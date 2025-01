Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Remontée rapide Liberec poursuit sa remontée, Třinec rebondit. Olomouc reste devant. En haut, le Sparta reste en tęte, le Dynamo passe deuxičme, Mountfield reste quatričme poursuivit par Mladá Boleslav Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 24/01/2025 ŕ 21:00 Tweeter

- Oceláři Třinec : 1-3

Škoda Plzeň - HC Olomouc : 1-2 ap

Energie Karlovy Vary - Dynamo Pardubice : 4-5 TAB

Rytíři Kladno - BK Mladá Boleslav : 1-5

Kometa Brno - Sparta Praha : 1-4

Bílí Tygři Liberec - Motor České Budějovice : 7-4

Mountfield HK - Vítkovice Ridera : 3-2



Photographe : Jiří Princ pour hcbilitygri.cz Les Bílí Tygři de Liberec remontent aprčs une 6e victoire de suite

Les Bílí Tygři enchaînent une sixième victoire d'affilée pour poursuivre leur remontée au général avec désormais la main sur la douzième place. Cette fois c'est České Budějovice qui fait les frais de la forme retrouvée de Liberec. Un début de match en feu permet aux locaux de mener 3-0. Un doublé de Kachyňa rapproche le score. Liberec marque trois buts en trois minutes dont deux pour Lántoši. Au début du dernier tiers, Bulíř inscrit son deuxième but du match, le septième des locaux. Un powerplay tardif, Zohorna rapproche vainement le score.

Le Sparta se maintient en tête en s'imposant nettement à Brno avec quatre points de Horák, trois pour Špaček et Chlapík. La Kometa perd une place et est désormais septième.

Le Dynamo remporte un match acharné à Karlovy Vary pour s'emparer de la deuxième place. Le point sauvé par l'Energie lui permet de retrouver la sixième place. Les chevaux menaient pourtant 3-0 à la moitié du match mais ils encaissent deux buts en fin de période. Dès l'entame du dernier tiers, Beránek égalise en powerplay pour son deuxième but du match. Dans la foulée, Červenka remet Pardubice devant également en suppériorité. KV égalise une fois encore en powerplay. Lors de la fusillade, Kaut marque deux fois et donne la victoire aux chevaux.

Mountfield reste dans les bonnes places avec un succès serré contre Vítkovice plus que jamais dernier après une neuvième défaite de suite. Les lions mènent 2-0 après un bon début de match, mais les visiteurs font l'effort et parviennent à égaliser avant le deuxième coup de sirène. Tamáši marque le but de la victoire à 1'48 de la sirène finale, trop court pour que les mineurs reviennent.

Photographe : Matyáš Rjabi pour hcverva.cz Les Oceláři l'emportent ŕ Litvínov

Les Oceláři l'emportent avec un doublé de Hudáček à Litvínov pour un important succès qui maintient leur onzième place. Revers au mauvais moment pour les pétrochimistes puisque la victoire du Dynamo leur fait perdre la deuxième place et avec un match de joué de plus. Ils n'ont plus que quatre points d'avance sur le quatrième.

Mladá Boleslav brille sur la glace des Rytíři. Les lions ont pourtant peu lancé à la cage mais ont su trouver la faille aux bons moments, avec un doublé de Moses. Les locaux n'ont marqué qu'un but, Jágr dépose une offrande au second poteau pour Ticháček qui score. Le 12e point de la saison pour la légende tchèque qui aura bientôt atteint son 53ème anniversaire.

Olomouc signe une deuxième victoire consécutive en s'imposant en prolongation à Plzeň sur un but de Sirota. Ce succès permet aux Moraves de maintenir la dixième place malgré les victoires de leurs poursuivants.





Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Róbert Lántoši (Liberec)

** : Roman Horák (Praha)

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Róbert Lántoši (Liberec)

** : Roman Horák (Praha)

* : Martin Kaut (Pardubice)







