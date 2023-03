Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Présentation des 1/8èmes de finale des playoffs La saison de l'extraliga tchèque est terminée, les quatre premiers sont d'ores et déjà qualifiés pour les quarts. Huit équipes s'affrontent en huitièmes de finale pour les rejoindre, tour d'horizon Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 07/03/2023 à 14:30 Tweeter 1ère série (5ème-12ème) : Bílí Tygři Liberec - Škoda Plzeň : 85 - 15



La cage de Liberec est parfaitement défendue par Kváča, deuxième gardien du championnat en pourcentage d'arrêts avec 92.53% d'arrêts, il a une moyenne de 2,10 buts encaissés par match. La défense est menée par deux solides gaillards, renforts étrangers décisifs, le Letton Balinskis auteur de 34 points (4ème meilleur compteur) et le Canadien Melancon. L'autre point fort avec le cerbère de Liberec c'est son offensive, la deuxième du championnat après les deux leaders. Son trio de meilleurs compteurs sont très solides, Flynn termine à 38 points, Najman 38 également et Birner 36. Filippi ou Ordoš ne sont pas loin derrière. Les Bílí Tygři sont donc une machine qui tourne très bien en cette fin d'excercice, ils sont largement favoris et devraient passer facilement ce premier tour en quatre matchs voire en trois.

Photographe : Marek Sekáč pour hcbilitygri.cz Liberec qui reste sur 9 succès défie Plzeň qui reste sur 9 revers

En face on retrouve Plzeň qui termine douzième, la dernière place qualificative pour les séries. Les Indiens ont été la dernière équipe à démarrer cette année avec quatre défaites pour commencer. Ils ont progressivement haussé le ton avec un excellent mois de novembre de six victoires d'affilée. Et puis le club de Škoda a commencé ses irrégularités. Il est monté jusqu'à la cinquième place mais est ensuite retombé dans ses travers et termine la saison avec la pire fiche de la ligue, neuf défaites d'affilée. Voilà qui n'est pas en mesure de rassurer juste avant les séries. La cage a été bien partagée avec une légère préférence pour Svoboda face à Pavlát, en playoffs il faudra trancher entre deux gardiens aux statistiques à peu près équivalentes. Sa défense est un talon d'Achille, la onzième de la ligue. Zámorský est de loin le meilleur défenseur avec 32 points, mais il est très isolé. Rekonen est le meilleur compteur d'une offensive limitée. Kodýtek et Holešinský les deux autres snipers des Indiens sont blessés et ils vont cruellement manquer s'ils ne reviennent pas d'ici les séries. Hrabík et Suchý s'en sont bien sortis et devront charbonner en playoffs pour remplacer les blessés. Plzeň, aura bien du mal à faire valoir ses chances en séries, surtout si ses deux artilleurs ne reviennent pas. Il faudra drastiquement hausser le niveau montré en fin de saison pour tenter de peser face aux tigres blancs.

Dans les quatre matchs du championnat entre ces deux équipes cette saison les Bílí Tygři l'ont emporté trois fois, les playoffs changeront-ils la donne ?





Mazanec se classe huitième au niveau des stats en tant que gardien, il est efficace mais clairement pas le point fort. La défense est solide, c'est la deuxième de la ligue, menée par Jeřábek, Marinčin et Doudera. L'offensive tourne bien et surtout elle peut compter sur les deux meilleurs pointeurs de la ligue, Růžička à 52 points et Daňo à 51. Nestrašil est à 46 et Hudáček dépasse les 30. Et pourtant malgré cet arsenal, Třinec se traîne, surtout en fin de saison. Il lui faudra se ressaisir dès le premier tour qui ressemble vraiement à une série piège. Les dragons devraient tout de même se qualifier mais ce ne sera pas si facile, cinq matchs pourraient même être disputés.

Photographe : LukᚠFilipec pour hcocelari.cz Les Oceláři triple champions en titre affrontent Litvínov

Dans les quatre matchs du championnat entre ces deux équipes cette saison les Oceláři l'ont emporté trois fois, les playoffs changeront-ils la donne ?





