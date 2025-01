Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Propres et nets Le Dynamo et la Kometa s'imposent avec brio devant leurs partisans. L'un prend la deuxième place, l'autre la cinquième Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 16/01/2025 à 21:00 Tweeter

Dynamo Pardubice - Verva Litvínov : 3-1

Kometa Brno - BK Mladá Boleslav : 4-0



hcdynamo.cz Le Dynamo domine Litvínov et prend la deuxième place

Le Dynamo met fin à une triste série de quatre revers consécutifs et remporte le match contre Litvínov qui avait été arrêté suite au décès subit d'un fan dans les tribunes. En accord avec les deux équipes le match n'était pas rejoué mais repris au moment de son arrêt, au début du dernier tiers alors que le score était de un partout. Vondráček ayant répondu en fin de première période à l'ouverture du score de Sukeľ dès la première minute de jeu. On repart donc pour moins de vingt minutes ou un peu plus si on ne peut se départager. Poussé par leur public, les chevaux se montrent dangereux et Smejkal leur donne l'avantage. La domination locale se poursuit et Radil double l'avance. Litvínov presse en fin de match mais Will maintient la porte close. Pardubice reprend la deuxième place à son adversaire du jour. Avec trois points de retard sur le fauteuil de patron et deux matchs en moins, l'espoir renaît en Bohême Orientale.

La Kometa s'impose de manière impeccable contre Mladá Boleslav et subtilise la cinquième place que détenait son adversaire. Quatre buts sans réplique inscrits par quatre buteurs différents ont permis à la comète de briller dans le froid ciel noir de Moravie. Flek compte tout de même deux points. Postava n'a eu besoin que de faire douze petits arrêts pour blanchir.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jakub Flek (Brno)

** : Roman Will (Pardubice)

* : Michal Postava (Brno) - Verva Litvínov : 3-1BK Mladá Boleslav : 4-0Lemet fin à une triste série de quatre revers consécutifs et remporte le match contrequi avait été arrêté suite au décès subit d'un fan dans les tribunes. En accord avec les deux équipes le match n'était pas rejoué mais repris au moment de son arrêt, au début du dernier tiers alors que le score était de un partout.ayant répondu en fin de première période à l'ouverture du score dedès la première minute de jeu. On repart donc pour moins de vingt minutes ou un peu plus si on ne peut se départager. Poussé par leur public, les chevaux se montrent dangereux etleur donne l'avantage. La domination locale se poursuit etdouble l'avance. Litvínov presse en fin de match maismaintient la porte close. Pardubice reprend la deuxième place à son adversaire du jour. Avec trois points de retard sur le fauteuil de patron et deux matchs en moins, l'espoir renaît en Bohême Orientale.Las'impose de manière impeccable contreet subtilise la cinquième place que détenait son adversaire. Quatre buts sans réplique inscrits par quatre buteurs différents ont permis à la comète de briller dans le froid ciel noir de Moravie.compte tout de même deux points.n'a eu besoin que de faire douze petits arrêts pour blanchir.*** : Jakub Flek (Brno)** : Roman Will (Pardubice)* : Michal Postava (Brno) © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo