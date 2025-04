Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Presque Le Dynamo mène 3-0 et est presque qualifié, Brno prend les devants dans sa série Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 22/03/2025 à 21:00 Tweeter

Dynamo Pardubice : 2-6 (0-3)

Energie Karlovy Vary - Kometa Brno : 0-2 (1-2)



Photographe : Petr Tibitanzl pour hcmotor.cz Le Dynamo gagne le match 3 et n'est plus qu'à un succès des 1/2

Le Dynamo a fait un grand pas vers les demi-finales en remportant sa troisième victoire de la série, cette fois à České Budějovice. Une fois encore l'offensive des chevaux a fait la différence, la partie commence fort pour le vice-champion en titre, Hájek de la bleue ouvre la marque avant que Radil ne creuse l'avance trois minutes plus tard. Pardubice passe à 3-0 au tiers avant que Ordoš ne débloque le compteur local en powerplay. Červenka profite lui aussi d'un jeu de puissance pour corser l'addition en dernière période mais l'inévitable Gulaš rapproche le score. Le Dynamo continue de cogner et Kelemen puis Vondráček trouvent la faille pour un large troisième succès. Pardubice reste la dernière équipe invaincue des playoffs. Le Motor dos au mur n'a plus le choix, il doit l'emporter demain pour ne pas sortir. L'an passé il avait remonté un écart de 3-0 dans sa série, rien n'est impossible.

La Kometa reprend l'avantage de la glace avec une victoire nette à Karlovy Vary. Brno prend le contrôle du premier tiers mais ne parvient pas à ouvrir le score. La partie s'équilibre au deuxième vingt mais la marque ne bouge toujours pas et on reste avec un tableau vierge après quarante minutes de jeu. Le verrou saute en dernière période, Mueller ouvre la marque sur un temps fort des visiteurs. Kos double la mise. L'Energie tente de revenir mais Krošelj maintient la porte fermée et blanchi avec 22 arrêts. Brno prend les devants dans la série, Karlovy Vary devra égaliser demain.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Libor Hájek (Pardubice)

** : Gašper Krošelj (Brno)

