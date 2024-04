Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Présentation de la finale ! Finale inédite en Extraliga cette année, les Oceláři Třinec, quadruple champion en titre affrontent le Dynamo Pardubice vainqueur de la saison réguličre Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 15/04/2024 ŕ 12:13 Tweeter hcdynamo.cz / Lukáš Filipec hcocelari.cz Dynamo Pardubice / Oceláři Třinec finale 2024

Une finale d'extraliga inédite pourtant entre deux puissances du hockey tchèque ces dernières années. D'un côté, le Dynamo Pardubice qui retrouve la grande finale pour la première fois depuis 12 ans ! Vainqueurs de la saison régulière pour la deuxième année de suite, les chevaux espèrent bien cette fois qu'ils ont atteint l'avant dernière marche, aller au bout. Une finale d'extraliga inédite pourtant entre deux puissances du hockey tchèque ces dernières années. D'un côté, le Dynamo Pardubice qui retrouve la grande finale pour la première fois depuis 12 ans ! Vainqueurs de la saison régulière pour la deuxième année de suite, les chevaux espèrent bien cette fois qu'ils ont atteint l'avant dernière marche, aller au bout. De l'autre côté, les Oceláři Třinec, quadruple champions en titre se qualifient pour leur sixième finale consécutive. Autant dire que les dragons sont chez eux dans cet exercice. Ils vont une fois encore défendre leur titre et essayer d'égaler le record de titre d'affilée (cinq de suite, détenu par Vsetín entre 1995 et 1999).





Dynamo Pardubice





Avec dix points d'avance sur son premier poursuivant, le Dynamo a surclassé la saison régulière et espère enfin décrocher le titre. En quarts de finale des playoffs, Pardubice s'est imposé en cinq parties serrées contre son rival éternel de Mountfield. Les matchs ont été disputés mais le Dynamo a su trouver la faille à chaque fois. Les demi-finales contre Litvínov ont été également très serrées. Les deux premiers matchs à domicile ont été remportés 2-1 puis 3-0 (mais avec deux buts en cage vide). Des victoires donc plutôt tendues malgré une nette domination locale. Lors du troisième match, à l'extérieur cette fois, Pardubice fait le jeu en menant rapidement 3-0. Il se relâche dans les cinq dernières minutes et voit son adversaire recoller mais pas parvenir à égaliser et l'emporte 3-2. Scénario équivalent mais inversé au match 4. Litvínov mène 3-1 au premier tiers et semble tenir sa première victoire de la série. Un deuxième vingt éblouissant des chevaux leur permet de renverser complètement la partie et de mener 5-3 puis 6-3 à la moitié du dernier tiers. Les pétrochimistes marquent deux buts en deux minutes pour recoller mais là encore ne reviendront pas. Une série balayée en quatre manches mais qui n'a pas été de tout repos. Pardubice continuant avec ses relâchements dangereux quand ils tiennent le match largement, mais quand ils ont une petite avance ils sont quasi impénétrables.

hcdynamo.cz Le Dynamo espčre un premier titre depuis douze ans

Dans les buts, Will tient le haut du pavé avec 93,21% d'arrêts, 1,72 but encaissé par match et deux blanchissages. La défense est plutôt efficace même si elle peut parfois perdre la tête sur certaines phases de jeu et devra bien rester concentrée. Par contre ses tirs puissants terminent souvent au fond et Čerešňák, Vála ou Košťálek ont des pétards entre les mains. L'offensive tourne bien même si son écrasante domination met parfois du temps à déboucher sur un but. Vondráček est le meilleur compteur avec 7 points. Le reste est parfaitement équilibré et le danger peut surgir de partout.

