Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Présentation des quarts de finale des playoffs Les quarts de finale des playoffs de l'extraliga tchèque démarrent ce vendredi. L'occasion pour Hockey Hebdo de vous présenter un tour d'horizon des séries et des forces et des faiblesses de chacun Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 16/03/2023 à 09:00 Tweeter 1ère série (1er-8ème) : Dynamo Pardubice - HC Olomouc : 70 - 30

Will est l'un des meilleurs gardiens du championnat il est parfaitement épaulé par Frodl mais qui est blessé pour le moment. La défense est la meilleure de la ligue et de loin, Košťálek est la tour de contrôle défensive avec pas moins de 30 points ! Čerešňák, Dvořák ou Vala sont également d'excellent brigadiers. L'offensive est la meilleure du championnat, a égalité avec celle d'Ostrava. Le festival offensif est partout, Radil mène la danse avec 40 points, suivi par Zohorna avec 38, Kousal termine le podium avec 32. Cependant, Cienciala, Sedlák et Hyka (qui est blessé) dépassent les trente points. Une armada dans tous les domaines qui part nettement favori pour ces quarts de finale face au HCO. Photographe : Daniel Klement pour hc-olomouc.cz Le Dynamo Pardubice croise le fer avec Olomouc en quarts

Olomouc s'est tiré sans trop de peine de sa série piège des huitièmes contre Karlovy Vary. Menant 2-0 au premier tiers du match 1 tout semblait aller pour le mieux mais un trou dans la glace à l'entame du deuxième vingt mettait fin à la partie et décalait le match au lendemain. La série se retrouvait chamboulée et les coqs perdaient leur avantage de glace. Ils terminaient ce premier match à 4-1 avant deux rencontres à Karlovy Vary. Un match 2 bien lancé puisque le HCO menait 3-1 au début du deuxième vingt avant de s'écrouler et de s'incliner nettement 4-7. Le doute plane sur Olomouc qui peine au match 3 avant de l'emporter sur le fil en prolongation. Le plus dur semble être fait puisqu'un succès à domicile peut suffir à se qualifier. Il est fait et de belle manière avec un net et sans bavure 3-0. Une qualification en quatre matchs plutôt convaincante. Coté joueur, Orsava est l'énorme satisfaction de ce premier tour avec 8 points (dont 5 buts) en quatre parties. Il est pour l'instant le meilleur compteur des séries. Musil fait 5 points, Knotek et Bambula 4. Une offensive qui tourne bien et rassure avant le choc des 1/4. Autre énorme satisfaction, le retour au sommet du gardien slovaque, Konrád, avec le meilleur taux d'arrêts du premier tour (96,15%) et 0,97 but encaissé par match. Olomouc a réussi son premier tour mais face à l'implacable leader la partie ne sera pas la même. Cependant le HCO n'aura rien à perdre et de plus est déjà dans le rythme des playoffs, mais peut être aussi plus fatigué. Il va essayer de faire douter Pardubice qui reste sur une mauvaise série de matchs en fin de saison régulière. Dans les quatre matchs de saison régulière, Pardubice l'a emporté trois fois, les playoffs changeront-ils la donne ? (Premier match de la série vendredi).





2ème série (2ème-7ème) : Vítkovice Ridera - Kometa Brno : 60 - 40



Vítkovice a réalisé une excellente saison, la meilleure de son histoire en terme de points avec 32 victoires. Une deuxième place acquise rapidement, que les mineurs n'ont jamais pu quitter tant Pardubice devant était irratrapable. Ostrava s'est fait quelques frayeurs en fin d'exercice avec la remontée du club de la capitale mais a réussi à conserver son fauteuil de dauphin jusqu'au bout. Stezka impérial sur sa ligne avec 92,44% d'arrêts pointe dans les meilleurs gardiens du championnat, du coup il a été très utilisé ne laissant que peu de place à Klimeš qui a parfaitement répondu présent au besoin. La défense de Vítkovice est tout à fait hermétique, menée par l'Américain Raskob et le Slovaque Mikúš, Gewiese ou Stehlík livrant également la marchandise. Le vrai point fort d'Ostrava cette année, c'est son offensive, la meilleure de la ligue a égalité avec celle du leader avec 159 buts marqués. Deux joueurs se partagent le titre de meilleur artilleur moravo-siléisen, Lakatoš et Bukarts ont tous deux 47 points, mais le Letton a marqué plus de buts. Les Américains Mueller (35 points) et Krieger (34 points) sont également déterminants. La blessure à la main de ce dernier risque de coûter cher s'il ne revient pas vite. Fridrich et Kalus atteignent tout de même la barre des 20 points. Vítkovice a une excellente équipe qui tourne très bien, qui est très performante à domicile et qui est donc favorite dans cette série. hc-vitkovice.cz Vítkovice s'oppose à la Kometa Brno dans ces quarts

La Kometa avait à faire à BK Mladá Boleslav au premier tour. Une série qui avait tout l'air du piège pour Brno qui a réussit à s'en défaire sans trop de peine en quatre parties. Comme on l'avait pronostiqué, Brno s'est appuyé sur son phénoménal gardien, Dominik Furch qui a étouffé la domination des lions sur les deux premiers matchs. Profitant des contres et des powerplays la Kometa a marqué aux moments opportuns pour remporter les deux premières parties 4-2 puis 2-1. Mais à Mladá Boleslav, la musique changeait et les locaux remportaient logiquement le troisième match 2-1 empêchant la comète de balayer. Au match 4 dans une démonstration de réalisme, Brno a marqué sur chacun de ses temps forts pendant que son gardien fermait la porte et l'emporte triomphalement 5-1 pour se qualifier à peu de frais. Du coup son offensive a bien tourné, Holík et Strömberg termine les huitièmes de finales avec 5 points déjà, Kundrátek à quatre. Furch est le deuxième meilleur gardien des playoffs avec 95,77% d'arrêts. Si la Kometa semble avoir peu laissé de forces dans son premier tour des séries, il lui faudra être solide au deuxième. En effet, Vítkovice et son attaque tempétueuse s'annonce bien plus difficile à contenir que celle du BK. La stratégie de tenir coûte que coûte derrière et de s'appuyer sur les contres et les powerplays risquent d'être trop justes face aux mineurs qui seront nettement favoris. Dans les quatre matchs de saison régulière, Vítkovice l'a emporté trois fois, les playoffs changeront-ils la donne ? (Premier match de la série vendredi)





Le Sparta termine une fois encore dans le top 4 et sur le podium. Pourtant le début de saison a été laborieux pour Praha. Dans un période d'octobre-novembre affreuse ponctuée de 9 revers dont six d'affilée, le club de la capitale a changé d'entraîneur pour reprendre Horava et a su rebondir. Il a aligné huit succès de suite pour remonter à toute allure au général. Il finit très fort l'année avec 16 victoires sur les 21 derniers matchs de la saison. Kovář retrouve toutes ses sensations devant les filets et il est parfaitement complété par le jeune Kořenář. La défense est plutôt solide et se situe dans la fourchette haute du championnat. Kempný reste le maître de la garde avec une présence indispensable. Cependant elle est décimée par les blessures et il faudra peut être ne pas compter sur le retour de Krejčík, Warg, Moravčík et Mikliš. L'offensive tourne bien et est la 4ème de la ligue, mais elle compte aussi des blessés, le plus important est Erik Thorell mais il semble qu'il pourrait être de retour, Forman est également un cadre blessé qui pourrait manquer. Le capitaine, Řepík termine en tête des pointeurs avec 38 points, suivi à une longueur par Tomášek, Horák encore à un point et Sobotka aussi un point plus loin. Une offensive puissante et diversifiée qui est l'un des atouts du Sparta. Il retrouve son rival de Třinec qui lui a chipé le titre l'an passé en finale, Praha semble être armé pour se venger cette année. Photographe : LukᚠFilipec pour hcocelari.cz Le Sparta affronte Třinec en 1/4 un remake de la dernière finale

Les Oceláři après une saison plutôt décevante terminent au sixième rang ce qui les oblige à passer par un tour de playoffs supplémentaire en huitième de finale. Face à Litvínov, la partie semblait aisée mais elle ne le fut pas tant que ça même si les métallurgistes sont passés le plus vite possible en se qualifiant en trois petits matchs. La première rencontre est disputée et dominée par les visiteurs, mais les dragons marquent au moment opportun pour mener la danse 2-1 jusqu'au bout avant un but en cage vide pour faire bonne mesure. Au match 2, le triple champion en titre mène tout le match mais ne parvient pas à le tuer et à chaque fois les courageux pétrochimistes reviennent au score. Il faut donc disputer une prolongation qui penche du côté de Třinec et qui finit par l'emporter. Les Oceláři concluent au troisième match à Litvínov malgré encore une fois une longue résistance locale. Comme au match 1, les dragons ne mènent que d'une longueur et serrent les dents jusqu'au bout avant de conclure en cage vide. Růžička le meilleur compteur de la saison régulière à déjà 4 points dont 3 buts même si deux ont été inscrit en cage vide. Nestrašil et Jeřábek ont également 4 points. Dans la cage, Mazanec a rassuré avec une solide performance sur les 3 matchs et 92,22% d'arrêts.

