TELH : Serré, précieux et symbolique Le Dynamo remporte une victoire serrée, précieuse et symbolique dans un remake de la dernière finale. Le Sparta reste premier suivit par Litvínov. Le Motor et Olomouc repartent de l'avant au milieu de tableau. En bas, les Rytíři et les Bílí Tygři continuent leur remontée acharnée Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 19/01/2025 à 21:00

Verva Litvínov - Kometa Brno : 3-2

Sparta Praha - Mountfield HK : 5-4

Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno : 2-5

BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec : 2-3 TAB

Motor České Budějovice - Škoda Plzeň : 5-4 TAB

HC Olomouc - Energie Karlovy Vary : 2-0

Dynamo Pardubice - Oceláři Třinec : 1-0



hcdynamo.cz Le Dynamo domine Třinec et reste à l'embuscade en haut

Le Dynamo s'impose sur le plus petit des score contre Třinec ce qui lui permet de rester au contact des deux premiers. Un unique but de Červenka a suffit aux chevaux. Will blanchit avec 21 arrêts. Une revanche de la dernière finale pour Pardubice. Un nouveau revers, le deuxième de suite qui voit les Oceláři n'avoir plus aucun point d'avance sur la treizième place, synonyme de non qualification aux playoffs. Le quintuple champion en titre continue de boitiller cette saison.

Le Sparta se maintient au premier rang avec un succès serré contre Mountfield. Le leader démarre à fond de train et mène 3-1 après un tiers. Kousal donne 4-1 au début du deuxième tiers pour son deuxième but du match mais un doublé de Klíma permet aux lions de rester au contact. HK parvient à égaliser au début du dernier vingt. Horák inscrit son deuxième but pour donner la victoire des siens.

Litvínov confirme sa place parmis les meilleurs avec un bon succès contre la Kometa qui restait sur deux victoires de suite. Un excellent premier tiers permettait aux pétrochimistesde mener 3-1. Au tiers médiant, Flek inscrit son deuxième but en infériorité du soir et rapproche la marque. Les locaux reprennent le contrôle du match au dernier vingt et assurent leur victoire.

hc-olomouc.cz Olomouc fait chuter Karlovy Vary

Olomouc repart de l'avant avec une belle victoire contre l'Energie qui ne peut déjouer Machovský qui blanchit avec 26 arrêts. Kohout et Knotek marquent les buts du HCO qui résiste au retour du bas de tableau.

Le Motor retrouve la victoire après deux revers dans une victoire aux tirs au but renversante contre Plzeň. Les Indiens mènent 3-1 après un tiers et 4-1 au début du deuxième. Les locaux changent de gardien et font rentrer Strmeň. Les automobilistes rallument le moteur, Kubík et Gulaš marquent avant la deuxième sirène. Reilly égalise au dernier tiers. Koláček donne la victoire aux tirs au but pour compléter ce come-back.

Les Rytíři brillent en écrasant Vítkovice qui poursuit sa descente aux enfers. Les chevaliers ouvrent le score après 30 secondes de jeu et mènent déjà 3-0. Après 35 minutes de jeu ils ont déjà 5 buts d'avance. Ils réduisent la voilure et permettent aux mineurs de marquer deux buts pour réduire vainement l'addition. A noter une nouvelle assistance pour Jágr.

Les Bílí Tygři signent une cinquième victoire consécutive en s'imposant aux tirs au but à Mladá Boleslav. Liberec mènent 2-0 au début du dernier tiers mais en deux minutes, Lintuniemi et Čajka marquent à deux minutes d'intervale et égalisent. Les tigres blancs marquent trois tirs au but contre deux et l'emportent pour creuser l'écart avec la dernière place.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Roman Horák (Praha)

* : Milan Gulaš (České Budějovice)







