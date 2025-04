Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Un net succès pour conclure Mountfield l'emporte sèchement au match 7 et rejoint les demi-finales Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 28/03/2025 à 21:00 Tweeter

Mountfield HK - BK Mladá Boleslav : 3-0 (4-3)



Photographe : Stanislav Souček pour mountfieldhk.cz Mountfield remporte le septième match et rejoint les demis

Dernier match du duel des lions à Hradec Králové contre Mladá Boleslav, le vainqueur ira en demi-finale, le vaincu partira en vacances. Les locaux démarrent bien et dominent assez nettement le premier vingt. Pour autant, ils ne parviennent pas à ouvrir le score face à un solide Furch et ce malgré de nombreux jeux de puissance.

Il ne fallait pas revenir en retard à son siège pour le deuxième vingt, il faut moins d'une minute à Miškář pour débloquer le compteur de Mountfield (1-0).

Le deuxième tiers est plus disputé et plus équilibré, les locaux parviennent à doubler la mise grâce à une réalisation de Novotný (2-0).

Le match se tend et les fautes pleuvent sur les deux équipes, pour autant aucune d'entre elles ne parvient à en profiter, les powerplay sont stériles les gardiens assurent. La deuxième période s'achève sur cette double avance locale.

Logiquement, Mladá Boleslav met les bouchées doubles au dernier tiers pour revenir. La pression est intese sur la cage adverse mais Škorvánek multiplie les interventions et tient le score jusqu'au bout, il blanchit avec 29 arrêts. Le BK sort son gardien pour créer le surnombre en fin de partie, Pavlík marque en cage vide et assure la victoire des siens (3-0).

Mountfield s'impose assez nettement dans ce dernier match et rejoint les quarts de finale pour affronter son éternel rival, le Dynamo Pardubice.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Stanislav Škorvánek

** : Patrik Miškář

* : Dominik Furch - BK Mladá Boleslav : 3-0Dernier match du duel des lions à Hradec Králové contre Mladá Boleslav, le vainqueur ira en demi-finale, le vaincu partira en vacances. Les locaux démarrent bien et dominent assez nettement le premier vingt. Pour autant, ils ne parviennent pas à ouvrir le score face à un solideet ce malgré de nombreux jeux de puissance.Il ne fallait pas revenir en retard à son siège pour le deuxième vingt, il faut moins d'une minute àpour débloquer le compteur de MountfieldLe deuxième tiers est plus disputé et plus équilibré, les locaux parviennent à doubler la mise grâce à une réalisation deLe match se tend et les fautes pleuvent sur les deux équipes, pour autant aucune d'entre elles ne parvient à en profiter, les powerplay sont stériles les gardiens assurent. La deuxième période s'achève sur cette double avance locale.Logiquement, Mladá Boleslav met les bouchées doubles au dernier tiers pour revenir. La pression est intese sur la cage adverse maismultiplie les interventions et tient le score jusqu'au bout, il blanchit avec 29 arrêts. Le BK sort son gardien pour créer le surnombre en fin de partie,marque en cage vide et assure la victoire des siensMountfield s'impose assez nettement dans ce dernier match et rejoint les quarts de finale pour affronter son éternel rival, le Dynamo Pardubice.*** : Stanislav Škorvánek** : Patrik Miškář* : Dominik Furch © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo