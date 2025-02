Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Attendu Michalovce domine logiquement Nové Zámky en match avancé de la quarante sixième journée Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 11/02/2025 à 21:00 Tweeter Michalovce -



Photo : Jäzva Michalovce domine logiquement Nové Zámky

En match avancé, Michalovce s'est imposé logiquement à domicile contre Nové Zámky : 3-1En match avancé, Michalovce s'est imposé logiquement à domicile contre Nové Zámky qui continue de se traîner en bas de tableau, alors que la plupart des joueurs ont quitté un club qui sombre. Les taureaux ont été complètement dominé tout le match mais résistent au premier tiers avec un but de chaque côté. Les renards continuent leur mitraillage sans pitié de la cage adverse. Vašaš donne l'avantage au tiers médiant avant que Rönni ne double la marque en dernière période.

Le Dukla Ingema signe sa quatrième victoire consécutive et recolle à la sixième place mais avec deux matchs d'avance tout de même. NZ s'incline pour la dixième fois d'affilée et poursuit sa laborieuse route inexorable vers la relégation.



Classement : HC Košice : 85 pts HK Spišská Nová Ves : 85 pts HK Nitra : 78 pts HC Slovan Bratislava : 75 pts DOXXbet Vlci Žilina : 73 pts HC MONACOBet Banská Bystrica : 69 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 69 pts HK Poprad : 65 pts HK Dukla Trenčín : 64 pts HKM Zvolen : 57 pts HK 32 Liptovský Mikuláš : 55 pts HC Nové Zámky : 29 pts © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo