et il inscrit deux buts pour passer devant. Le HCO bombarde comme un fou au dernier tiers, il réduit l'écart mais ne parviendra pas à égaliser et doit s'incliner.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Marek Kalus (Vítkovice Ridera)

** : Lukáš Sedlák (Dynamo Pardubice)

