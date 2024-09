Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Sacrée remontée Mladá Boleslav s'impose avec une remontée dans le dernier tiers, victoire confortable également pour le Motor, Litvínov et Pardubice qui cartonne déjà. Liberec s'impose de justesse à l'extérieur tout comme Plzeň en prolongation Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 18/09/2024 à 21:00 Tweeter

Motor České Budějovice - Energie Karlovy Vary : 3-0

Verva Litvínov - Mountfield HK : 4-2

BK Mladá Boleslav - HC Olomouc : 4-2

Vítkovice Ridera - Škoda Plzeň : 2-3 ap

Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec : 1-2

Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno : 5-1



bkboleslav.cz Mladá Boleslav domine Olomouc en renversant la fin de match

Mladá Boleslav démarre par une bonne victoire à domicile contre Olomouc, mais non sans quelques frayeurs et grâce à un sacré retournement en fin de partie. Les lions sont entrés dans la rencontre de la pire manière, seulement trois tirs cadrés et deux buts encaissés en une minute au quart d'heure de jeu. En deuxième période, le BK surdomine et réduit l'écart. Dès la reprise du troisième vingt, Skalický égalise. A cinq minutes de la sirène finale, Jánošík met son équipe devant alors que le mur vert explose de joie. En fin de match, Lakatoš enfonce le clou et assure la victoire des locaux.

Victoire également convaincante de Litvínov, qui n'a pas déçu ses partisans en déjouant aisément Mountfield. Pourtant Jergl ouvrait le score en faveur des lions au premier tiers, mais ceux-ci se retrouvaient noyés dans le pétrole avec quatre buts sans réponse dont deux pour Gut. La réduction du score de HK a été bien trop tardive pour changer la donne.

Le Motor a parfaitement démarré sa saison devant ses partisans en surclassant Karlovy Vary qui n'a jamais pu battre Klouček qui blanchit avec 35 arrêts ! Les automobilistes auront bien roulés avec deux buts au tiers médiant, dont un de l'inévitable Gulaš en powerplay. La dernière réalisation aura été faite en cage vide. A noter les deux assistances de Doudera.

Le Dynamo prend déjà la tête de la ligue avec une victoire sans conteste contre Kladno. Les snipers des chevaux ont déjà fait feu, Kaut inscrit un doublé et trois points, Kousal, Červenka et Sedlák en ont compté deux. Du côté des chevaliers, cela été difficile mais en lot de consolation, la légende Jágr a réalisé une mention d'assistance sur l'unique but de la partie.

Les Bílí Tygři remportent une bonne victoire à l'extérieur à Brno pour l'ouverture de l'extraliga. En une minute treize, les Slovaques de Liberec inscrivent deux buts. Lántoši & Faško-Rudáš mettentles visiteurs sur orbite. La partie s'équilibre mais la Kometa ne parvient à débloquer son compteur qu'à 2'46 du terme. Trop tard pour revenir dans la rencontre.

Victoire également serrée à l'extérieur pour Plzeň qui remporte deux points d'Ostrava. Par deux fois Vítkovice a pris les devants grâce à Abdul en powerplay, puis Nellis. Les Indiens ont égalisé à deux reprises. Il faut donc disputer la première prolongation de la saison. Elle ne dure qu'à peine plus d'une minute, le défenseur ukrainien arrivée de Slovaquie cet été, Merezhko délivre Plzeň.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Martin Kaut (Dynamo Pardubice)

** : Milan Klouček (Motor České Budějovice)

* : Adam Jánošík (BK Mladá Boleslav) démarre par une bonne victoire à domicile contre, mais non sans quelques frayeurs et grâce à un sacré retournement en fin de partie. Les lions sont entrés dans la rencontre de la pire manière, seulement trois tirs cadrés et deux buts encaissés en une minute au quart d'heure de jeu. En deuxième période, le BK surdomine et réduit l'écart. Dès la reprise du troisième vingt,égalise. A cinq minutes de la sirène finale,met son équipe devant alors que le mur vert explose de joie. En fin de match,enfonce le clou et assure la victoire des locaux.Victoire également convaincante de, qui n'a pas déçu ses partisans en déjouant aisément. Pourtantouvrait le score en faveur des lions au premier tiers, mais ceux-ci se retrouvaient noyés dans le pétrole avec quatre buts sans réponse dont deux pour. La réduction du score de HK a été bien trop tardive pour changer la donne.Lea parfaitement démarré sa saison devant ses partisans en surclassantqui n'a jamais pu battrequi blanchit avec 35 arrêts ! Les automobilistes auront bien roulés avec deux buts au tiers médiant, dont un de l'inévitableen powerplay. La dernière réalisation aura été faite en cage vide. A noter les deux assistances deLeprend déjà la tête de la ligue avec une victoire sans conteste contre. Les snipers des chevaux ont déjà fait feu,inscrit un doublé et trois points,eten ont compté deux. Du côté des chevaliers, cela été difficile mais en lot de consolation, la légendea réalisé une mention d'assistance sur l'unique but de la partie.Lesremportent une bonne victoire à l'extérieur àpour l'ouverture de l'extraliga. En une minute treize, les Slovaques de Liberec inscrivent deux buts.mettentles visiteurs sur orbite. La partie s'équilibre mais la Kometa ne parvient à débloquer son compteur qu'à 2'46 du terme. Trop tard pour revenir dans la rencontre.Victoire également serrée à l'extérieur pourqui remporte deux points d'. Par deux fois Vítkovice a pris les devants grâce àen powerplay, puis. Les Indiens ont égalisé à deux reprises. Il faut donc disputer la première prolongation de la saison. Elle ne dure qu'à peine plus d'une minute, le défenseur ukrainien arrivée de Slovaquie cet été,délivre Plzeň.*** : Martin Kaut (Dynamo Pardubice)** : Milan Klouček (Motor České Budějovice)* : Adam Jánošík (BK Mladá Boleslav) © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo