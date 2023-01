Hockey sur glace - Hockey en France TEMOIGNAGES (2) - HOCKEY et HANDICAP INVISIBLE Partie 2 - La pratique d’une discipline sportive est, pour toute personne, source de libération et de bien-être. Les personnes en situation de handicap invisible vivent leur passion à 200%. Ils s’impliquent énormément dans les disciplines qu’ils pratiquent. Que ce soit en tant qu’arbitre, joueur ou entraineur, les pratiquants trouvent un rôle qui leur convient et qui leur permet de s’épanouir. Dans les prochaines chroniques, nous allons aller à la rencontre de ces pratiquants et de leurs parents afin qu’ils nous livrent leur parcours, leur ressenti et qu’ils nous expliquent pourquoi ils ont choisi cette discipline et le poste qu’ils occupent. Media Sports Loisirs, Hockey Hebdo Laura le 19/01/2023 à 11:00 Tweeter Article 5 - TEMOIGNAGES (2)- HOCKEY et HANDICAP INVISIBLE -



Aujourd’hui Maxime nous apporte son témoignage

Bonjour Maxime, peux-tu te présenter et nous expliquer ton parcours personnel ?



Bonjour Laura, j’ai 25 ans et suis actuellement licencié dans un club francilien. On m’a détecté un trouble du spectre de l’autisme quand j’avais 4 ans. Je ne connaissais pas ce genre de trouble. Cependant, il a fallu apprendre à vivre avec. Cela n’a pas toujours été facile ; ce handicap a des conséquences sur ma vie professionnelle comme sportive.



Peux-tu nous expliquer ton parcours sportif ?



J’ai commencé le hockey dès 3 ans et je suis resté fidèle aux clubs franciliens depuis puisque plusieurs m’ont accueilli au gré de mes diverses expériences en participant à divers championnat pour finalement intégrer une équipe de division 3. Parallèlement, comme d’ailleurs bon nombre de hockeyeurs, j’ai également pratiqué le roller-hockey

Depuis la fin de ma carrière ou j’ai évolué au poste de gardien, je suis devenu un arbitre de hockey sur glace, officiant au niveau régional.



Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton handicap ? Sur l’impact sur ta pratique sportive ?



Durant toute ma jeunesse et encore actuellement, j’ai volontairement caché mon handicap dans les compétitions sportives. Cela me permet de faire de moi une personne différente dans le monde du sport. Cependant, mon handicap me rattrape toujours. En effet dans ma relation avec mes entraîneurs mais aussi avec mes coéquipiers mon handicap compliquait beaucoup les choses. Dans les vestiaires je ne parlais pas beaucoup ; surtout à l’entraînement où j’étais la plupart du temps dans ma bulle afin de me concentrer sur les exercices qui seraient donnés par les entraîneurs.La communication n’existait quasiment pas avec mes coéquipiers.



Quel a été le rôle du hockey dans ta vie ? (Ouverture aux autres, etc.)



Le hockey a joué un rôle crucial dans ma vie. Un des membres de ma famille pratiquait ce sport et je voulais l’y rejoindre. Cette discipline sportive m’a appris ce qu’est la discipline, mais aussi l’humilité. J’ai toujours fait partie d’une équipe car cela me permettait de rester en contact avec des coéquipiers et donc de me trouver dans un groupe. J’y ai appris ce qu’est l’entraide et la cohésion de groupe. Le hockey m’a permis de vivre de belles expériences comme des derbys, de belles victoires comme de belles défaites. La pratique de ce sport m’a permis de progresser en tant que sportif, mais aussi en tant qu’homme dans la vie.



Pourquoi as-tu décidé d’être gardien ? Qu’est-ce que cela t’a apporté ?



Si j’ai décidé de faire gardien, c’est que depuis tout petit je voulais aller dans les cages. Être gardien m’a permis d’avoir des responsabilités. Nous sommes les derniers remparts de notre équipe. Devenir gardien de hockey m’a permis de mieux me connaître, et donc d’en apprendre beaucoup sur moi.



Merci Maxime, d’avoir répondu à nos questions et à bientôt autour d’une patinoire !

Depuis l'âge de 4 ans, Laura Peronnin évolue dans l'univers du Hockey sur glace. Joueuse puis arbitre elle a rejoint le club d'Evry-Viry pour prendre le poste d'entraîneur pendant 3 saisons avant de prendre en août 2021 le poste d'Emploi Sportif Qualifié au sein de la Ligue Ile de France de hockey sur glace.