3ème série (7ème-10ème) : Kometa Brno - BK Mladá Boleslav : 60 - 40



Saison plutôt décevante pour Brno qui termine au septième rang. Après un bon début de saison la Kometa s'est éteinte et a glissé au général jusqu'à atteindre même la treizième place mi janvier après presque trois mois dantesques. Mais une bonne accélération en fin de saison a permis de remonter à ce rang avec 8 victoires sur les douze dernières rencontres. Il faudra retrouver de la sérénité en séries éliminatoires pour espérer passer un premier tour pas si simple. Brno a un gros paradoxe cette saison, Furch est le meilleur gardien de la ligue avec 92,61% d'arrêts, c'est un mur qui sauve les siens sur de nombreuses parties mal engagées. Et pourtant la Kometa a la deuxième plus mauvaise défense des participants aux playoffs avec 150 buts encaissés. L'arrière-garde se repose trop sur le portier et du coup n'est pas efficace, Kundrátek et Kučeřík sont les meilleurs défenseurs mais ils sont un peu seuls. L'offensive tourne plutôt bien, menée par Holík quatrième pointeur du championnat avec ses 48 points. Horký, Zbořil ou Flek sont également de bons scoreurs ce qui donne une attaque équilibrée. La Kometa devra aborder cette série sous le meilleur jour et si c'est le cas elle pourrait se qualifier en quatre matchs mais si ses vieux démons reprennent le dessus alors elle peut complètement se retourner contre elle.

Photographe : Ivo Dostál pour hc-kometa.cz La Kometa disputera un duel difficile contre Mladá Boleslav

Dans les quatre matchs du championnat entre ces deux équipes cette saison Mladá Boleslav l'a emporté les quatre fois, les playoffs changeront-ils la donne ?





4ème série (8ème-9ème) : HC Olomouc - Energie Karlovy Vary : 55 - 45



Les Coqs ont connu une drôle de saison, ils ont démarré à toute allure avec 8 victoires au 11 premiers matchs. Ils ont donc été nettement leaders pendant un bon mois. Ils ont ensuite été rattrapé par l'accélération fulgurante du tandem Pardubice-Vítkovice. Mais ils sont restés dans le top 4. Les deux premiers mois de l'année 2023 ont été difficiles avec des défaites qui se multiplient. La fin de saison a été très laborieuse avec 9 revers sur les douze derniers matchs dont deux pour conclure. Finalement 8ème, Olomouc reçoit tout de même en playoffs et reste légèrement favori mais devra redresser la barre pour s'éviter une sortie prématurée face à KV. Lukáš est devenu le premier choix de gardien devant Konrád. Ils sont solides et dépassent tous deux les 90% d'arrêts et son largement capable de voler des matchs l'un comme l'autre, les faiblesses ne sont pas à chercher de ce côté là. Leur défense est correcte mais la blessure d'Ondrušek le meilleur défenseur risque de peser lourd. Les autres devront épauler leur gardien de la meilleure façon possible. L'attaque marque peu, c'est la deuxième moins efficace de la ligue, et cela risque de poser problème. Surtout que si le meilleur compteur Káňa est en pleine forme avec ses 32 points, le deuxième Nahodil (31 points) est blessé et sans doute indisponible pour les séries. Deux absences coûteuses pour le HCO avec son meilleur défenseur et l'un de ses meilleurs attaquants. Navrátil, Orsava et Knotek qui dépassent les vingt points devront se surpasser.

Olomouc devrait passer ce premier tour mais si elle parvient à faire fi de ses absences et à retrouver de la confiance à l'offensive. Une victoire en quatre ou cinq parties est possible mais cela nous semble la série la plus difficile à prédire.

Photographe : Daniel Klement pour hc-olomouc.cz Olomouc et Karlovy Vary s'opposeront dans un duel indécis

Karlovy Vary réussit une bonne saison en se hissant au neuvième rang de la ligue. Pourtant le début avait été laborieux et l'Energie a longtemps traîné en bas de tableau. Mais une brutale accélération au mois de janvier a permis aux joueurs de la cité thermale de s'envoler au général. Ils ont peiné sur les dernières rencontres avec cinq défaites au sept derniers matchs mais parviennent à ne pas se faire remonter. Ils conservent un minuscule point d'avance sur les deux suivants. On l'aura compris Karlovy Vary n'est pas très en confiance mais son adversaire non plus ce qui rééquilibre la donne. Lukeš reste le titulaire mais Habal a des meilleurs stats, les deux dépassent les 90% d'arrêts. La défense de l'Energie n'est pas très à son aise, c'est la deuxième plus faible de la ligue avec 163 buts encaissés. Havlin est le plus redoutable derrière mais il est bien isolé. Plutnar également solide est de plus blessé. L'offensive est moyenne, Černoch (31 points) et Rachůnek (30 points) sont les meneurs, Koblasa, Kohout et Gríger sont également les bonnes gachettes de l'Energie. Elles devront faire mouche contre les solides gardiens adverses. Karlovy Vary a de quoi défendre son bon de gras si la défense tient le choc mais face à une attaque peu prolofique il y a des bonnes chances de passer.

Dans les quatre matchs du championnat entre ces deux équipes cette saison chacune l'a emporté deux fois, qui les playoffs couronneront-ils ?



Retrouvez toute l'actualité de l'extraliga thcèque sur notre page spéciale

