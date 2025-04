Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Succès à l'extérieur Le Dynamo remporte le premier match de la série à l'extérieur Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 03/04/2025 à 21:00 Tweeter

Dynamo Pardubice : 2-4 (0-1)



Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Le Dynamo met au sol Mountfield au premier match

Premier match de ce derby de Bohême orientale à Hradec Králové entre Mountfield et le Dynamo qui s'écharperont pour une place en finale. Eux qui y ont participé de manière malheureuse respectivement en 2023 et 2024.

La partie démarre sur un round d'observation, les locaux peinent à se montrer dangereux même en powerplay. Les esprits s'échauffent en fin de période, malgré une légère domination des chevaux, le score reste vierge après vingt minutes. Mountfield reste très physique au deuxième vingt et Šťastný est expulsé pour une charge à la tête. Sur les cinq minutes de powerplay, le Dynamo trouve l'ouverture une fois. Čerešňák d'un slap puissant de la bleue ouvre les vannes (0-1).

Le jeu reste très équilibré et la partie peut basculer d'un côté comme de l'autre. En toute fin de période, Mountfield est encore pénalisé. Mandát glisse au premier poteau pour Jones qui vient battre le gardien à bout portant (0-2).

Avec une double avance, Pardubice entame le dernier tiers avec confiance, bien mal lui en prend. Mountfield domine séchement le début de la période. Le lancer de Perret est repoussé par Will, Jergl dans le slot propulse au fond pour débloquer le compteur local (1-2).

Il ne faut pas attendre longtemps pour voir le score de nouveau évoluer, 17 secondes plus tard, McCormack égalise dans une immense clameur (2-2).

Dans la foulée, les visiteurs sont sanctionnés, le KO n'est pas loin. Le Dynamo parvient à tenir et à repousser son rival. Smejkal parvient à remettre les chevaux devant et glace l'arena (2-3).

Mountfield reprend progressivement le contrôle du palet alors que le temps joue contre lui. Les tirs s'enchaînent mais Will maintient solidement la porte fermée. En fin de partie, les lions sortent leur gardien, l'occasion pour Červenka de corser l'addition (2-4).

Premier succès logique du Dynamo dans cette série qui s'est malgré tout fait peur au dernier tiers alors qu'il tenait solidement le match. Il espère confirmer demain, tandis que Mountfield doit égaliser.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Peter Čerešňák

** : Roman Červenka