Oceláři Třinec





Après des quarts de finale laborieux où les Oceláři qui menaient 3-0 contre le Motor se sont fait rejoindre à égalité et l'emportent en sept matchs, rebelote en demi-finale, mais à l'envers. Oppoisé au Sparta Praha que Třinec n'avait jamais battu cette saison, la série commence de la pire manière possible. Vaincu nettement 3-0 au premier match, Třinec s'incline une deuxième fois dans la capitale en prolongation cette fois. A domicile les dragons pensent faire mieux, mais encore nettement dominés, ils finissent par arracher une nouvelle prolongation avant de s'incliner une fois encore dans icelle. Dos au ravin, le roi semblait agonisant. Très nettement dominé au match 4, Třinec parvient à refaire fonctionner sa vieille stratégie défensive, Kacetl a tenu bon et les contres et les powerplays font les trous ce qui permet de l'emporter 4-1. De retour à Praha, les Oceláři recommencent et l'emportent cette fois 3-2. Devant leurs bouillants partisans, les dragons sont au bord de l'élimination mais arrachent l'égalisation à 1 seconde du terme alors que des joueurs Pragois célébraient déjà une qualification en finale qui n'arrivera jamais. Třinec s'impose en prolongation et arrache un match 7 après avoir été mené 3-0 ! Il a lieu dans une O2 Arena archi bourrée et une fois encore le Sparta fait le jeu et mène presque jusqu'au bout. Dans l'ultime minute de jeu, le champion égalise. Il faut ensuite disputer un double match, trois prolongations ne suffisent pas. Et finalement à la 121ème minute de jeu, ce sont bien les Oceláři qui se qualifient après un match et une série incroyable !

Photographe : Lukáš Filipec hcocelari.cz Třinec en quęte de son cinquičme titre d'affilée

Kacetl est redevenu un impénétrable titualire avec 94,19% d'arrêts et 1,61 buts encaissés par match. Il sera clairement le facteur décisif pour Třinec, appuyé par une défense solide et solidaire, Kundrátek Nedomlel et Adámek pour ne citer qu'eux. L'offensive extrêmement dangereuses sur ses rares occasions en contre ou en powerplay, peut s'appuyer sur les Slovaques Daňo et Hudáček qui sont chacun à dix points. Cienciala en a marqué 8 et retrouve son ancienne équipe.

Dynamo Pardubice (1er) - Oceláři Třinec (3ème) : 55 - 45



Dans cette finale inédite mais pas forcément inattendue, avec deux des meilleures équipes de la saison qui ont toutes deux livrés des playoffs exceptionnels, chacune a ses avantages. Il nous semble difficile de déterminer un vainqueur au niveau des pronostics.

Le Dynamo démarre à domicile et cela peut être un grand avantage, surtout que les joueurs de Bohême orientale restent ivaincus dans leur arena depuis le début de ces playoffs. S'ils maintiennent leur invincibilité alors ce sera la victoire. De plus, Pardubice est moins fatigué avec seulement 9 matchs de playoffs joués, cinq de moins que leurs adversaires qui en plus ont joué beaucoup de prolongations. Ensuite, cela fait plus de quinze jours que les chevaux sont au repos et à l'entraînement pour préparer leur finale. Cependant,

Photographe : Lukáš Filipec hcocelari.cz Finale inédite mais remake de la demi-finale de l'an dernier ils sont peut être aussi moins dans le rythme que leur adversaire qui enchaîne les succès depuis la semaine passée. Une opposition de style entre une attaque virevoltante côté chevaux et une défense de fer côté dragon. Cependant l'une comme l'autre ont montré des limites dans ces playoffs. Le Dynamo a peiné à trouver l'ouverture à plusieurs reprises durant ces séries et Třinec a bien eu du mal à tenir derrière plusieurs fois.

Il nous semble toutefois que Pardubice pourrait avoir la faveur des pronostics, avec l'avantage de la glace et son moindre état de fatigue, sa varieté offensive devrait lui permettre de trouver la clé dans le coffre fort silésien au bout du bout.

Les Oceláři ont su en fin de série retrouver de l'hermétisme pour bloquer l'offensive adverse et su revenir aux moments clés, en profitant des erreurs et des largesses de leurs opposants. L'an dernier cette stratégie avait suffi pour venir à bout de Pardubice en sept matchs de demi-finales, le dragon rouge veut évidemment refaire la même stratégie cette fois.

Celui qui réussira a faire céder l'autre dans sa spécialité défensive ou offensive sera champion. Le Dynamo est prévenu qu'il aura à se méfier de ses propres démons pour tenir son avance face à un adversaire spécialiste de la remontée.

Une sacrée opposition pour une finale de très grande qualité, entre un Dynamo de retour en finale après plus d'une décennie d'absence pour enfin retrouver le firmament et des Oceláři quadruple champions en titre, très habitués à cet exercice depuis six ans !

Cette grande finale (qui commence mardi) promet d'être belle, disputée, de très grande intensité et sans doute, espérons le, longue.



Qui remportera le titre surpême de la République tchèque ? Dernière statistique, dans les quatre matchs de saison régulière, Pardubice l'a emporté à trois reprises. Les playoffs sont une autre compétition et il faut quatre succès pour être champion...



