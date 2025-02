Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Retrouver du souffle Les Oceláři s'imposent difficilement mais reviennent dans les places qualificatives pour les playoffs Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 09/02/2025 ŕ 21:00 Tweeter

Oceláři Třinec - Energie Karlovy Vary : 2-1 (0-1, 2-0, 0-0)



Photographe : Lukáš Filipec pour hcocelari.cz Třinec l'emporte contre l'Energie et revient douzičme

Match en retard en Silésie, les Oceláři en grandes difficultés n'ont plus aucun point d'avance sur la dernière place synonyme de barrage de relégation. Pour un quintuple champion en titre, ça fait désordre. Třinec a perdu ses trois derniers matchs et doit impérativement redresser la barre à domicile en profitant de ce match en retard. Après six défaites consécutives, l'Energie a rebondit avec un net succès au dernier match et occupe la sixième place. Un succès permettrait à Karlovy Vary de confirmer dans la bonne partie du tableau.

Le premier tiers est disputé, les deux équipes ont leurs occasions. Frodl tient bon devant la cage visiteuse sur les tentatives du champion en titre. L'Energie monte progressivement en game et se met à se montrer de plus en plus dangereux. Sur une bonne offensive, Jaks envoie un missile côté mitaine et vient ouvrir logiquement le score (0-1).

Dans la foulée, Třinec est pénalisé mais parvient à tenir. Un deuxième powerplay ne donne également rien. Des occasions ratées pour les visiteurs qui s'en mordront les doigts à la fin du match. Après une période, Karlovy Vary mène donc d'une unité.

Lors du deuxième tiers, la musique change complètement. Les Oceláři accélèrent brutalement et dominent sans partage durant toute la période. Dès la reprise, Hudáček fonce au but, au dernier moment il dépose une offrande au second poteau pour Dravecký qui n'a plus qu'à pousser au fond pour égaliser (1-1).

L'Energie est dominé dans tous les secteurs du tiers, sous l'eau elle ne peut tirer qu'une seule fois en vingt minutes. Les Silésiens eux mitraillent de tous côtés. KV plie de tous côtés et logiquement finit par céder une deuxième fois sur un but casquette. Frodl sort derrière sa cage pour bloquer le palet il le renvoie vers son défenseur mais Nestrašil dévie du bout de la crosse, envoyant le palet directement dans sur la palette de Daňo qui n'a plus qu'à ajuster la cage vide (2-1).

La domination locale ne donne plus rien avant la deuxième sirène. Au dernier tiers, Karlovy Vary retrouve ses esprits et son jeu. Cette fois c'est elle qui donne la leçon sur la glace et qui récite son hockey. Třinec renoue avec ses bonnes habitudes en s'arc-boutant sur sa cage défendue par un solide Mazanec et en tenant jusqu'au bout.

Victoire serrée mais très précieuse pour les Ocelářiqui retrouvent la douzième place, synonyme de playoffs.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Marek Mazanec

** : Dominik Frodl

