TELH : Retour de confiance Plzeň confirme sa remontée, Mladá Boleslav passe deuxième Philippe Rouinssard le 14/11/2024 à 21:00

BK Mladá Boleslav : 0-2

Rytíři Kladno - Škoda Plzeň : 3-4



hcplzen.cz Plzeň déjoue de justesse Kladno dans son maillot rétro

Rien ne va plus pour les Rytíři qui ont perdu leur six derniers matchs, ils doivent enfin se relancer à domicile contre Plzeň qui a abandonné le dernier rang lors de la dernière jounée. Les locaux dominent nettement le premier tiers mais ne peuvent ouvrir la marque, même avec deux suppériorités. A l'inverse, Elson débloque le compteur visiteur au quart d'heure de jeu, premier but pour le renfort canadien. Les Indiens enfoncent le clou au début du deuxième vingt avec deux nouveaux buts, dont un second pour Elson. Profitant d'un powerplay, Smoleňák débloque enfin le compteur local mais dans la foulée Malák remet trois longueurs d'avance pour les Indiens. Kladno force au dernier tiers et rapproche par deux fois la marque, mais sans parvenir à égaliser malgré ses efforts désespérés en fin de partie. Deuxième victoire d'affilée pour Plzeň qui s'éloigne de la zone rouge et se rapproche de celle des playoffs.

Vítkovice qui reste sur trois revers de suite rattrape un match en retard contre Vítkovice Ridera -: 0-2Rytíři Kladno -: 3-4Rien ne va plus pour lesqui ont perdu leur six derniers matchs, ils doivent enfin se relancer à domicile contrequi a abandonné le dernier rang lors de la dernière jounée. Les locaux dominent nettement le premier tiers mais ne peuvent ouvrir la marque, même avec deux suppériorités. A l'inverse,débloque le compteur visiteur au quart d'heure de jeu, premier but pour le renfort canadien. Les Indiens enfoncent le clou au début du deuxième vingt avec deux nouveaux buts, dont un second pour. Profitant d'un powerplay,débloque enfin le compteur local mais dans la fouléeremet trois longueurs d'avance pour les Indiens. Kladno force au dernier tiers et rapproche par deux fois la marque, mais sans parvenir à égaliser malgré ses efforts désespérés en fin de partie. Deuxième victoire d'affilée pour Plzeň qui s'éloigne de la zone rouge et se rapproche de celle des playoffs.qui reste sur trois revers de suite rattrape un match en retard contre Mladá Boleslav, quatrième et qui affiche le bilan inverse de trois victoires consécutives. Le match est parfaitement équilibré dans les deux premiers vingt, les deux équipes se neutralisent et aucune d'entre elles n'arrivent à marquer. Les locaux s'affaisent au dernier tiers et balbutient leur jeu. Le BK en profite et sur un powerplay, Rekonen débloque enfin la situation à 5 minutes du terme. Vítky ne parvient pas à se ressaisir, mais sort son gardien en fin de partie, Lakatoš conclut dans la cage vide de son ancienne équipe tandis que Furch blanchit avec 22 arrêts. Succès très important pour Mladá Boleslav qui grimpe au deuxième rang.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Dominik Simon (Škoda Plzeň)

** : Dominik Furch (BK Mladá Boleslav)

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :

*** : Dominik Simon (Škoda Plzeň)
** : Dominik Furch (BK Mladá Boleslav)
* : Turner Elson (Škoda Plzeň)







