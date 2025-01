Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : A l'aise à domicile Tous les locaux : Poprad, Bratislava, Liptovský Mikuláš, Trenčín, Žilina et Zvolen l'ont emporté Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 05/01/2025 à 21:00 Tweeter Poprad - Spišská Nová Ves : 4-2

Bratislava - Banská Bystrica : 5-1

Liptovský Mikuláš - Košice : 3-2 ap

Trenčín - Nitra : 5-2

Žilina - Michalovce : 5-4

Zvolen - Nové Zámky : 4-2



hcslovan.sk Le Slovan écrase les béliers pour une 7e victoire de suite - Spišská Nová Ves : 4-2- Banská Bystrica : 5-1- Košice : 3-2 ap- Nitra : 5-2- Michalovce : 5-4- Nové Zámky : 4-2 Septième victoire consécutive pour le Slovan qui corrige Banská Bystrica grâce notamment à un hat-trick de Peterek. Grâce à ce succès probant, Bratislava revient à un point de la deuxième place. Žilina remporte une victoire serrée mais très précieuse contre le Dukla Ingema son premier poursuivant qui le relègue à quatre longueurs derrière grâce à cette quatrième victoire de rang. Les deux équipes se neutralisent au premier tiers avec deux buts chacune. Krastenbergs redonne l'avantage aux renards en période médiane. Au dernier tiers les loups sortent du bois, Jones égalise avant que Wałęga ne donne l'avantage. Michalovce sort son gardien, mais Fejes double la marque en cage vide. Kabáč rapproche le score dans les dernières secondes, Junca sort une deuxième fois, mais les visiteurs ne reviendront pas. Le portier français a repoussé 33 tentatives.

Poprad se rapproche de la septième place avec une bonne victoire contre Spišská Nová Ves qui voit la première place s'éloigner, et le troisième se rapproche. Largement dominateurs, les chamois mènent 3-0 au début du deuxième tiers avec un doublé de Pulkkinen. Un doublé de Džugan permet aux lynx de recoller. SNV pousse, sort son gardien mais encaisse un ultime but en cage vide.

Zvolen suit avec un succès logique contre Nové Zámky avec notamment un doublé d'Olson. Hecl et Halbert inscrivent également deux points.

Le Dukla Trenčín reste dans leur sillage avec une excellente victoire contre Nitra, le champion en titre. Ahl et Krajč inscrivent deux points chacun.

Liptovský Mikuláš continue d'assurer sa place en extraliga avec une victoire surprise contre le leader, Košice. Un doublé de l'excellent Gerlach permet azu HK32 de mener confortablement, Les métallurgistes réduisent l'écart et Archambault arrache l'égalisation à dix secondes du terme. Il ne faut que 18 secondes de prolongation pour que Quince donne la victoire.



Classement : HC Košice : 68 pts HK Spišská Nová Ves : 63 pts HC Slovan Bratislava : 62 pts HK Nitra : 56 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 56 pts DOXXbet Vlci Žilina : 53 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 49 pts HK Poprad : 47 pts HKM Zvolen : 46 pts HK Dukla Trenčín : 43 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 38 pts HC Nové Zámky : 25 pts







