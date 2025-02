Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Plus leader que jamais Le Sparta a désormais douze points d'avance sur son premier poursuivant. Mountfield réintčgre le top 4 suivit par l'Energie et la Kometa qui se rapprochent. Le Motor, Plzeň et Třinec assurent en milieu de tableau, Vítkovice quitte la derničre place Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 16/02/2025 ŕ 21:00 Tweeter

Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec : 4-3 ap

Rytíři Kladno - Oceláři Třinec : 1-2

BK Mladá Boleslav - Vítkovice Ridera : 1-3

Škoda Plzeň - Mountfield HK : 3-2 ap

Motor České Budějovice - Verva Litvínov : 5-1

HC Olomouc - Sparta Praha : 2-3

Dynamo Pardubice - Kometa Brno : 3-4



hcsparta.cz Le Sparta s'impose ŕ Olomouc et creuse son avance en tęte

Le Sparta continue de creuser son avance en tête de l'Extraliga, il s'est imposé non sans trembler à Olomouc pour assurer sa victoire alors, que les quatre équipes qui le suivent ont toutes perdues. Pourtant le match avait mal commencé pour le leader. En effet, dès la première minute de jeu, Navrátil - Bílí Tygři Liberec : 4-3 apRytíři Kladno -: 1-2BK Mladá Boleslav -: 1-3- Mountfield HK : 3-2 ap- Verva Litvínov : 5-1HC Olomouc -: 2-3Dynamo Pardubice -: 3-4Lecontinue de creuser son avance en tête de l'Extraliga, il s'est imposé non sans trembler àpour assurer sa victoire alors, que les quatre équipes qui le suivent ont toutes perdues. Pourtant le match avait mal commencé pour le leader. En effet, dès la première minute de jeu, Špaček. Leur domination s'accroît et Sobotka donne logiquement l'avantage en powerplay. Praha domine sans partage le tiers médiant mais le score ne bouge pas. Navrátil égalise dès l'entame du dernier vingt. Soulagement de courte durée pour le public, Najman ne tarde pas à redonner l'avantage aux spartiates. Les Moraves ne reviendront pas. Avec douze points d'avance sur son dauphin, il est bien improbable que le Sparta soit délogé avant la fin de saison.

Karlovy Vary continue de se rapprocher des quatre premiers avec un succès acquis en prolongation contre les Bílí Tygři sur un but de Salsten. Malgré trois points de Lántoši, Liberec s'incline mais prend tout de même un point.

La Kometa signe un troisième succès consécutif pour rester dans le bon rythme, une victoire à Pardubice qui subit une quatrième défaite de suite. Le Dynamo a pourtant mené la danse à deux reprises mais un doublé de Rachůnek permet aux visiteurs de revenir à chaque fois à hauteur. Deux buts en deux minutes en fin de deuxième période permet à Brno de se détacher. Il tient jusqu'au bout.

Le Motor ronronne en écrasant Litvínov vaincu pour la troisième fois de suite. Un succès net et convaincant avec deux points pour Zohorna, Přikryl, Pýcha et Kubík. Toujours huitième, České Budějovice est toujours serré de près derrière.

hcplzen.cz Plzeň l'emporte en prolongation contre Mountfield

Plzeň remporte au bout du suspense la rencontre qui l'oppose à Mountfield. Ce sont les visiteurs qui ouvrent la marque dès les premières minutes de jeu par Klíma. Pénalisés peu après, ils reculent sous la pression des Indiens. Ceux-ci ne peuvent égaliser en powerplay, mais finalement Mertl remet les pendules à l'heure. Après un tiers médiant vierge, Bunnaman remet les visiteurs devant en powerplay. Moins d'une minute plus tard, Zámorský égalise déjà. En prolongation, Nenonen donne la victoire à Plzeň toujours neuvième. Pourtant battu, Mountfield s'empare de la quatrième place grâce au point pris.

Quatrième victoire de suite pour les Oceláři qui s'imposent à Kladno, renvoyant leur adversaire à la dernière place du classement. Růžička et Sikora inscrivent deux points chacun.

Vítkovice quitte la dernière place après un bon succès à ouvre le score. Les visiteurs renversent vite la tendance et égalisent par. Leur domination s'accroît etdonne logiquement l'avantage en powerplay. Praha domine sans partage le tiers médiant mais le score ne bouge pas.égalise dès l'entame du dernier vingt. Soulagement de courte durée pour le public,ne tarde pas à redonner l'avantage aux spartiates. Les Moraves ne reviendront pas. Avec douze points d'avance sur son dauphin, il est bien improbable que le Sparta soit délogé avant la fin de saison.continue de se rapprocher des quatre premiers avec un succès acquis en prolongation contre lessur un but de. Malgré trois points de, Liberec s'incline mais prend tout de même un point.Lasigne un troisième succès consécutif pour rester dans le bon rythme, une victoire àqui subit une quatrième défaite de suite. Le Dynamo a pourtant mené la danse à deux reprises mais un doublé depermet aux visiteurs de revenir à chaque fois à hauteur. Deux buts en deux minutes en fin de deuxième période permet à Brno de se détacher. Il tient jusqu'au bout.Leronronne en écrasantvaincu pour la troisième fois de suite. Un succès net et convaincant avec deux points pouret. Toujours huitième, České Budějovice est toujours serré de près derrière.remporte au bout du suspense la rencontre qui l'oppose à. Ce sont les visiteurs qui ouvrent la marque dès les premières minutes de jeu par. Pénalisés peu après, ils reculent sous la pression des Indiens. Ceux-ci ne peuvent égaliser en powerplay, mais finalementremet les pendules à l'heure. Après un tiers médiant vierge,remet les visiteurs devant en powerplay. Moins d'une minute plus tard,égalise déjà. En prolongation,donne la victoire à Plzeň toujours neuvième. Pourtant battu, Mountfield s'empare de la quatrième place grâce au point pris.Quatrième victoire de suite pour lesqui s'imposent à, renvoyant leur adversaire à la dernière place du classement.etinscrivent deux points chacun.quitte la dernière place après un bon succès à Mladá Boleslav. Les mineurs mènent avec un but dans les deux premiers tiers grâce à Zdráhal et Kalus. Le BK se rapproche mais ne peut égaliser avant un dernier but en cage vide. Auvitu signe une assistance sur le premier but, le onzième point de la saison.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Róbert Lántoši (Liberec)

** : Tomáš Rachůnek (Brno)

* : Petr Zámorský (Plzeň) © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur