Škoda Plzeň - Dynamo Pardubice : 2-1

Vítkovice Ridera - Verva Litvínov : 2-3

Rytíři Kladno - HC Olomouc : 7-3

Bílí Tygři Liberec - Sparta Praha : 4-1

Mountfield HK - Motor České Budějovice : 5-1



Photographe : Bohumil Kučera Les Rytíři dominent Olomouc et passent douzičme

Les Rytíři remportent une brillante victoire à domicile en corrigeant Olomouc et grimpent au douzième rang. Un premier tiers de feu permet aux locaux de mener 4-0 avec un doublé de Tralmaks. Les coqs reviennent dans le match au deuxième tiers mais restent à deux longueurs. Kladno enfonce le clou en cage vide grâce à Pytlík qui inscrit son quatrième point du match. Tralmaks et Filip marquent trois points, tout comme Nahodil côté visiteur. Jágr marque une assistance, son dixième point.

Litvínov récupère la deuxième place en infligeant à Vítkovice sa septième défaite consécutive. Les mineurs descendent donc au dernier rang de la ligue. McIsaac et David Kaše comptent deux points. Ostrava a recollé au score et pressé de toutes ses forces mais n'a pas réussi à égaliser.

Mountfielfd se rapproche du podium avec un succès tonitruant contre České Budějovice. Dans cette démonstration offensive, Pavlík compte un doublé, Miškář, Bunnaman et Mudrák comptent également deux points.

Plzeň confirme sa bonne forme du moment avec une sixième victoire en huit matchs en refaisant chuter Pardubice. Les Indiens remontent à la neuvième place. Mertl marque deux points.

Les Bílí Tygři abandonnent la dernière place en s'offrant la peau du leader, Praha. Liberec a fait tourner son offensive, Filippi, Faško-Rudáš et Šimek comptent deux points. Mais pour une fois, leur défense a tenu, Kváča repousse 30 lancers.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Jaromír Pytlík (Kladno)

** : David Kaše (Litvínov)

