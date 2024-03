Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Présentation des demi-finales Quatre équipes sont encore en lice pour le titre suprême d'extraliga tchèque. Faisons un point et un tour d'horizon sur le sujet Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 30/03/2024 à 11:13 Tweeter 1ère série (1er-5ème) : Dynamo Pardubice - Verva Litvínov : 60 - 40

Vondráček meilleur compteur à quatre points, ensuite sept joueurs en ont trois. Un bel équilibre donc qui montre que le danger peut venir de toutes les lignes.

Sans forcément briller, le Dynamo a été efficace et surtout résistant derrière, opportuniste et patient. Des qualités importantes en playoffs, qu'il faudra rééditer en demi. Son adversaire possède une attaque flamboyante mais semble plus fragile derrière. Si Pardubice parvient à tenir comme en quarts et à retrouver du punch offensif, il n'aura pas trop de soucis, mais sinon... Photographe : Hynek Haruda Le Dynamo affronte Litvínov en demi-finale

Litvínov la surprise de la saison, a créé une petite surprise en séries. Opposés à Brno sans l'avantage de la glace, les pétrochimistes ont renversé la table pour l'emporter en six matchs et rejoindre le dernier carré pour la première fois depuis 2015 ! L'année du titre pour le Verva, un bon signe ? Alors que Litvínov démarre à l'extérieur, elle remporte les deux premières rencontres. La première à l'issue d'une longue séance de tirs au but, la deuxième sur un éclatant 5-1. La Kometa semble éteinte, mais alors que les jaunes et noirs ont toutes les cartes en main ils s'inclinent les deux matchs suivants (3-4 et surtout un cinglant 1-5 qui est la réplique du match 2). Litvínov semble donc enterré, mais parvient à retrouver sa solidité grâce à son incroyable gardien et s'impose en prolongation à Brno, troisième victoire à l'extérieur ! A domicile il faut enfin l'emporter pour éviter un dernier match couperet, et c'est fait de la meilleure manière 4-1 pour Litvínov qui se qualifie logiquement avec une envie phénoménale. Leur victoire a été acquise par la performance XXL de leur attaquant anglais, Liam Kirk meilleur buteur (8 buts) et pointeur (10 points) des playoffs. Koblasa est à neuf points. L'offensive a bien tournée sauf sur un match quatre compliqué. La défense toujours un peu lâche a tenu grâce à un excellent Tomek dans la cage, meilleur gardien des séries avec 94,49% d'arrêts. La machine chimiste tourne parfaitement avant d'affronter le favori de la saison. Il faudra résister derrière et le gardien raffineur sera sans doute mis à contribution. La virevoltante offensive devra trouver la clé d'un bloc pardubicien hermétique.

2ème série (2ème-3ème) : Sparta Praha - Oceláři Třinec : 55 - 45

Forman mène les compteurs avec 6 points, trois comptent quatre points. Ce qui fait un bon ratio pour seulement quatre petites rencontres. Praha est armé pour sa revanche contre le quadruple champion en titre qui l'avait éliminé en quarts 4-2 l'an dernier. Photographe : LukᚠFilipec pour hcocelari.cz Le Sparta Praha et les Oceláři se défient en demi-finale Le Sparta a fait très forte impression en quarts de finale des playoffs en surclassant une équipe de Liberec bien pale, quatre victoires à zéro. Praha a dominé du casque et des épaules les quatre rencontres mais a tout de même eu quelques frayeurs lors des deux premières à domicile, paradoxalement. Dans le premier match malgré leur domination sans partage, les spartiates se brisaient les dents sur la défense et surtout le gardien des tigres blancs. Finalement c'est aux tirs au but que les Pragois l'emportent. Bis répetita le lendemain, mais le Sparta en finit plus tôt en marquant en prolongation. Deux rencontres compliquées, on prévoyait donc que le club de la capitale allait peiner à Liberec, eh bien non. Mené à trois reprises dans le match 3, le Sparta a égalisé trois fois et dans un très solide dernier tiers renverse la tendance pour l'emporter 5-3. Au match quatre, Praha ne manque pas l'occasion d'en finir. Un excellent premier tiers leur donne une double avance, mais ils se font égaliser au tiers médiant. En dernière période trois nouveau but permet de balayer avec un 5-2. Une série pliée en deux temps trois mouvements, pas vraiment d'inquiétude, face à un adversaire certes un peu emprunté et qui sortait d'une série compliquée au tour précédent. Cependant force est de constater que le Sparta frappé les esprits.mène les compteurs avec 6 points, trois comptent quatre points. Ce qui fait un bon ratio pour seulement quatre petites rencontres. Praha est armé pour sa revanche contre le quadruple champion en titre qui l'avait éliminé en quarts 4-2 l'an dernier.

