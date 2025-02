Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Repartir vers le haut Mladá Boleslav tente de rattraper les quatre premiers, oů Mountfield et Pardubice ont gagné. Plzeň revient 8čme et Liberec dixičme Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 26/01/2025 ŕ 21:00 Tweeter

Motor České Budějovice : 1-2 TAB

Bílí Tygři Liberec - Kometa Brno : 5-3

Mountfield HK - Verva Litvínov : 3-2 ap

Škoda Plzeň - Vítkovice Ridera : 4-1

HC Olomouc - BK Mladá Boleslav : 2-3 ap

Rytíři Kladno - Dynamo Pardubice : 2-5



Photographe : Vojtěch Zajíc pour hc-olomouc.cz Mladá Boleslav s'impose en prolongation ŕ Olomouc

Mladá Boleslav l'emporte en prolongation à Olomouc. Au premier tiers, les locaux ouvrent la marque avec Nahodil. Au tiers médiant, Lakatoš égalise, puis il donne l'avantage au début du dernier tiers. Les coqs parviennent à égaliser et il faut aller en prolongation. Čajka donne la victoire au BK en toute fin de prolongation. A noter la performance XXL de Pyrochta qui compte trois assistances, passeur sur chacun des buts de son équipe ce soir.

Le Dynamo revient à un point de la première place avec un match de retard grâce à un succès à Kladno. Le ciel s'éclairci en Bohême orientale. Un début de partie en trombe pour les chevaux qui mènent 5-0 à la moitié du match avec notamment un hat-trick de Kelemen et trois assistances de Smejkal. Pardubice lâche un peu et permet aux chevaliers de marquer deux fois mais pas assez pour inquiéter le vice-champion en titre.

Mountfield s'impose en prolongation devant ses partisans contre Litvínov et se rapproche à trois points de son adversaire du soir. Encore une fois c'est Tamáši qui donne la victoire aux lions.

Plzeň monte au huitième rang en enfonçant Vítkovice, vaincu pour la dixième fois d'affilée. Le match a été plutôt équilibré mais les Indiens ont été solides derrière et efficaces devant avec quatre buteurs différents.

Le Motor remporte un bon succès à Karlovy Vary aux tirs au but, mais le point qui lui échappe lui fait perdre la huitième place. Dans un match équilibré et serré, Gríger n'ouvrait le score en powerplay qu'au début de la dernière période. Kubík arrache l'égalisation à vingt secondes du terme. C'est ce même Kubík qui donne la victoire en fusillade.

Les Bílí Tygři remportent leur septième victoire consécutive en dominant Brno et s'emparent de la dixième place. Flek ouvre le score en powerplay, mais Liberec marque deux buts en fin de période pour passer devant. Vlach creuse l'avance locale au tiers médiant, mais Flek encore en powerplay permet à la Kometa de rester dans le coup. Liberec assure dans le dernier tiers pour compléter sa victoire. Weatherby compte trois points dans cette victoire.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Filip Pyrochta (Mladá Boleslav)

** : Jasper Weatherby (Liberec)

