Rytíři Kladno : 1-4

Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec : 3-4 ap

BK Mladá Boleslav - Vítkovice Ridera : 2-3

Škoda Plzeň - Mountfield HK : 2-1 ap

Dynamo Pardubice - Kometa Brno : 3-2



Photographe : Lukáš Filipec pour hcdynamo.cz Le Dynamo domine Brno et repasse en tęte de la ligue

Le Dynamo écrasé par Praha au dernier match a perdu la première place, il doit l'emporter face à Brno s'il veut la récupérer. Le jeu est très disputé en première période. En fin de tiers, les locaux sont pénalisés. Kollár dans le haut slot envoie un tir à mi-hauteur qui ouvre la marque. 20 secondes plus tard la Kometa est toujours à l'offensive, Zbořil lance, Will très avancé repousse, Zbořil récupère et décale dans l'angle ouvert pour déjà doubler la mise. Les chevaux contrent, Poulíček lance, Postava repousse mais Vondráček qui a suivi expédie au fond pour réduire l'écart avant la première sirène. Pardubice domine le tiers médiant mais ne parvient pas à égaliser même avec plusieurs powerplays. Sur un avantage numérique au début du dernier tiers, Červenka égalise d'un bon lancer sur un engagement gagné à droite. Le Dynamo continue sa domination et Herčík parvient à mettre les locaux devant, ils tiendront jusqu'au bout et reviennent à la première place.

Vítkovice rebondit enfin après cinq défaites de suite en s'imposant à Mladá Boleslav qui cède pour la deuxième fois d'affilée. Barinka ouvre le score pour les mineurs mais il ne faut que deux minutes à Havlin pour égaliser. Dans les ultimes secondes du tiers médiant, les lions prennent l'avantage. Les visiteurs n'ont pas désarmés et Nellis et Roberts Bukarts trouvent le fond des filets locaux à deux minutes d'intervalle pour renverser le match. Vítkovice tient son avance jusqu'au bout et remonte à la neuvième place.

Quatrième victoire de suite pour Plzeň qui continue de s'éloigner de la zone de relégation. De plus les Indiens s'offrent le scalp de Mountfield qui restait pourtant sur une incroyable série de neuf victoires d'affilée. Rubīns ouvre le score rapidement pour les locaux. En dernière période, Jordan Perret dévie pour l'égalisation et son 7ème but. En prolongation, Lalancette sert Rubīns devant la cage qui expédie au fond et donne la victoire aux Indiens.

Les Oceláři s'inclinent pour la troisième fois consécutive, cette fois à domicile contre Kladno qui retrouve enfin la victoire après huits revers de suite. Hults ouvre rapidement la marque mais les locaux réagissent bien et Cienciala égalise. En deuxième période, les dragons montrent les dents mais sans succès, à l'inverse en toute fin de tiers Filip remet les visiteurs devant. profitant d'un powerplay dès les premières secondes du dernier tiers, Ticháček double la mise. Dans la toute fin de partie, sur un break Tralmaks inscrit un quatrième but. Les Rytíři récupèrent la dixième place, Třinec n'a plus aucun point d'avance sur la zone rouge.

En effet les Bílí Tygři signent une deuxième victoire de suite en s'imposant en prolongation à Karlovy Vary sur un but victorieux de Filippi. L'Energie démarre bien et mène 2-0 après vingt minutes de jeu malgré la domination des visiteurs. Liberec continue de presser dans la deuxième période et font sauter le verrou. Ils marquent à trois reprises pour renverser complètement le match. Au dernier tiers, Jaks inscrit son deuxième but du match en powerplay et égalise. Liberec se libère en prolongation et est quasiment sorti du trou.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



** : Eduards Tralmaks (Rytíři Kladno)

* : Jānis Jaks (Energie Karlovy Vary)







