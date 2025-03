Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : C'est parti pour les playoffs Trenčín et Zvolen remportent le premier match des playoffs Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 10/03/2025 à 21:00 Tweeter Trenčín - Michalovce : 3-1 (1-0)

TASR Le Dukla Trenčín domine Michalovce au match 1 - Michalovce : 3-1 (1-0)Bratislava -: 2-4 (0-1) Le Dukla Trenčín remporte le premier match des playoffs devant ses partisans contre Michalovce. Les locaux dominent le premier tiers mais en toute fin de tiers, Svitana ouvre le score pour les renards. Les fautes pleuvent au tiers médiant, les locaux plient mais en infériorité, Hudec contre et fonce en break et égalise. Au dernier tiers, le Dukla reprend sa domination et parvient à faire céder Junca (31 arrêts ce soir) une seconde fois sur un lancer de Kalis. En toute fin de partie, Michalovce sort son gardien français pour tenter de recoller mais Ahl en profite pour marquer en cage vide. Un bon premier succès pour Trenčín avant le match 2 demain toujours devant son public.

Le HKM crée la surprise en s'imposant avec brio à Bratislava. Dans un premier tiers équilibré, Halbert ouvre le score pour Zvolen. Profitant d'un powerplay, le Slovan égalise, mais Hecl redonne l'avantage aux visiteurs également en powerplay avant la sirène. Les chevaliers forcent le dernier tiers, Hecl et Kudrna inscrivent encore un but chacun malgré une réduction du score d'Acolaste à la mi-tiers. Au dernier tiers, le Slovan force mais ne reviendra pas.





Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Nathanael Halbert (Zvolen)

** : Marek Hecl (Zvolen)

Etoiles Hockey Hebdo de la journée :

*** : Nathanael Halbert (Zvolen)

** : Marek Hecl (Zvolen)

* : Gustavs Grigals (Trenčín)







