TELH : Propre et net Le Dynamo corrige Mountfield au match 3 et repasse devant dans la série Philippe Rouinssard le 07/04/2025 à 21:00

Dynamo Pardubice - Mountfield HK : 4-0 (2-1)



Photographe : Michal Dědič pour hcdynamo.cz Le Dynamo surclasse Mountfield au match 3

Après une victoire chacun à Hradec Králové, le Dynamo retrouve sa glace pour tenter de passer devant dans cette demi-finale derby contre Mountfield.

La partie démarre bien pour les locaux qui mettent rapidement la pression sur leur rival. Sous pression, les lions concèdent une faute mais tiennent. Pláněk est expulsé et le Dynamo domine les cinq minutes de powerplay, sans pour autant marquer. Cette stérilité prend fin peu après le retour à cinq alors que Mountfield pense être sauvé. Hájek contre vite et dévie de l'autre côté pour Poulíček qui trouve l'ouverture dans l'angle fermé d'un tir parfaitement ajusté sous la barre (1-0).

Le Dynamo continue son one-man show et domine sans partage le jeu. Dvořák slape de la bleue, Škorvánek repousse dans le slot mais Rákos parvient à pousser au fond (2-0).

L'étau de Pardubice qui broie les visiteurs ne se desserre pas et continue d'avancer. Logiquement le score évolue une nouvelle fois à peine deux minutes plus tard. Červenka bien placé parvient à cueillir le portier et creuse l'écart locale dans une bronca incroyable (3-0).

Mountfield est déjà au tapis, mais dans le début du deuxième tiers, le matraquage de Pardubice se poursuit et les visiteurs paraissent bien empruntés. Progressivement les locaux réduisent l'allure pour s'économiser pour demain ? Peut être. HK en profite pour enfin entrer dans le match et pousser son avantage, mais Will tient la porte solidement fermée. Dès l'entame du dernier vingt, Lichtag contre à toute allure et vient marquer le quatrième but alors que les tribunes explosent (4-0).

Mountfield ne lâche pas l'affaire et cherche à revenir avec un bon dernier vingt. La défense locale fait bien le ménage et gère. Will maintient la porte fermée jusqu'au bout et blanchit avec 34 arrêts.

Le Dynamo s'impose avec brio ayant performé dans tous les secteurs du jeu, à l'exception des powerplays et reprend les devants dans la série avant un match 4 demain toujours à domicile.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Roman Will

** : Tomáš Dvořák