Třinec n'a pas trop laissé de forces dans ces trois matchs et si elle s'est montrée réaliste elle n'a pas vraiment convaincu non plus. Il faudra assummer son rôle en quarts contre Praha pour passer l'épaule et poursuivre la défense du titre. Dans les quatre matchs de saison régulière, Praha l'a emporté trois fois, les playoffs changeront-ils la donne ? (Premier match de la série samedi).





4ème série (4ème-5ème) : Mountfield HK - Bílí Tygři Liberec : 50 - 50



Mountfield leader la saison dernière avant d'être balayé au premier tour par le BK, a connu une saison très irrégulière mais termine en trombe pour accrocher pour un tout petit point la quatrième place directement qualificative pour les quarts. A noter aussi le bon parcours de HK en CHL où il a atteint les quarts de finale. Le début de saison a été correct avec un maintien dans le ventre mou du tableau de l'extraliga tchèque. En décembre et janvier les lions ont durement ralenti avant une explosion finale de dix victoires consécutives qui permet à Hradec Králové de terminer quatrième et d'esquiver les huitièmes de finale. Kiviaho le gardien finlandais est un des meilleurs du circuit avec 92,45 d'arrêts et celui qui blanchit le plus (7 fois). Assurance tout risque de Mountfield il est épaulé par une solide arrière-garde centrée sur les deus Canadiens Blain et McCormack. Comme la défense, l'attaque est plutôt satisfaisante à Hradec Králové. Lev est le meilleur pointeur avec 39 points, Lalancette n'est pas loin à 34, Cingel et Jergl atteignent le plateau des 30. Avec ses 25 matchs joués, le Français Jordann Perret termine à 13 points. Mountfield a une équipe qui tourne bien, plutôt homogène avec des renforts étrangers qui sont dans leur rôle. Face à une autre redoutable équipe, les lions seront plus reposés mais aussi moins dans le rythme, il est difficile de prédire un vainqueur à la série. Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Mountfield et Perret feront face à Liberec en quarts

En face on retrouve logiquement les Bílí Tygři cinquièmes et qui ont du passer par les huitièmes pour un petit point d'écart avec leurs adversaires des quarts. Mais ce point a failli coûter cher aux tigres blancs. Ils étaient très largement favoris, eux qui restaient sur dix succès d'affilée, face à Plzeň qui restait sur dix revers de rang et privé d'importants joueurs. Cependant sur la glace Liberec a eu toutes les peines du monde à composter son billet pour les quarts. Le premier match confirme les pronostics avec un net succès des BTL 4-1. Liberec explose au second devant ses partisans en s'inclinant 0-6 ! Un terrible revers que les tigres blancs évacuent de leur esprit au match 3 avec une nouvelle victoire convaincante 3-1. Le match 4 est extrêmement serré et Liberec s'incline après une longue prolongation. Il faut disputer un match d'appoint à domicile et tout semble aisé pour les tigres blancs. Ceux-ci démarrent de la pire manière et sont menés 3-0 après 8 minutes, le spectre de la déculottée du match 2 réapparaît. Liberec parvient à un énorme effort sur la glace et mental pour égaliser mais malgré sa surdomination ne peut passer devant. En prolongation finalement les Bílí Tygři scellent leur victoire et leur qualification. Ils ont eu chaud ! La défense a cédé à plusieurs reprises dans ce premier tour et Kváča n'est pas non plus exempt de tout repproche. L'attaque a été parfois muette et peu inspirée face à un solide gardien mais a su aussi faire la différence aux moments durs. Rychlovský, Balinskis et Vlach ont déjà 4 points. Si Liberec a montré d'inquiétant signes de faiblesses, elle a aussi montré sa résilience et son répondant. De même les BTL ont laissé beaucoup de force dans ce premier tour mais se sont mis sur un rythme de playoffs et peuvent enchaîner face à un adversaire longtemps à l'arrêt. Ce point qui a manqué coutera peut être cher en quarts. 