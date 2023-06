Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Les transferts 2023 Retrouvez les transferts et les effectifs de la prochaine saison de Tipsport Extraliga Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 06/06/2023 à 18:27 Tweeter



Gardiens : Dávid Hrenák (SVK), Daniel Král (CZE),



Défenseurs : David Aubrecht (CZE), Vojtěch Budík (CZE), Lukáš Derner (CZE), Jakub Dvořák (CZE), Michal Ivan (CZE), Ronald Knot (CZE), Petr Kolmann (CZE), Ian McCoshen (USA), TJ Melancon (CAN),



Attaquants : Michal Birner (CZE), Michal Bulíř (CZE) , Adam Dlouhý (CZE), Martin Faško-Rudáš (SVK) , Tomáš Filippi (CZE), Oscar Flynn (CZE), Kelly Klíma (CZE-USA), Miroslav Mucha (SVK), Adam Najman (CZE), Jakub Rychlovský (CZE), Jan Šír (CZE), Jaroslav Vlach (CZE),



Entraîneur : Filip Pešán (CZE)







Gardiens : Filip Novotný (CZE), Jan Růžička (CZE), Marek Stuchlík (CZE),



Défenseurs : David Bernad (CZE), Aleš Čech (CZE), Adam Jánošík (SVK), Radek Jeřábek (CZE), Karel Křepelka (CZE), Zach Osburn (USA), Martin Pláněk (CZE), Filip Pyrochta (CZE), Jan Štibingr (CZE) ,



Attaquants : Juhamatti Aaltonen (FIN), David Dvořáček (CZE), Tomáš Fořt (CZE), Matěj Gardoň (CZE), Vojtěch Hradec (CZE) , Matti Järvinen (FIN), Róbert Lántoši (SVK), Sebastián Malát (CZE), Ondřej Roman (CZE), Michal Simon (CZE), Pavol Skalický (SVK), Tomáš Šmerha (CZE), Jan Stránský (CZE), Tim Söderlund (SWE), Filip Suchý (CZE), Jan Závora (CZE),



Entraîneur : Jiří Kalous (CZE)







Gardiens : Milan Klouček (CZE), Roman Will (CZE),



Défenseurs : Martin Bučko (SVK), Peter Čerešňák (SVK), Tomáš Dvořák (CZE), Michal Hrádek (CZE), Jan Kolář (CZE), Jan Košťálek (CZE), David Musil (CZE), Ondřej Vála (CZE),



Attaquants : David Cienciala (CZE), Tomáš Hyka (CZE), Robert Kousal (CZE), Jan Mandát (CZE), Adam Musil (CZE), Matej Paulovič (SVK), Patrik Poulíček (CZE), Lukáš Radil (CZE), Robert Říčka (CZE), Ondřej Rohlik (CZE), Lukáš Sedlák (CZE), Tomáš Vondráček (CZE), Tomáš Zohorna (CZE),



Entraîneur : Václav Varaďa (CZE)







Gardiens : Adam Dybal (CZE), Dominik Frodl (CZE), Vladislav Habal (CZE), Petr Hamalčík (CZE),



Défenseurs : Tomáš Bartejs (CZE), Ondřej Dlapa (CZE), Tomáš Havlin (CZE), Joona Huttula (FIN), M atteo Kočí (CZE), Filip Krajčík (CZE), Dalimil Mikyska (CZE), Michal Plutnar (CZE), Lukáš Pulpán (CZE), Matěj Stříteský (CZE), David Tureček (CZE),



Attaquants : Ondřej Beránek (CZE), Jan Bernovský (CZE), Jiří Černoch (CZE), Dávid Gríger (SVK), Jan Hladonik (CZE), Vít Jiskra (CZE), Iikka Kangasniemi (FIN), Filip Koffer (CZE), David Kofroň (CZE), Daniel Kružík (CZE), Roman Přikryl (CZE), Ondřej Procházka (CZE), Tomáš Rachůnek (CZE), Tomáš Redlich (CZE),



Entraîneur : David Bruk (CZE)







Gardiens : Branislav Konrád (SVK), Jakub Sedláček (CZE),



Défenseurs : Tomáš Černý (CZE), Tomáš Galvas (CZE), Lukáš Mareš (CZE), Jiří Ondrušek (CZE), Alex Rašner (CZE), Dalibor Řezníček (CZE), Adam Rutar (CZE), David Škůrek (CZE), Jan Švrček (CZE),