Les Oceláři ont eu tous les maux du monde de rejoindre le dernier carré cette saison dans une série incroyable de rebondissements contre une héroïque équipe du Motor. Pourtant tout avait bien commencé. Třinec se mettait en mode playoffs, c'est à dire une défense de fer, peu ou pas de but encaissés, un jeu ultra défensif, quelques rares occasions en contre ou en powerplay et une victoire à la clé. Cela fonctionnait aux deux premiers matchs à domicile, tous deux emportés 2-0. En déplacement à České Budějovice pour le troisième match, cette stratégie volait en éclat mais les dragons l'emportaient quand même 4-3. Ils semblaient à un souffle de plier la série, mais explosaient défensivement dans le match quatre, perdu 4-1. Qu'à cela ne tienne, une nouvelle rencontre à domicile devrait suffir à se qualifier. Mais le Motor se montrait impressionnant en début de match en menant 2-0, Třinec fait parler son réalisme et son talent pour égaliser en tout début de dernier tiers avant d'encaisser un dernier but fatal et de s'incliner une deuxième fois. De retour en Bohême du Sud, České Budějovice faisait subir à son adversaire sa stratégie, en marquant aux bons moments et en cadenassant la cage pour s'imposer 3-0. Il fallait donc disputer un septième match en Moravie-Silésie, alors que les Oceláři menaient 3-0 la série. Le quadruple champion en titre allait-il enfin abandonner sa couronne. Mais le Motor rincé dans cette dernière partie n'a rien pu faire et n'a jamais démarré, sans briller les métallurgistes remportent ce dernier match 2-0 (dont le dernier but en cage vide). Une qualification laborieuse, et des grosses lacunes défensives à certains matchs, pas de quoi rassurer les Oceláři avant d'affronter le club de la capitale, sans l'avantage de la glace. Certes, ils peuvent se rassurer en disant que Mazanec a blanchit trois matchs sur quatre victoires. Cependant l'impénétrabilité silésienne, a montré des limites et face aux canonniers de la capitale, il faudra tenir bon. Devant, on a gardé un certain réalisme et une certaine efficacité, mais tout de même cela a manqué aux moments clés. Hudáček mène la danse avec ses 5 points, suivi par Daňo à quatre points. Les deux Slovaques et les autres devront se retrousser les manches pour faire douter leur adversaire. Sans une hausse drastique du niveau de jeu, les dragons pourraient peut être bien ne pas atteindre leur sixième finale de suite. Il faudra tout de même se rappeler que Třinec n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'elle n'est pas favorite.

Une opposition de longue date en playoffs qui a systématiquement tourné en faveur des dragons ces dernières années. Ils devront défendre leur titre et pratiquement toute la République tchèque attend avec hâte leur chute. Les spartiates ont une sacrée revanche à prendre et espère bien y arriver cette année, ils sont favoris pour rejoindre une nouvelle finale, la dernière date de 2022, perdue contre Třinec. Lors des matchs de la saison régulière, le Sparta a remporté les quatre rencontres face aux métallurgistes. Les playoffs leur permettront-ils d'enfin mettre à bas leur bête noire ou la malédiction se poursuivra-t-elle ? (Premier match de la série mardi).

