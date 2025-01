Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : A qui gagne perd Nitra malgré son succès perd une place au classement, doublé par Banská Bystrica. Žilina et Spišská Nová Ves assurent en haut de tableau. Poprad se replace, en bas Liptovský Mikulᚠse rapproche des playoffs Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 24/01/2025 à 21:00 Tweeter Spišská Nová Ves - Košice : 4-2

Žilina - Nové Zámky : 7-1

Liptovský Mikuláš - Michalovce : 2-1

Nitra - Bratislava : 3-2 TAB

Poprad - Trenčín : 3-2 ap

Zvolen - Banská Bystrica : 2-4



TASR/Jakub Kotlan Nitra résiste au Slovan et gagne aux tirs au but

Nitra perd une place malgré sa victoire aux tirs au but contre le Slovan malgré une nette domination des joueurs de la capitale.

Spišská Nová Ves remporte une fois encore le match du sommet en surclassant Košice et revient à quatre points de la première place. Les lynx menaient 4-0 à la mi-match, ils lâchent au dernier tiers et le leader peut sauver la face.

Žilina l'équipe en pleine forme du moment, cartonne Nové Zámky le dernier du général qui n'en finit plus de s'imposer. Avtsin inscrit quatre points, Dubrávik et Miller 3

Banská Bystrica se relance en s'imposant à Zvolen. Pourtant les chevaliers menaient 2-0 au premier tiers. Chicoine rapproche le score au tiers médiant. Deux buts rapides au dernier tiers renversent la tendance. Un dernier en cage vide scelle la victoire des béliers qui reviennent cinquième.

Poprad remporte un match très important à domicile contre le Dukla sur un but de Bjalončík en prolongation pour son deuxième de la partie. Grâce à ce succès, les chamois dépassent leur adversaire du jour et reprennent la 8ème place.

En bas, Liptovský Mikuláš rebondit en s'imposant contre Michalovce avec un doublé de Foote. Une victoire qui permet au HK32 de s'éloigner à vingt points de la relégation et revenir à deux points des playoffs.



Classement : HC Košice : 80 pts HK Spišská Nová Ves : 76 pts HC Slovan Bratislava : 71 pts DOXXbet Vlci Žilina : 70 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 69 pts HK Nitra : 69 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 57 pts HK Poprad : 56 pts HK Dukla Trenčín : 56 pts HKM Zvolen : 52 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 48 pts HC Nové Zámky : 28 pts







