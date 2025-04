Hockey sur glace - TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje TELH : Une surprise d'entrée Brno remporte un hold up à la première partie à Praha pour une surprise d'entrée dans les demi-finales Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 01/04/2025 à 21:00 Tweeter

Kometa Brno : 2-3 (0-1)



Photographe : Vít Golda pour hc-kometa.cz Brno l'emporte sur le fil à Praha dans le premier match

Les demi-finales débutent aujourd'hui à Praha dans la capitale de la République tchèque, avec l'équipe locale vainqueure de la saison régulière et favorite contre Brno, quatrième et qui a esquivé le piège des quarts de finale.

Comme souvent, le Sparta démarre à toute allure et met la pression sur son adversaire. Celui-ci, sous pression commet des fautes mais même en powerplay, les locaux ne peuvent ouvrir les compteurs. En toute fin de tiers, Flek en contre ouvre le score complètement contre le cours du jeu (0-1).

Les spartiates reviennent sur le glaçon comme des morts de faim, il ne faut que 38 secondes de jeu dans la deuxième période pour que Řepík égalise (1-1).

Les locaux continuent leurs efforts et monopolisent la rondelle. La pression est infernale sur la cage morave. Logiquement, les visiteurs finissent par céder et Kempný donne l'avantage au Sparta (2-1).

Le palet reste complètement monopolisé par Praha mais pour autant, Postava ne cède plus et maintient ce petit écart. Bien lui en prend, à 8 secondes de la fin de la deuxième période, Zohorna égalise sur le deuxième tir de la période seulement pour la Kometa (2-2).

Le match sombre dans la morosité dans un dernier tiers complètement indigent. Le Sparta tire seulement quatre fois même avec deux powerplays. Brno fait encore pire avec seulement deux lancers, comme au deuxième tiers. Mais sur le second, Cingel redonne bien improbablement l'avantage aux visiteurs (2-3).

Praha ne parvient pas à hausser le niveau de jeu et le score ne bouge logiquement plus. Dans un match d'une pauvreté afligeante de son jeu, Brno parvient à remporter une victoire bien invraissemblable en ayant marqué trois buts sur seulement 9 lancers durant toute la partie. Match 2 dès demain avec on espère plus de jeu et d'intensité.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Michal Postava

** : Filip Chlapík

* : Lukáš Cingel







