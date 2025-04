Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Bon départ des locaux Nitra et Žilina remportent nettement le premier match de leurs séries à domicile Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 17/03/2025 à 21:00 Tweeter Žilina - Banská Bystrica : 3-1 (1-0)

Nitra - Poprad : 6-3 (1-0)



TASR Žilina domine Banská Bystrica au match 1 des quarts

Les playoffs démarrent très bien pour le promu Žilina qui s'est imposé à domicile au match 1 contre Banská Bystrica. Les loups démarrent très fort la rencontre et inscrivent deux buts en quatorze secondes à la mi-tiers par Balហet Ranford pour mener 2-0. Varga inscrit un troisième but dès la reprise en powerplay. Manifestement à l'abri, les locaux réduisent la voilure au dernier vingt. Les béliers forcent et Šoltés réduit l'écart, mais malgré leurs efforts ils ne reviendront pas plus avant et doivent s'incliner. Match 2 dès demain.

Nitra, le champion en titre, ouvre bien le bal avec un net succès au match 1 contre Poprad. - Banská Bystrica : 3-1 (1-0)- Poprad : 6-3 (1-0)Les playoffs démarrent très bien pour le promuqui s'est imposé à domicile au match 1 contre. Les loups démarrent très fort la rencontre et inscrivent deux buts en quatorze secondes à la mi-tiers paretpour mener 2-0.inscrit un troisième but dès la reprise en powerplay. Manifestement à l'abri, les locaux réduisent la voilure au dernier vingt. Les béliers forcent etréduit l'écart, mais malgré leurs efforts ils ne reviendront pas plus avant et doivent s'incliner. Match 2 dès demain., le champion en titre, ouvre bien le bal avec un net succès au match 1 contre Il ne faut que 53 secondes à Buček pour ouvrir le score. Hnrka et Gill portent le score à 3-0 avant le premier quart d'heure de jeu. Les chamois pourtant pas si largués que ça, vont renverser la tendance au tiers médiant avec un doublé de Cracknell. Profitant d'un powerplay au début du dernier tiers, Čederle redonne le large au champion en titre. Dans la minute suivante, Poprad recolle de nouveau. Trop pénalisés, les visiteurs permettent à Nitra de marquer un nouveau but en powerplay pour doubler son avance. Poprad sort son gardien pour revenir, Čederle en profite pour scorer en cage vide et assurer la victoire locale. © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo