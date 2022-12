Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Tipos Extraliga Tipos Extraliga : Ca bouge en haut Le Slovan se maintient en tête suivit par Zvolen et Košice qui foncent tout comme Michalovce un peu plus loin. En bas le MHk32 repart tandis que Prešov qui l'emporte abandonne la dernière place à Nitra Média Sports Loisirs, Hockey Hebdo Philippe Rouinssard le 02/12/2022 à 21:00 Tweeter Liptovský Mikuláš - Nitra : 5-2

Zvolen - Spišská Nová Ves : 4-0

Košice - Banská Bystrica : 6-1

Michalovce - Poprad : 2-1

Prešov - Trenčín : 3-2 TAB

Bratislava - Nové Zámky : 1-0



Photographe : TomᚠFeigl pour hkduklamichalovce.sk Michalovce s'impose au forceps contre Poprad

Photographe : Tomáš Feigl pour hkduklamichalovce.sk Michalovce s'impose au forceps contre Poprad

Le Dukla Ingema reste dans le sillage du haut de tableau en arrachant un quatrième succès de suite face à Poprad. Les chamois frappent au premier tiers par Kukučka. Les renards égalisent au tiers médiant grâce à Vašaš. Poprad surdomine tout le match mais ne peut repasser devant. En fin de tiers les visiteurs subissent une défaite crève-coeur. Sur un powerplay tardif, Glazkov donne la victoire à Michalovce à seulement 34 secondes de la sirène finale !

Dans le choc de la journée, le Slovan l'emporte sur le plus petit des scores contre Nové Zámky et conserve le fauteuil de leader tandis que les taureaux glissent quatrièmes. Plutôt dominateurs tout le match les locaux n'ouvrent le score qu'à la 1'50 du terme grâce à Harris. Il est le trop tard pour les visiteurs pour revenir qui n'auront jamais pu déjouer Coreau qui blanchit avec 20 arrêts. Le HKM continue de filer, il s'impose largement à domicile contre Spišská Nová Ves pour une troisième victoire de suite, les lynx eux sont battus pour la deuxième fois consécutive et voient le quatuor de tête qui fonce à toute allure, s'éloigner. Trenčan le portier de Zvolen repousse 41 lancers et blanchit. Bondra signe un doublé, Jedlička compte aussi deux points. Košice fonce toujours à toute allure et gagne pour la quatrième fois de suite en atomisant Banská Bystrica qui subit une deuxième correction de suite et une troisième défaite de rang. Jääskeläinen marque un doublé, deux points également pour Leskinen, Southorn, Chovan et Romančik. Le MHk32 remporte une victoire décisive à domicile dans le match de la peur face à Nitra qui poursuit son naufrage avec une sixième défaite de suite. Ventelä, Štrauch et Kriška comptent deux points pour le club de Saint-Nicolas désormais dixième.

Prešov quitte la dernière place en l'emportant à domicile face au Dukla qui rapporte tout de même un point de son déplacement. L'inévitable Gerlach donne rapidement l'avantage aux chevaux. Trenčín égalise dès la reprise du dernier vingt, mais dans la foulée, le HC MV Transport repasse devant. Les efforts visiteurs finissent par payer et Flick égalise. Les deux équipes se neutralisent dans le reste du temps supplémentaire puis la prolongation. Aux tirs au but finalement, c'est l'Américain Gerlach qui est le seul à marquer pour donner la victoire aux chevaux puisque Bespalov repousse tout.



Etoiles Hockey Hebdo de la journée :



*** : Max Gerlach (HC MV Transport Prešov)

** : Adam Trenčan (HKM Zvolen)

* : Sameli Ventelä (MHk 32 Liptovský Mikuláš)



Classement : HC Slovan Bratislava : 45 pts HKM Zvolen : 43 pts HC Košice : 42 pts HC Mikron Nové Zámky : 41 pts HK Dukla Ingema Michalovce : 39 pts HK Grotto Spišská Nová Ves : 34 pts HK Poprad : 28 pts HK Dukla Trenčín : 28 pts MHk 32 Liptovský Mikuláš : 24 pts HC '05 Banská Bystrica : 23 pts HC MV Transport Prešov : 22 pts HK Nitra : 21 pts







