Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Sensationnel Mladá Boleslav remporte un match renversant ŕ domicile et pousse ŕ la tenue d'un septičme match décisif dans la série Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 26/03/2025 ŕ 21:00 Tweeter

BK Mladá Boleslav - Mountfield HK : 6-5 ap (3-3)



Photographe : Jan Pavlíček pour bkboleslav.cz Mladá Boleslav remporte un 6e match complčtement dingue

Mladá Boleslav dos au mur n'a plus le choix, il faut gagner à domicile pour égaliser dans la série. Mountfield peut conclure ce soir en cas de succès. Dans un premier tiers plutôt équilibré, le BK fait sauter la banque avec trois buts sans réplique, signés Junttila, Mazura et Lakatoš, un début de match en fanfare qui semble très prometteur pour les locaux. Mais comme bien souvent cette saison, les verts commencent à fléchir et perdent rapidement leur avance. Les visiteurs dominent sans partage le tiers médiant. Jergl débloque le compteur de Mountfield après la moitié de la rencontre, en toute fin de période, les visiteurs recollent au score. MB continue de s'enfoncer et de perdre son avance au dernier tiers. Sur un powerplay, Miškář égalise. Dix secondes plus tard, Mudrák donne l'avantage à HK, le come-back est complet. A moinns de 7 minutes de la fin du match, Tamáši creuse l'écart, la messe semble dite. Mais brutalement, - Mountfield HK : 6-5 ap (3-3)dos au mur n'a plus le choix, il faut gagner à domicile pour égaliser dans la série.peut conclure ce soir en cas de succès. Dans un premier tiers plutôt équilibré, le BK fait sauter la banque avec trois buts sans réplique, signéset, un début de match en fanfare qui semble très prometteur pour les locaux. Mais comme bien souvent cette saison, les verts commencent à fléchir et perdent rapidement leur avance. Les visiteurs dominent sans partage le tiers médiant.débloque le compteur de Mountfield après la moitié de la rencontre, en toute fin de période, les visiteurs recollent au score. MB continue de s'enfoncer et de perdre son avance au dernier tiers. Sur un powerplay,égalise. Dix secondes plus tard,donne l'avantage à HK, le come-back est complet. A moinns de 7 minutes de la fin du match,creuse l'écart, la messe semble dite. Mais brutalement, Mladá Boleslav se réveille. Ses Finlandais sortent du bois, Lintuniemi et Junttila marquent en une minute et ramène les locaux à hauteur, inespéré. Mountfield reprend sa domination mais le score ne bouge plus et il faut aller en prolongation. Les locaux bénéficient d'un powerplay, quasi immédiatement gâché par un surnombre. Mais finalement ils semblent être plus en jambes, poussés par leur public déchaîné. Rekonen dans l'axe nettoie la lucarne adverse pour arracher la victoire et le septième match.

Quel match rempli de rebondissements, les deux équipes devront disputer un dernier match décisif vendredi à Hradec Králové pour connaître le nom du vainqueur de cette sensationelle série.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Julius Junttila

** : Patrik Miškář

* : Dominik Lakatoš © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo