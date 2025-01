Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Un match renversant et un drame Liberec remporte un match renversant ŕ Třinec. Le match ŕ Pardubice a été interrompu aprčs le décčs d'un fan. Olomouc et Plzeň se replacent dans le milieu de tableau. Brno se rapproche des bonnes places Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 07/01/2025 ŕ 21:00 Tweeter

Bílí Tygři Liberec : 6-7 tAB

Motor České Budějovice - Vítkovice Ridera : 3-2

Energie Karlovy Vary - Kometa Brno : 2-3 ap

Škoda Plzeň - Rytíři Kladno : 3-2 ap

HC Olomouc - Mountfield HK : 6-2

Dynamo Pardubice - Verva Litvínov : interrompu

Sparta Praha - BK Mladá Boleslav : 2-1 ap



hcocelari.cz Les Bílí Tygři l'emportent ŕ Třinec dans un match incroyable

Les Bílí Tygři remportent enfin un succès en s'imposant dans un match fou à Třinec. Il ne faut qu'une minute à Roman pour ouvrir le score, mais Liberec inscrit trois buts pour prendre un net avantage. Les dragons marquent deux buts en trente secondes pour égaliser au quart d'heure de jeu. Les tigres blancs assurent au tiers médiant, Šimek et Filippi redonnent deux longueurs d'avance aux visiteurs. En trois minutes au dernier tiers, les Oceláři ont déjà égalisé. Ils passent même devant grâce à Hudáček. Liberec parvient à égaliser grâce à Melancon. Il faut disputer une séance de tirs au but pour connaître le nom du vainqueur, et c'est Lántoši qui donne la victoire aux visiteurs. Liberec l'emporte mais laisse bêtement filer un point après avoir deux fois laissé passer une double avance. Les tigres blancs restent encore à trois points de la sortie du tunnel.

Un drame a endeuillé le hockey tchèque, le match à Pardubice a été interrompu après qu'un fan se soit écroulé dans les gradins. Malgré les efforts des sauveteurs il n'a pas pu être ranimé et est décédé.

Kometa se rapproche des bonnes places avec un deuxième succès de rang cette fois à Karlovy Vary. Les visiteurs mènent rapidement 2-0 au début du deuxième tiers mais l'Energie parvient à égaliser avant la deuxième sirène. Le score ne bouge plus malgré une nette domination locale, Mueller donne la victoire à Brno en prolongation.

hcmotor.cz Le Motor domine Vítkovice pour un 3e succčs consécutif

Le Motor remporte un troisième succès de rang en dominant Vítkovice qui continue d'enchaîner les revers. Dans un match largement dominé, les automobilistes ont marqué trois buts dans le tiers médiant avec un doublé de Gulaš. Un bon dernier tiers permet aux mineurs de revenir à une longueur mais ils ne pourront pas égaliser. České Budějovice reste huitième mais se rapproche de son prédécesseur. Ostrava aligne un quatrième revers de suite et descend au douzième rang.

Quatrième victoire consécutive pour Plzeň qui s'impose en prolongation face aux Rytíři. Avec deux buts en powerplay, les Indiens mènent la danse mais au dernier tiers, l'inusable Jágr égalise pour son quatrième but de la saison. Měchura donne la victoire aux locaux en prolongation. Toujours neuvième les locaux brillent, le point pris permet à Kladno de résister au retour du dernier.

Olomouc continue son yoyo avec un large succès contre Mountfield. Dans cette démonstration de force, Macuh et Orsava inscrivent deux buts chacun, deux points également pour Kohout. Les coqs remontent au dixième rang. Hradec Králové vaincu pour la quatrième fois consécutive n'a plus qu'un point d'avance sur ses deux premiers poursuivants.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Tomáš Filippi (Liberec)

** : Milan Gulaš (České Budějovice)

*** : Tomáš Filippi (Liberec)

** : Milan Gulaš (České Budějovice)

* : Jakub Orsava (Olomouc)







