TELH : Renversement L'Energie renverse le match et l'emporte, Brno suit, Plzeň et Třinec sont plus loin. Mountfield passe 4e, le Dynamo gagne une victoire difficile. Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 20/12/2024 ŕ 21:00

Energie Karlovy Vary : 4-5 ap

Verva Litvínov - Mountfield HK : 4-5

Škoda Plzeň - Vítkovice Ridera : 2-0

Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec : 4-2

Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno : 4-3 ap

Sparta Praha - Oceláři Třinec : 2-3



hokejkv.cz L'Energie renverse České Budějovice

L'Energie renverse la partie et s'impose en prolongation à České Budějovice, chez son premier poursuivant. Un excellent début de match et un bon powerplay permet au Motor de mener 4-1 après la moitié de la partie. Les locaux plient en fin de second tiers, et encaissent deux buts ce qui ne leur laisse qu'une petite longueur d'avance et vingt minutes à jouer. KV est à la peine au dernier tiers mais le score ne bouge pas. A 46 secondes de la fin du match, Gríger arrache une improbable égalisation. Il faut disputer une prolongation, et les locaux se tirent une balle dans le pied en commettant une faute. Salsten donne la victoire sur un powerplay.

Le Dynamo, leader, a laborieusement dominé avec une prolongation, Kladno, dernier du tableau. Mais comme ses adversaires directs ont perdu, le patron s'éloigne quand même. Pourtant, Čerešňák et Kaut marquent deux buts avant la deuxième minute de jeu. Mais en powerplay, les chevaliers reviennent au score en powerplay. Ils égalisent ensuite en toute fin de deuxième tiers. Kaut marque son deuxième but, mais Filip égalise encore. En prolongation, Kaut inscrit son troisième but et offre la victoire à Pardubice.

Mountfield s'empare de la quatrième place avec un succès serré mais précieux à Litvínov. Les locaux mènent par deux fois au score dans le premier tiers, mais les lions égalisent par deux fois avant de passer devant en toute fin de période. Deux nouveaux buts au tiers médiant permettent à HK de creuser son avance. Les pétrochimistes recollent mais n'égaliseront pas. Bunnaman inscrit trois points dans la victoire des siens.

Photographe : Vít Golda pour hc-kometa.cz La Kometa Brno se relance et passe 8e

La Kometa s'impose à domicile contre Liberec et prend la huitième place. Les tigres blancs ont pourtant mené 2-0 avant de s'effondrer. Brno inscrit trois buts dans le dernier tiers, dont le dernier en cage vide, pour l'emporter.

Deuxième victoire d'affilée pour Plzeň qui continue de s'éloigner de la zone rouge avec un succès net et sans bavure contre Vítkovice. Les deux buts sont signés Měchura et Malák. Dans le but, Malik blanchit avec 20 arrêts.

Les Oceláři remportent une bonne victoire à Praha dans le classico, face à une équipe locale fatiguée après son exploit en ligue des champions. Les spartiates ont dominé le match mais, le quintuple champion a retrouvé sa stratégie défensive pour tenir bon et finalement l'emporter au dernier vingt sur un but de Kovařčík.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Martin Kaut (Dynamo Pardubice)

** : Tomáš Zohorna (Motor Motor České Budějovice -: 4-5 apVerva Litvínov -: 4-5- Vítkovice Ridera : 2-0- Bílí Tygři Liberec: 4-2- Rytíři Kladno : 4-3 apSparta Praha -: 2-3L'renverse la partie et s'impose en prolongation à, chez son premier poursuivant. Un excellent début de match et un bon powerplay permet au Motor de mener 4-1 après la moitié de la partie. Les locaux plient en fin de second tiers, et encaissent deux buts ce qui ne leur laisse qu'une petite longueur d'avance et vingt minutes à jouer. KV est à la peine au dernier tiers mais le score ne bouge pas. A 46 secondes de la fin du match,arrache une improbable égalisation. Il faut disputer une prolongation, et les locaux se tirent une balle dans le pied en commettant une faute.donne la victoire sur un powerplay.Le, leader, a laborieusement dominé avec une prolongation,, dernier du tableau. Mais comme ses adversaires directs ont perdu, le patron s'éloigne quand même. Pourtant,etmarquent deux buts avant la deuxième minute de jeu. Mais en powerplay, les chevaliers reviennent au score en powerplay. Ils égalisent ensuite en toute fin de deuxième tiers.marque son deuxième but, maiségalise encore. En prolongation,inscrit son troisième but et offre la victoire à Pardubice.s'empare de la quatrième place avec un succès serré mais précieux à. Les locaux mènent par deux fois au score dans le premier tiers, mais les lions égalisent par deux fois avant de passer devant en toute fin de période. Deux nouveaux buts au tiers médiant permettent à HK de creuser son avance. Les pétrochimistes recollent mais n'égaliseront pas.inscrit trois points dans la victoire des siens.Las'impose à domicile contreet prend la huitième place. Les tigres blancs ont pourtant mené 2-0 avant de s'effondrer. Brno inscrit trois buts dans le dernier tiers, dont le dernier en cage vide, pour l'emporter.Deuxième victoire d'affilée pourqui continue de s'éloigner de la zone rouge avec un succès net et sans bavure contre. Les deux buts sont signéset. Dans le but,blanchit avec 20 arrêts.Lesremportent une bonne victoire àdans le classico, face à une équipe locale fatiguée après son exploit en ligue des champions. Les spartiates ont dominé le match mais, le quintuple champion a retrouvé sa stratégie défensive pour tenir bon et finalement l'emporter au dernier vingt sur un but de*** : Martin Kaut (Dynamo Pardubice)** : Tomáš Zohorna (Motor České Budějovice)