Attaquants : Lukáš Anděl (CZE), Jan Bambula (CZE), Aron Chmielewski (POL), Lukáš Klimek (CZE), Jan Knotek (CZE), Jan Kučera (CZE), Michal Kunc (CZE), Silvester Kusko (SVK-CAN), Joshua James Mácha (CZE-CAN), Rok Macuh (SLO), Matouš Menšík (CZE), Daniel Ministr (CZE), Pavel Musil (CZE), Lukáš Nahodil (CZE), Jakub Navrátil (CZE), Jakub Orsava (CZE), Matěj Tomajko (CZE), Michal Tomeček (CZE),



Entraîneur : Jan Tomajko (CZE)







Gardiens : Dominik Furch (CZE), Štěpán Lukeš (CZE), Jan Kavan (CZE),



Défenseurs : Marek Ďaloga (SVK), Daniel Gazda (CZE), Rhett Holland (CAN), Lukáš Kaňák (CZE), Radek Kučeřík (CZE), František Němec(CZE), Jan Ščotka (CZE),



Attaquants : Adam Boltvan (CZE), Lukáš Cingel (SVK), Jakub Flek (CZE), Petr Holík (CZE), Kevin Horváth (SVK), Pavel Jenyš (CZE), Martin Kohout (CZE), Andrej Kollár (SVK), Petr Kratochvíl (CZE), Tomáš Marcinko (SVK), Zdeněk Okál (CZE), Kristián Pospíšil (SVK), Tomáš Vincour (CZE), Martin Zaťovič (CZE), Adam Zbořil (CZE), Jakub Zembol (CZE),



Entraîneur : Patrik Martinec (CZE)





Gardiens : Dominik Hrachovina (CZE), Štěpán Maleček (CZE), Jan Strmeň (CZE),



Défenseurs : Lukáš Doudera (CZE), Michal Gulaši (CZE), Mikuláš Hovorka (CZE), Ondřej Kachyňa (CZE), Petr Pláček (CZE), Pavel Pýcha (CZE), Jan Štencel (CZE), David Štich (CZE), Roman Vráblík (CZE), Martin Willmann (CZE),



Attaquants : Martin Beránek (CZE), Tomáš Chlubna (CZE), Zdeněk Doležal (CZE), Samuel Drančák (CZE), Milan Gulaš (CZE), Martin Hanzl (CZE), Brant Harris (CAN), Matyáš Humeník (CZE), Josef Koláček (CZE), Marcel Kříž (CZE), Adam Kubík (CZE), Jan Ordoš (CZE), Lukáš Pech (CZE), Filip Petrásek (CZE), Filip Přikryl (CZE), Matěj Toman (CZE), Jakub Valský (CZE), Lukáš Vopelka (CZE),



Entraîneur : Ladislav Cihak (CZE),







Gardiens : Patrik Bartošák (CZE), Henri Kiviaho (FIN),



Défenseurs : Jérémie Blain (CAN), Michale Gaspar (CZE), Bohumil Jank (CZE), Petr Kalina (CZE), Patrik Marcel (CZE), Tomáš Pavelka (CZE), Filip Pavlík (CZE), René Piegl (CZE), Matěj Pinkas (CZE),



Attaquants : Matěj Chalupa (CZE), Jan Eberle (CZE), Aleš Jergl (CZE), Christophe Lalancette (CAN), Kryštof Lang (CZE), Patrik Miškář (CZE), Petr Moravec (CZE), Oliver Okuliar (SVK), Lukáš Pajer (CZE), Radovan Pavlík (CZE), Jordann Perret (FRA), Radek Pilař (CZE), Radek Smoleňák (CZE), David Šťastný (CZE), Alex Tamáši (SVK), Marek Zachar (CZE),



Entraîneur : Tomáš Martinec (CZE)







Gardiens : Ondřej Kacetl (CZE), Marek Mazanec (CZE),



Défenseurs : Marian Adámek (CZE), Štěpán Havránek (CZE), Jakub Jeřábek (CZE), Tomáš Kundrátek (CZE), Martin Marinčin (SVK), Richard Nedomlel (CZE)



Attaquants : Viliam Čacho (SVK), Marko Daňo (SVK), Vladimír Dravecký (SVK), Oskar Haas (CZE), Patrik Hrehorčák (SVK), Libor Hudáček (SVK), Daniel Kurovský (CZE), Andrej Nestrašil (CZE), Miloš Roman (SVK), Martin Růžička (CZE), Vladimir Svačina (CZE), Daniel Voženílek (CZE), Petr Vrána (CZE), Kamil Wałęga (POL),



Entraîneur : Zdeněk Moták (CZE)





Gardiens : Landon Bow (CAN), Adam Brízgala (CZE),



Défenseurs : Jakub Babka (CZE) , Jake Dotchin (CAN), Karel Klikorka (CZE), Ondřej Slováček (CZE), Kristaps Sotnieks (LAT), Jiří Ticháček (CZE), Václav Veber (CZE),



Attaquants : Matěj Beran (CZE), Ondřej Bláha (CZE), Matyáš Filip (CZE), Antonín Melka (CZE), Albert Michnáč (CZE), Martin Procházka (CZE), Jaromír Pytlík (CZE), Jakub Strnad (CZE),



Entraîneur : Otakar Vejvoda (CZE)







Gardiens : Samuel Hlavaj (SVK), Dominik Pavlát (CZE)



Défenseurs : Tomáš Dujsík (CZE), Michal Houdek (CZE), Adam Jiříček (CZE), Vladimír Kremláček (CZE), David Kvasnička (CZE), Aleksi Laakso (FIN), Daniel Malák (CZE), Jan Piskáček (CZE), Jan Skok (CZE), Petr Zámorský (CZE),



Attaquants : Adam Benák (CZE), Adam Dvořák (CZE), Adrián Holešinský (SVK) , Kryštof Hrabík (CZE), Miroslav Indrák (CZE), Filip Jansa (CZE), Jakub Lev (CZE), Ondřej Matýs (CZE), Tomáš Mertl (CZE), Jakub Pour (CZE), Aleksi Rekonen (FIN), Jan Schleiss (CZE), Marek Soukup (CZE), Petr Straka (CZE),



Entraîneur : Petr Kořínek (CZE)







Gardiens : Oldřich Cichoň (CZE), Josef Kořenář (CZE), Jakub Kovář (CZE),



Défenseurs : Aaron Irving (CAN), Michal Kempný (CZE), Jakub Krejčík (CZE), Michael Krutil (CZE), Ondřej Mikliš (CZE), Michal Moravčík (CZE), Vojtěch Mozík (CZE), David Němeček (CZE), Adam Polášek (CZE), Tomáš Tomek (CZE),



Attaquants : Jan Buchtele (CZE), Filip Chlapík (CZE), Miroslav Forman (CZE), Petr Hauser (CZE), Roman Horák (CZE), Jakub Konečný (CZE), Pavel Kousal (CZE), Ondřej Najman (CZE), Michal Řepík (CZE), Ostap Safin (CZE), Vladimír Sobotka (CZE), Erik Thorell (SWE), David Vitouch (CZE),



Entraîneur : Pavel Gross (CZE)







Gardiens : Lukáš Klika (CZE), Matěj Tomek (SVK), Šimon Zajíček (CZE),



Défenseurs : Ondřej Balហ(CZE), Marek Baránek (CZE), Patrik Demel (CZE), Jānis Jaks (LAT), Daniel Kolář (CZE), Radim Šalda (CZE), Jan Strejček (CZE), Denis Zerman (CZE), Kristaps Zīle (LAT),



Attaquants : Jindřich Abdul (CZE), Marek Berka (CZE), Michal Gut (CZE), Martin Havelka (CZE), Filip Helt (CZE), Nicolas Hlava (CZE), Ondřej Jurčík (CZE), David Kaše (CZE), Andrej Kudrna (SVK), Petr Koblasa (CZE), Marek Slavík (CZE), Lukáš Stehlik (CZE), Matúš Sukeľ (SVK), Jan Šprynar (CZE), Lukáš Válek (CZE), Paweł Zygmunt (POL),



Etraîneur : Karel Mlejnek (CZE)







Gardiens : Darek Irgl (CZE), Lukáš Klimeš (CZE), Matěj Machovský (CZE),



Défenseurs : Petr Gewiese (CZE), Mário Grman (SVK), Lukáš Kovář (CZE), Juraj Mikúš (SVK), Stuart Percy (CAN), Matěj Prčík (CZE), Willie Raskob (USA), Jakub Stehlík (CZE), Vojtech Zeleňák (CZE),



Attaquants : Roberts Bukarts (LAT), Petr Chlán (CZE), Ratislav Dej (SVK), Petr Fridrich (CZE), Marek Kalus (CZE), Jan Káňa (CZE), Jakub Kotala (CZE), Josef Krejsa (CZE), Peter Krieger (USA), Dominik Lakatoš (CZE), Vojtěch Lednický (CZE), Krzysztof Maciaś (POL-CZE), Peter Mueller (USA), Matěj Přibyl (CZE), Roman Půček (CZE),



