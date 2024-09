Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : This is Sparta ! Pour la reprise de l'extraliga le Sparta domine nettement le quintuple champion en titre Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 17/09/2024 ŕ 21:00 Tweeter

Sparta Praha - Oceláři Třinec : 3-0 (1-0, 0-0, 2-0)



hcocelari.cz Le Sparta de Kořenář domine nettement Třinec en ouverture

La saison 2024-25 démarre dans la capitale où le Sparta accueille le quintuple champion, Třinec que tout le monde scrute espérant enfin son faux pas.

Il ne fallait pas arriver en retard à l'O2 Arena. Sur une bonne offensive, les locaux ouvrent la marque. Lajunen dévie parfaitement dans l'axe où Salomäki qui arrive pleine vitesse dévie au fond et ouvre les vannes (1-0).

Praha conserve le contrôle de la rondelle et fait le jeu durant tout le premier tiers, il semble n'y avoir qu'une équipe sur le glaçon. Mazanec parvient à tenir bon et la première période s'achève sur un score vierge.

Le tiers médiant est à l'inverse du premier, les Oceláři font le jeu. Ils dominent outrageusement mais à leur tour font preuve de stérilité devant le but pragois. Même en infériorité ils sont incapables de déjouer Kořenář. Le score reste donc identique après quarante minutes d'un duel intense.

Le Sparta retrouve ses forces au dernier vingt poussé par son public. Les dragons peinent à suivre le rythme imposé par leur adversaire. Sous pression ils commettent une faute. Le powerplay spartiate fait le boulot, Kousal dévie côté gauche pour Irving dont le one-timer vient trouer le filet (2-0).

Le break est fait et Třinec ne parvient que difficilement à montrer les dents face à son vis à vis. Praha accélère encore et emporte la mise, Horák contourne la cage et sert dans l'axe Irving qui marque encore (3-0).

La révolte des métallurgistes en fin de match ne parvient pas à faire bouger le score. Kořenář repousse les 20 lancers des Silésiens pour blanchir à son premier match de la saison. Praha prend donc provisoirement la tête de la ligue avant le reste de la journée qui se joue demain.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Aaron Irving

** : Josef Kořenář

